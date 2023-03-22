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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Франция
FIFA #3
 
Позже
Нидерланды
FIFA #6
Прогнозы 47
Франция 76.6% (36)
X 19.1% (9)
Нидерланды 4.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Нидерланды
4.55
3.70
4.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Франция
Нидерланды

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
2:1
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
0:1
ТМС
2:3
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
4:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.25

Среднее время на гол

33
72

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

39
105

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1
Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0
Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1
Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2023, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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    • Прогнозы 47
    Франция 76.6% (36)
    X 19.1% (9)
    Нидерланды 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Нидерланды
    4.55
    3.70
    4.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Франция - Нидерланды онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция - Нидерланды

    Исход игры
    Франция
    76.6% (36)
    Ничья
    19.1% (9)
    Нидерланды
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.85% (38)
    Меньше
    19.15% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    93.62% (44)
    Нет
    6.38% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    66% (31)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
    1:0 Франция
    4.3% (2)
    1:2 Нидерланды
    4.3% (2)
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    Франция
    Нидерланды
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