Тур: 1. Стадион: Стад де Франс. Главный судья: Мариани Маурицио
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Франция
Нидерланды
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
39
105
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1
Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0
Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1
Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1
Группа B
|Команда
|И
|В
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|П
|Г
|О
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|0
|3.
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|4.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
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|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
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|5.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Франция - Нидерланды
Исход игры
Франция
76.6% (36)
Ничья
19.1% (9)
Нидерланды
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
80.85% (38)
Меньше
19.15% (9)
Обе команды забьют
Да
93.62% (44)
Нет
6.38% (3)
Популярный счёт
2:1 Франция
66% (31)
1:1 Ничья
12.8% (6)
2:2 Ничья
6.4% (3)
1:0 Франция
4.3% (2)
1:2 Нидерланды
4.3% (2)
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