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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Болгария
FIFA #71
 
Позже
Черногория
FIFA #69
Прогнозы 51
Болгария 47.1% (24)
X 37.3% (19)
Черногория 15.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Черногория
3.00
3.20
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Болгария
Черногория

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Е2
0:0
Е2
1:1
Е2
1:1
Е2
0:1
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1
Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1
Черногория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Нидерланды - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2023, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Болгария 47.1% (24)
    X 37.3% (19)
    Черногория 15.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болгария
    Ничья
    Черногория
    3.00
    3.20
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Болгария - Черногория

    Исход игры
    Болгария
    47.1% (24)
    Ничья
    37.3% (19)
    Черногория
    15.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (17)
    2:1 Болгария
    23.5% (12)
    1:0 Болгария
    17.6% (9)
    1:2 Черногория
    9.8% (5)
    0:1 Черногория
    3.9% (2)
    2:0 Болгария
    3.9% (2)
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    Болгария
    Черногория
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