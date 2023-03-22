Тур: 1. Стадион: Зимбру.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Молдова
Фарерские острова
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2
Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0
Фарерские острова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0
Группа E
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|0 - 0
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Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
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Группа E
|Команда
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|В
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|0 - 0
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молдова - Фарерские острова
Исход игры
Молдова
70.2% (33)
Ничья
27.7% (13)
Фарерские острова
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (16)
Меньше
65.22% (30)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
2:1 Молдова
31.9% (15)
1:1 Ничья
23.4% (11)
1:0 Молдова
19.1% (9)
2:0 Молдова
19.1% (9)
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