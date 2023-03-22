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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Молдова
FIFA #174
 
Позже
Фарерские острова
FIFA #123
Прогнозы 47
Молдова 70.2% (33)
X 27.7% (13)
Фарерские острова 2.1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Фарерские острова
2.65
3.40
3.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Фарерские острова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2
Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0
Фарерские острова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Фарерские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2023, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Молдова 70.2% (33)
    X 27.7% (13)
    Фарерские острова 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Фарерские острова
    2.65
    3.40
    3.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Молдова - Фарерские острова онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молдова - Фарерские острова

    Исход игры
    Молдова
    70.2% (33)
    Ничья
    27.7% (13)
    Фарерские острова
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (16)
    Меньше
    65.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Молдова
    31.9% (15)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    1:0 Молдова
    19.1% (9)
    2:0 Молдова
    19.1% (9)
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    Молдова
    Фарерские острова
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