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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Чехия
FIFA #38
 
Позже
Польша
FIFA #22
Прогнозы 46
Чехия 43.5% (20)
X 50% (23)
Польша 6.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Польша
3.20
3.40
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Чехия
Польша

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
3:1
Е2
1:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
2:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
180

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4
Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Нидерланды - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0
Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2023, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 46
    Чехия 43.5% (20)
    X 50% (23)
    Польша 6.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Польша
    3.20
    3.40
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Чехия - Польша

    Исход игры
    Чехия
    43.5% (20)
    Ничья
    50% (23)
    Польша
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.7% (21)
    2:1 Чехия
    32.6% (15)
    1:0 Чехия
    6.5% (3)
    1:2 Польша
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Чехия
    Польша
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