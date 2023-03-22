Тур: 1. Стадион: Фортуна Арена.
История личных встреч
Чехия
Польша
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
180
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4
Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Нидерланды - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0
Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1
Группа E
|Команда
|И
|В
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|5.
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|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|3.
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|4.
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|0
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|0 - 0
|0
|5.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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- — Выход в финальную часть Евро-2024
Прогнозы на матч Чехия - Польша
Исход игры
Чехия
43.5% (20)
Ничья
50% (23)
Польша
6.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (21)
2:1 Чехия
32.6% (15)
1:0 Чехия
6.5% (3)
1:2 Польша
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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