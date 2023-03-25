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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Шотландия
FIFA #42
1:0
Второй тайм: 68'
Кипр
FIFA #110
0'
15' Желтая карточка
Армстронг Стюарт
1:0
21' Гол
Макгинн Джон
32' Желтая карточка
Кастанос Григорис
53' Желтая карточка
Иоанну Николас

Ход матча

15'
Армстронг Стюарт
 
21'
Макгинн Джон
(Робертсон Эндрю)
1:0
32'
 
Кастанос Григорис
46'
 
Шполярич Данило
Кусулос Янис
53'
 
Иоанну Николас
57'
Дайкс Линдон
Адамс Че
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 240 Количество передач 109
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 150
Шотландия 95.3% (143)
X 4.7% (7)
Кипр 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Кипр
19.00
7.80
7.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ганн
Энгус
15
Портеус
Райан
5
Хэнли
Грант
6
Тирни
Киран
22
Хикки
Аарон
3
Робертсон
Эндрю
20
Джек
Райан
8
Макгрегор
Каллум
7
Макгинн
Джон
17
Армстронг
Стюарт
10
Адамс
Че
12
Деметриу
Деметрис
13
Кусулос
Янис
6
Гогич
Александрос
14
Роберж
Валентин
15
Антониу
Минас
10
Кириаку
Хараламбос
19
Лайфис
Константинос
18
Артиматас
Костакис
4
Иоанну
Николас
20
Кастанос
Григорис
23
Питтас
Яннис
Шотландия
3-4-2-1
Кипр
3-5-1-1

История личных встреч

Шотландия
Кипр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:2
Е2
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 1 1
Робертсон Эндрю 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Стюарт 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 0
Кастанос Григорис 1 0

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0
Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2
Кипр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кипр
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кипр
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кипр
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    69'
    Кристи и Мактоминай с интервалом в несколько секунд атаковали ворота гостей из пределов штрафной площади, однако Шполярич и Робер поочередно блокировали попытки шотландцев!
  • Замена
    68'
    У гостей появляются Харалампос Харалампус и Андроникос Какулис, покинули поле Хараламбос Кириаку и Яннис Питтас.
  • Замена
    67'
    Скотт Мактоминай появляется на поле вместо Стюарта Армстронга, а Райан Кристи меняет Райана Джека.
  • 66'
    Армстронг отмечается плотным ударом с дальней дистанции точно под перекладину, но Деметриу довольно уверенно справляется с угрозой.
  • Опасный момент
    65'
    Робертсон ворвался в штрафную с левого края и исполнил острый прострел во вратарскую, однако Хикки в падении не дотянулся до мяча!
  • 64'
    Важно, конечно, начать отборочный турнир с победы, всё-таки группа не из простых - в следующем туре Шотландия принимает сборную Испании.
  • 63'
    Продолжается у нас возня в центре поля, плюс для хозяев в том, что по-прежнему они ситуацию полностью контролируют, ни одной толковой атаки после перерыва гости не провели.
  • 61'
    Вот и треть второго тайма отыграли команды, по-прежнему после перерыва ровно 0 ударов. Хочется всё-таки большей атакующей активности от команд.
  • 59'
    Позиционная атака сборной Шотландии завершается слишком неточной подачей с правого фланга, мяч улетает за пределы поля.
  • Замена
    57'
    Да, Линдон Дайкс появляется на поле вместо Че Адамса.
  • Травма, повреждение
    56'
    Проблемы со здоровьем возникают у Че Адамса, готовится срочная замена в тренерском штабе Стива Кларка.
  • 54'
    По-прежнему без ворот проходит стартовый отрезок второго тайма, мяч при этом практически не покидает половину поля сборной Кипра.
  • Желтая карточка
    53'
    Иоанну получает желтую карточку за фол против Хикки в центре поля.
  • Угловой
    51'
    В итоге два угловых кряду исполнили футболисты сборной Шотландии, но никаких дивидендов "стандарты" хозяевам не несут.
  • 50'
    Адамс цепляется за мяч у лицевой линии и в борьбе с защитником зарабатывает уже шестой угловой для своей сборной.
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    • 48'
      Пока никаких глобальных изменений на старте второго тайма, всё под контролем сборной Шотландии.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Данило Шполярич появляется у гостей вместо Яниса Кусулоса.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Адамс получает мяч в штрафной после передачи Тирни, но попадает под подкат Гогича, арбитр пенальти не назначает.
    • Дополнительное время
      45'
      Хорватский арбитр Дуйе Струкан добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.
    • 44'
      Робертсон сейчас оказался в центре штрафной и пробил после прострела с левого фланга, однако под мяч бросается Роберж.
    • Угловой
      43'
      Тирни в борьбе за позицию при угловом оказывается на газоне и до мяча не добирается, свисток арбитра молчит.
    • 42'
      Адамс получает мяч в штрафной и пытается пробить с разворота, однако Деметриу отбивает снаряд на угловой.
    • 40'
      Кастанос задумал неплохой по мысли проникающий пас на Питтаса, однако Хэнли разгадал замысел соперника и передачу прервал.
    • 39'
      Давненько у нас не возникало интересных моментов, шотландцев, судя по всему, всё устраивает, а киприотам просто не хватает класса.
    • Угловой
      37'
      Очередной угловой заработали хозяева поля, но подача Робертсона с левого фланга цели не достигла.
    • Травма, повреждение
      35'
      Медицинская пауза у нас, помощь врачей требуется голкиперу гостей Деметриу.
    • Фол, нарушение
      34'
      Деметриу ошибается на выходе, не фиксируя мяч, однако рефери определяет фол со стороны Макгинна, который врезался в голкипера.
    • 33'
      Ганн у боковой границы штрафной площади поскользнулся, но сумел забрать мяч, благо, соперников рядом не было.
    • Желтая карточка
      32'
      Кастанос получает желтую карточку за симуляцию в центре поля.
    • 30'
      3:3 у нас по ударам к этой минуте, в створ хозяева попадают чаще - 2:1. Две трети игрового времени с мячом по-прежнему шотландцы.
    • 28'
      Снова Робертсон исполняет подачу в штрафную, которую удается смягчить опекуну, а завершающий удар нанести оказалось некому.
    • 27'
      Артиматас метров с 35 решил пробить по дуге, направляя мяч за шиворот Ганну, но в створ ворот хавбек гостей не попал.
    • 26'
      Снова вся угроза у шотландцев исходит с левого фланга, откуда следует острый прострел Робертсона, но замкнуть его оказалось некому.
    • 24'
      Кириаку решил пробить низом более чем с 30 метров, однако мяч прокатился левее створа.
    • Видеоповтор
      23'
      Долго видеоассистенты исследовали эпизод на предмет возможного "вне игры" у Робертсона, но в итоге гол засчитан.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖОН МАКГИНН!
      Роберстон получает мяч на левом краю штрафной после проникающего паса Армстронга и простреливает на дальнюю штангу, мяч после рикошета оказывается у Макгинна, который отправляет его в открытый угол!
    • 19'
      А вот киприоты сыграют в стыковых матчах за право не оказаться в Лиге D, стали они последними в группе с Грецией, Косово и Северной Ирландией.
    • 18'
      В Лиге Наций в прошлом году сборная Шотландии выиграла группу с Украиной, Ирландией и Арменией и пробилась в Лигу А на следующий розыгрыш.
    • 17'
      Первая толковая атака сборной Кипра завершается ударом Кастаноса из центральной зоны - Ганн уверенно ловит мяч.
    • 16'
      Напомним, что в рамках этой группы позже сыграют сборные Испании и Норвегии, также в квинтет А попала сборная Грузии, которая сегодня довольствуется товарняком с Монголией.
    • Желтая карточка
      15'
      Армстронг получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Кастанос.
    • Угловой
      14'
      Угловой с правого фланга подает Робертсон, однако верховая борьба во вратарской остается за киприотами.
    • Опасный момент
      13'
      Хики на правом краю штрафной разбирается с защитником и пробивает в ближний угол - Деметриу спасает свои ворота!
    • 12'
      74 процента игрового времени мячом владеет сборная Шотландии, по такой игре забитые мячм не должны заставить себя долго ждать.
    • 10'
      Макгинн после прострела Робертсона в касание катил в дальний угол, однако в створ не попал, а Джек на штангу не успел.
    • 9'
      Большое преимущество у сборной Шотландии на старте этого матча, киприоты действуют без мяча.
    • Офсайд
      8'
      Заброс в направлении Адамса оказался прерван защитниками, плюс у форварда "Саутгемптона" всё равно зафиксировали офсайд.
    • 7'
      Проникающий пас в чужую штрафную исполняют британцы, однако Деметриу на выходе оказывается на мяче первым.
    • 6'
      Робертсон на левом фланге атаки играет в "стенку" с партнером, однако ответный пас получается чересчур сильным.
    • Фол, нарушение
      5'
      Штрафной в исполнении сборной Кипра к опасному моменту не привел, Гогич в чужой штрафной площади сфолил против Макгинна.
    • Фол, нарушение
      4'
      Портеус нарушает правила в верховой борьбе с Иоанну, который и так сегодня играет в защитной маске.
    • Угловой
      3'
      Угловой заработали хозяева поля, после навеса Робертсона киприоты справились, а дальше Тирни не смог вернуть мяч в гущу событий.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Кипр

    Исход игры
    Шотландия
    95.3% (143)
    Ничья
    4.7% (7)
    Кипр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (61)
    Меньше
    50% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    43.44% (53)
    Нет
    56.56% (69)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия
    26.7% (40)
    2:0 Шотландия
    26.7% (40)
    1:0 Шотландия
    11.3% (17)
    3:0 Шотландия
    7.3% (11)
    3:1 Шотландия
    5.3% (8)
    1:1 Ничья
    2.7% (4)
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    Шотландия
    Кипр
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