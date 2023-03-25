Тур: 1. Стадион: Хэмпден Парк.
0'
15' Желтая карточкаАрмстронг Стюарт
1:0
21' ГолМакгинн Джон
32' Желтая карточкаКастанос Григорис
53' Желтая карточкаИоанну Николас
Ход матча
15'
21'
1:0
53'
57'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
240 Количество передач 109
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
22
Хикки
Аарон
20
Джек
Райан
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Хикки АаронЗащитник
- Защитник
-
20 Джек РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Келли ЛиамВратарь
-
21 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Шотландия
Кипр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгинн Джон
|1
|1
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армстронг Стюарт
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0
Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2
Кипр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Нидерланды
|Блинд Дэйли
|1
|Азербайджан
|Махмудов Эмин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Кипр
Исход игры
Шотландия
95.3% (143)
Ничья
4.7% (7)
Кипр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (61)
Меньше
50% (61)
Обе команды забьют
Да
43.44% (53)
Нет
56.56% (69)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
26.7% (40)
2:0 Шотландия
26.7% (40)
1:0 Шотландия
11.3% (17)
3:0 Шотландия
7.3% (11)
3:1 Шотландия
5.3% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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