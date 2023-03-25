Продолжается у нас возня в центре поля, плюс для хозяев в том, что по-прежнему они ситуацию полностью контролируют, ни одной толковой атаки после перерыва гости не провели.

Важно, конечно, начать отборочный турнир с победы, всё-таки группа не из простых - в следующем туре Шотландия принимает сборную Испании.

Робертсон ворвался в штрафную с левого края и исполнил острый прострел во вратарскую, однако Хикки в падении не дотянулся до мяча!

Армстронг отмечается плотным ударом с дальней дистанции точно под перекладину, но Деметриу довольно уверенно справляется с угрозой.

Скотт Мактоминай появляется на поле вместо Стюарта Армстронга, а Райан Кристи меняет Райана Джека.

У гостей появляются Харалампос Харалампус и Андроникос Какулис, покинули поле Хараламбос Кириаку и Яннис Питтас.

Кристи и Мактоминай с интервалом в несколько секунд атаковали ворота гостей из пределов штрафной площади, однако Шполярич и Робер поочередно блокировали попытки шотландцев!

Адамс цепляется за мяч у лицевой линии и в борьбе с защитником зарабатывает уже шестой угловой для своей сборной.

В итоге два угловых кряду исполнили футболисты сборной Шотландии, но никаких дивидендов "стандарты" хозяевам не несут.

Иоанну получает желтую карточку за фол против Хикки в центре поля.

По-прежнему без ворот проходит стартовый отрезок второго тайма, мяч при этом практически не покидает половину поля сборной Кипра.

Проблемы со здоровьем возникают у Че Адамса, готовится срочная замена в тренерском штабе Стива Кларка.

Да, Линдон Дайкс появляется на поле вместо Че Адамса.

Позиционная атака сборной Шотландии завершается слишком неточной подачей с правого фланга, мяч улетает за пределы поля.

Вот и треть второго тайма отыграли команды, по-прежнему после перерыва ровно 0 ударов. Хочется всё-таки большей атакующей активности от команд.

Второй тайм начался! Данило Шполярич появляется у гостей вместо Яниса Кусулоса.

Пока никаких глобальных изменений на старте второго тайма, всё под контролем сборной Шотландии.

Давненько у нас не возникало интересных моментов, шотландцев, судя по всему, всё устраивает, а киприотам просто не хватает класса.

Кастанос задумал неплохой по мысли проникающий пас на Питтаса, однако Хэнли разгадал замысел соперника и передачу прервал.

Адамс получает мяч в штрафной и пытается пробить с разворота, однако Деметриу отбивает снаряд на угловой.

Тирни в борьбе за позицию при угловом оказывается на газоне и до мяча не добирается, свисток арбитра молчит.

Робертсон сейчас оказался в центре штрафной и пробил после прострела с левого фланга, однако под мяч бросается Роберж.

Хорватский арбитр Дуйе Струкан добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.

Адамс получает мяч в штрафной после передачи Тирни, но попадает под подкат Гогича, арбитр пенальти не назначает.

37' Очередной угловой заработали хозяева поля, но подача Робертсона с левого фланга цели не достигла.

35' Медицинская пауза у нас, помощь врачей требуется голкиперу гостей Деметриу.

34' Деметриу ошибается на выходе, не фиксируя мяч, однако рефери определяет фол со стороны Макгинна, который врезался в голкипера.

33' Ганн у боковой границы штрафной площади поскользнулся, но сумел забрать мяч, благо, соперников рядом не было.

32' Кастанос получает желтую карточку за симуляцию в центре поля.

30' 3:3 у нас по ударам к этой минуте, в створ хозяева попадают чаще - 2:1. Две трети игрового времени с мячом по-прежнему шотландцы.

28' Снова Робертсон исполняет подачу в штрафную, которую удается смягчить опекуну, а завершающий удар нанести оказалось некому.

27' Артиматас метров с 35 решил пробить по дуге, направляя мяч за шиворот Ганну, но в створ ворот хавбек гостей не попал.

26' Снова вся угроза у шотландцев исходит с левого фланга, откуда следует острый прострел Робертсона, но замкнуть его оказалось некому.

24' Кириаку решил пробить низом более чем с 30 метров, однако мяч прокатился левее створа.

23' Долго видеоассистенты исследовали эпизод на предмет возможного "вне игры" у Робертсона, но в итоге гол засчитан.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖОН МАКГИНН!

Роберстон получает мяч на левом краю штрафной после проникающего паса Армстронга и простреливает на дальнюю штангу, мяч после рикошета оказывается у Макгинна, который отправляет его в открытый угол!

19' А вот киприоты сыграют в стыковых матчах за право не оказаться в Лиге D, стали они последними в группе с Грецией, Косово и Северной Ирландией.

18' В Лиге Наций в прошлом году сборная Шотландии выиграла группу с Украиной, Ирландией и Арменией и пробилась в Лигу А на следующий розыгрыш.

17' Первая толковая атака сборной Кипра завершается ударом Кастаноса из центральной зоны - Ганн уверенно ловит мяч.

16' Напомним, что в рамках этой группы позже сыграют сборные Испании и Норвегии, также в квинтет А попала сборная Грузии, которая сегодня довольствуется товарняком с Монголией.

15' Армстронг получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Кастанос.

14' Угловой с правого фланга подает Робертсон, однако верховая борьба во вратарской остается за киприотами.

13' Хики на правом краю штрафной разбирается с защитником и пробивает в ближний угол - Деметриу спасает свои ворота!

12' 74 процента игрового времени мячом владеет сборная Шотландии, по такой игре забитые мячм не должны заставить себя долго ждать.

10' Макгинн после прострела Робертсона в касание катил в дальний угол, однако в створ не попал, а Джек на штангу не успел.

9' Большое преимущество у сборной Шотландии на старте этого матча, киприоты действуют без мяча.

8' Заброс в направлении Адамса оказался прерван защитниками, плюс у форварда "Саутгемптона" всё равно зафиксировали офсайд.

7' Проникающий пас в чужую штрафную исполняют британцы, однако Деметриу на выходе оказывается на мяче первым.

6' Робертсон на левом фланге атаки играет в "стенку" с партнером, однако ответный пас получается чересчур сильным.

5' Штрафной в исполнении сборной Кипра к опасному моменту не привел, Гогич в чужой штрафной площади сфолил против Макгинна.

4' Портеус нарушает правила в верховой борьбе с Иоанну, который и так сегодня играет в защитной маске.

3' Угловой заработали хозяева поля, после навеса Робертсона киприоты справились, а дальше Тирни не смог вернуть мяч в гущу событий.