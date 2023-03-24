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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Шотландия
FIFA #42
 
Позже
Кипр
FIFA #110
Прогнозы 93
Шотландия 95.7% (89)
X 4.3% (4)
Кипр 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Кипр
14.00
6.21
6.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шотландия
Кипр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:2
Е2
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0
Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2
Кипр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 15 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 93
    Шотландия 95.7% (89)
    X 4.3% (4)
    Кипр 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Кипр
    14.00
    6.21
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шотландия - Кипр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шотландия - Кипр

    Исход игры
    Шотландия
    95.7% (90)
    Ничья
    4.3% (4)
    Кипр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.74% (43)
    Меньше
    53.26% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    44.57% (41)
    Нет
    55.43% (51)
    Популярный счёт
    2:0 Шотландия
    33% (31)
    2:1 Шотландия
    31.9% (30)
    1:0 Шотландия
    14.9% (14)
    3:1 Шотландия
    7.4% (7)
    3:0 Шотландия
    5.3% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (4)
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