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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Армения
FIFA #95
 
Позже
Турция
FIFA #44
Прогнозы 113
Армения 18.6% (21)
X 10.6% (12)
Турция 70.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Турция
9.70
8.40
4.45
Все Коэффициенты
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История личных встреч

Армения
Турция

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5
Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2
Турция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3
Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 18 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 113
    Армения 18.6% (21)
    X 10.6% (12)
    Турция 70.8% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Турция
    9.70
    8.40
    4.45
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Армения - Турция

    Исход игры
    Армения
    18.6% (21)
    Ничья
    10.6% (12)
    Турция
    70.8% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.43% (52)
    Меньше
    41.57% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    66.29% (59)
    Нет
    33.71% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Турция
    37.2% (42)
    0:2 Турция
    13.3% (15)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    0:1 Турция
    8.8% (10)
    1:3 Турция
    5.3% (6)
    0:3 Турция
    2.7% (3)
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