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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Беларусь
FIFA #97
 
Позже
Швейцария
FIFA #12
Прогнозы 87
Беларусь 1.1% (1)
X 6.9% (6)
Швейцария 92% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Швейцария
7.00
7.60
18.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Беларусь
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1
Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0
Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 18 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 87
    Беларусь 1.1% (1)
    X 6.9% (6)
    Швейцария 92% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Швейцария
    7.00
    7.60
    18.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Беларусь - Швейцария

    Исход игры
    Беларусь
    1.1% (1)
    Ничья
    6.7% (6)
    Швейцария
    92.1% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (40)
    Меньше
    54.55% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    46.59% (41)
    Нет
    53.41% (47)
    Популярный счёт
    0:2 Швейцария
    34.8% (31)
    1:2 Швейцария
    23.6% (21)
    0:1 Швейцария
    12.4% (11)
    1:3 Швейцария
    11.2% (10)
    1:1 Ничья
    6.7% (6)
    0:3 Швейцария
    5.6% (5)
    1:5 Швейцария
    2.2% (2)
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    Беларусь
    Швейцария
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