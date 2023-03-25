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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Испания
FIFA #10
 
Позже
Норвегия
FIFA #43
Прогнозы 158
Испания 93.7% (148)
X 2.5% (4)
Норвегия 3.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Норвегия
1.44
8.40
9.00
Все Коэффициенты
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1
Аррисабалага
Кепа
20
Карвахаль
Даниэль
4
Начо
Фернандес
5
Лапорт
Эмерик
3
Бальде
Алехандро
16
Родри
Эрнандес
15
Мерино
Микель
21
Ольмо
Дани
17
Аспас
Яго
9
Гави
7
Мората
Альваро
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
16
Эурснес
Фредрик
8
Берге
Сандер
19
Сорлот
Александр
11
Эльюнусси
Мохамед
Испания
4-2-3-1
Норвегия
4-3-3

История личных встреч

Испания
Норвегия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:1
Е2
2:1
ММ
3:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0
Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1
Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Израиль Витор Мигел 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
    Ассистент: Хишам Закрани (Франция);
    Ассистент: Орельен Бертомье (Франция);
    Резервный: Томас Леонар (Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 1-го тура квалификации к Евро-2024 в очной встрече сойдутся сборные Испании и Норвегии. Поединок состоится в Малаге, на стадионе «Ла Росаледа».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 5 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 26.2% пользователей.
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Прогнозы 158
Испания 93.7% (148)
X 2.5% (4)
Норвегия 3.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Норвегия
1.44
8.40
9.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Испания - Норвегия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Испания - Норвегия

Исход игры
Испания
93.5% (157)
Ничья
3% (5)
Норвегия
3.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (61)
Меньше
49.59% (60)
Обе команды забьют
Да
42.15% (51)
Нет
57.85% (70)
Популярный счёт
2:0 Испания
26.2% (44)
2:1 Испания
19.6% (33)
3:1 Испания
9.5% (16)
1:0 Испания
8.9% (15)
3:0 Испания
4.2% (7)
4:0 Испания
1.2% (2)
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