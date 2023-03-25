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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 1-го тура квалификации к Евро-2024 в очной встрече сойдутся сборные. Поединок состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на игру!