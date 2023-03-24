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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Испания
FIFA #10
 
Позже
Норвегия
FIFA #43
Прогнозы 90
Испания 97.8% (88)
X 1.1% (1)
Норвегия 1.1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Норвегия
1.38
5.60
8.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
14
Лапорт
Эмерик
18
Бальде
Алехандро
20
Гави
5
Родри
Эрнандес
10
Себальос
Дани
21
Оярсабаль
Микель
7
Мората
Альваро
19
Ольмо
Дани
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
8
Берге
Сандер
20
Дели
Матс
Мёллер
19
Сорлот
Александр
11
Эльюнусси
Мохамед
Испания
4-3-3
Норвегия
4-3-3

История личных встреч

Испания
Норвегия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:1
Е2
2:1
ММ
3:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0
Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1
Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 21 час 7 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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    • Прогнозы 90
    Испания 97.8% (88)
    X 1.1% (1)
    Норвегия 1.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Норвегия
    1.38
    5.60
    8.70
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания - Норвегия

    Исход игры
    Испания
    97.8% (89)
    Ничья
    1.1% (1)
    Норвегия
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.67% (41)
    Меньше
    52.33% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (34)
    Нет
    60.47% (52)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    38.5% (35)
    2:1 Испания
    24.2% (22)
    3:1 Испания
    11% (10)
    1:0 Испания
    9.9% (9)
    3:0 Испания
    4.4% (4)
    4:0 Испания
    2.2% (2)
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