Тур: 1. Стадион: Ла Росаледа. Главный судья: Бастьен Бенуа
Прогноз на матч от Liveresult
20
Гави
19
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ольмо ДаниНападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
История личных встреч
Испания
Норвегия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0
Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1
Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Нидерланды
|Блинд Дэйли
|1
|Азербайджан
|Махмудов Эмин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания - Норвегия
Исход игры
Испания
97.8% (89)
Ничья
1.1% (1)
Норвегия
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.67% (41)
Меньше
52.33% (45)
Обе команды забьют
Да
39.53% (34)
Нет
60.47% (52)
Популярный счёт
2:0 Испания
38.5% (35)
2:1 Испания
24.2% (22)
3:1 Испания
11% (10)
1:0 Испания
9.9% (9)
3:0 Испания
4.4% (4)
4:0 Испания
2.2% (2)
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