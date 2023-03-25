Тур: 1. Стадион: Полюд.
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
14
Перишич
Иван
20
Ливайя
Марко
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
-
20 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оршич МиславПолузащитник
-
17 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
-
18 Локьер ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Харрис ЛюкПолузащитник
-
19 Бёрнс УэсПолузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пейдж Роберт
История личных встреч
Хорватия
Уэльс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
112
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1
Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Израиль
|Витор Мигел
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хорватия - Уэльс
Исход игры
Хорватия
92.2% (142)
Ничья
5.2% (8)
Уэльс
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.19% (61)
Меньше
50.81% (63)
Обе команды забьют
Да
48.39% (60)
Нет
51.61% (64)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
32.5% (50)
2:0 Хорватия
20.8% (32)
1:0 Хорватия
19.5% (30)
3:1 Хорватия
3.2% (5)
3:0 Хорватия
1.3% (2)
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