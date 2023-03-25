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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Хорватия
FIFA #7
 
Позже
Уэльс
FIFA #28
Прогнозы 152
Хорватия 92.1% (140)
X 5.3% (8)
Уэльс 2.6% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Уэльс
10.00
4.70
9.80
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1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Шутало
Йосип
4
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
9
Крамарич
Андрей
14
Перишич
Иван
20
Ливайя
Марко
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
5
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
3
Уильямс
Неко
15
Ампаду
Этан
8
Уилсон
Гарри
10
Ремзи
Аарон
16
Моррелл
Джозефф
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
Хорватия
4-3-2-1
Уэльс
4-4-2

История личных встреч

Хорватия
Уэльс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:1
Е2
2:1
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
112

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1
Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Израиль Витор Мигел 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче квалификационного турнира Евро-2024 сборная Хорватии принимает сборную Уэльса. Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 5 минут.



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Прогнозы 152
Хорватия 92.1% (140)
X 5.3% (8)
Уэльс 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Уэльс
10.00
4.70
9.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хорватия - Уэльс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хорватия - Уэльс

Исход игры
Хорватия
92.2% (142)
Ничья
5.2% (8)
Уэльс
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.19% (61)
Меньше
50.81% (63)
Обе команды забьют
Да
48.39% (60)
Нет
51.61% (64)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
32.5% (50)
2:0 Хорватия
20.8% (32)
1:0 Хорватия
19.5% (30)
3:1 Хорватия
3.2% (5)
3:0 Хорватия
1.3% (2)
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