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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Хорватия
FIFA #7
 
Позже
Уэльс
FIFA #28
Прогнозы 85
Хорватия 96.5% (82)
X 2.4% (2)
Уэльс 1.2% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Уэльс
6.80
4.10
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Хорватия
Уэльс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:1
Е2
2:1
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
112

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1
Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 21 час 7 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 85
    Хорватия 96.5% (82)
    X 2.4% (2)
    Уэльс 1.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Уэльс
    6.80
    4.10
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хорватия - Уэльс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия - Уэльс

    Исход игры
    Хорватия
    96.6% (85)
    Ничья
    2.3% (2)
    Уэльс
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.33% (45)
    Меньше
    47.67% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (43)
    Нет
    50% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    40.9% (36)
    2:0 Хорватия
    23.9% (21)
    1:0 Хорватия
    22.7% (20)
    3:1 Хорватия
    4.5% (4)
    3:0 Хорватия
    2.3% (2)
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