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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Израиль
FIFA #76
 
Позже
Косово
FIFA #107
Прогнозы 88
Израиль 87.5% (77)
X 11.4% (10)
Косово 1.1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Косово
4.15
3.60
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1
Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1
Косово
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 18 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 88
    Израиль 87.5% (77)
    X 11.4% (10)
    Косово 1.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Косово
    4.15
    3.60
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль - Косово

    Исход игры
    Израиль
    87.9% (80)
    Ничья
    11% (10)
    Косово
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (48)
    Меньше
    45.45% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (56)
    Нет
    36.36% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Израиль
    47.3% (43)
    1:0 Израиль
    18.7% (17)
    2:0 Израиль
    15.4% (14)
    1:1 Ничья
    9.9% (9)
    3:1 Израиль
    2.2% (2)
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    Косово
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