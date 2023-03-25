Тур: 1. Стадион: Насьонал.
Прогноз на матч от Liveresult
20
Льовера
Макс
17
Сервос
Жоан
11
Олару
Дариус
15
Бурка
Андрей
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
23
Сореску
Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Рубио ХесусЗащитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Гильен ЖоэльЗащитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Валес Эрик
-
Главный тренер: Кольдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Олару ДариусЗащитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
20 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
17 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
История личных встреч
Андорра
Румыния
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Израиль
|Витор Мигел
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андорра - Румыния
Исход игры
Андорра
0.8% (1)
Ничья
3.8% (5)
Румыния
95.5% (126)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
25.83% (31)
Нет
74.17% (89)
Популярный счёт
0:2 Румыния
39.4% (52)
1:2 Румыния
16.7% (22)
0:3 Румыния
15.2% (20)
0:1 Румыния
6.8% (9)
0:4 Румыния
3.8% (5)
1:3 Румыния
3% (4)
1:1 Ничья
3% (4)
0:5 Румыния
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!