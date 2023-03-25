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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Андорра
FIFA #153
 
Позже
Румыния
FIFA #52
Прогнозы 128
Андорра 0.8% (1)
X 3.9% (5)
Румыния 95.3% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Румыния
22.00
6.40
6.40
Все Коэффициенты
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12
Альварес
Икер
18
Рубио
Хесус
II
20
Льовера
Макс
5
Алаведра
Альберт
15
Сан-Никола
Мойсес
16
Мартинес
Алекс
II
4
Ребес
Марк
3
Валес
Марк
17
Сервос
Жоан
8
Виейра
Марсио
11
Росас
Альберт
12
Ионуц
Андрей
Раду
2
Ратиу
Андрей
11
Олару
Дариус
15
Бурка
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
21
Моруцан
Олимпиу
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
10
Станчу
Николае
23
Сореску
Деян
7
Алибек
Денис
Андорра
4-4-2
Румыния
4-3-3

История личных встреч

Андорра
Румыния

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Израиль Витор Мигел 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы I отборочного турнира ЕВРО-2024, в котором сыграют сборные Андорры и Румынии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Андорра - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 5 минут.



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Прогнозы 128
Андорра 0.8% (1)
X 3.9% (5)
Румыния 95.3% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Румыния
22.00
6.40
6.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Андорра - Румыния онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Андорра - Румыния

Исход игры
Андорра
0.8% (1)
Ничья
3.8% (5)
Румыния
95.5% (126)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
25.83% (31)
Нет
74.17% (89)
Популярный счёт
0:2 Румыния
39.4% (52)
1:2 Румыния
16.7% (22)
0:3 Румыния
15.2% (20)
0:1 Румыния
6.8% (9)
0:4 Румыния
3.8% (5)
1:3 Румыния
3% (4)
1:1 Ничья
3% (4)
0:5 Румыния
1.5% (2)
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Андорра
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