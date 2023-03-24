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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Андорра
FIFA #153
 
Позже
Румыния
FIFA #52
Прогнозы 85
Андорра 1.2% (1)
X 4.7% (4)
Румыния 94.1% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Румыния
21.00
7.20
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Андорра
Румыния

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Андорра - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 21 час 7 минут.



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    • Прогнозы 85
    Андорра 1.2% (1)
    X 4.7% (4)
    Румыния 94.1% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Андорра
    Ничья
    Румыния
    21.00
    7.20
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Андорра - Румыния онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андорра - Румыния

    Исход игры
    Андорра
    1.2% (1)
    Ничья
    4.7% (4)
    Румыния
    94.2% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (40)
    Меньше
    52.38% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    32.14% (27)
    Нет
    67.86% (57)
    Популярный счёт
    0:2 Румыния
    37.2% (32)
    1:2 Румыния
    22.1% (19)
    0:3 Румыния
    12.8% (11)
    0:1 Румыния
    9.3% (8)
    1:3 Румыния
    4.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.5% (3)
    0:4 Румыния
    3.5% (3)
    0:5 Румыния
    2.3% (2)
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    Андорра
    Румыния
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