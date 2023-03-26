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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Симович Новак
Казахстан
FIFA #115
3:2
Второй тайм: 90+'
Дания
FIFA #18
0'
0:1
21' Гол
Хёйлунн Расмус
0:2
36' Гол
Хёйлунн Расмус
1:2
73' Пенальти
Зайнутдинов Бактиёр
2:2
86' Гол
Тагыберген Асхат
3:2
89' Гол
Аймбетов Абат
90' Желтая карточка
Аймбетов Абат
90' Желтая карточка
Шацкий Игорь
90' Желтая карточка
Дарабаев Аслан
90' Желтая карточка
Хёйлунн Расмус
90' Вторая желтая карточка
Аймбетов Абат

Ход матча

21'
0:1
Хёйлунн Расмус
(Кьяер Симон)
34'
Скворцов Лев
Габышев Михаил
 
36'
0:2
Хёйлунн Расмус
46'
Ерланов Темирлан
Малый Сергей
 
65'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
Бах Александр
65'
 
Дарами Мохаммед
Дамсгор Миккель
65'
 
Биллинг Филип
Йенсен Матиас
73'
Зайнутдинов Бактиёр
1:2
79'
Аймбетов Абат
Самородов Максим
 
79'
Исламхан Бауыржан
Зайнутдинов Бактиёр
 
83'
 
Кристенсен Расмус
Меле Йоаким
83'
Дарабаев Аслан
Бейсебеков Абзал
 
86'
Тагыберген Асхат
(Исламхан Бауыржан)
2:2
88'
 
Брайтвайт Мартин
Винд Йонас
89'
Аймбетов Абат
(Вороговский Ян)
3:2
90'
Аймбетов Абат
 
90'
Шацкий Игорь
 
90'
Дарабаев Аслан
 
90'
 
Хёйлунн Расмус
90'
Аймбетов Абат
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 155
Казахстан 10.3% (16)
X 5.8% (9)
Дания 83.9% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Дания
19.00
7.80
4.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шацкий
Игорь
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
16
Габышев
Михаил
11
Вороговский
Ян
19
Зайнутдинов
Бактиёр
21
Бейсебеков
Абзал
8
Тагыберген
Асхат
20
Оразов
Рамазан
6
Самородов
Максим
1
Шмейхель
Каспер
18
Бах
Александр
4
Кьяер
Симон
3
Нельссон
Виктор
5
Меле
Йоаким
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
15
Норгор
Кристиан
7
Йенсен
Матиас
19
Винд
Йонас
11
Хёйлунн
Расмус
14
Дамсгор
Миккель
Казахстан
5-3-2
Дания
4-3-3

История личных встреч

Казахстан
Дания

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:3
ОМЧ2Е
4:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 1 0.5
Зайнутдинов Бактиёр 1 (1) 0.5
Вороговский Ян 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 2.5
Кьяер Симон 0 0
Бах Александр 0 0
Винд Йонас 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быстров Марат 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0

Результаты матчей

Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0
Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1
Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0
Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1

Результаты матчей

Казахстан
Дания

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дания
 2:3 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
Казахстан
 3:2 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2:3 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Казахстан
 3:2 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дания
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    90'
    ОПАСНО! Шацкий ошибся на выходе, отбив мяч на Биллинга, но тот с линии штрафной площади в касание не попал в осиротевшие ворота - над перекладиной мяч пролетел.
  • Жёлтая и сразу красная
    90'
    Аймбетов в середине поля отмахнулся от соперника, попав ему по лицу, за что получил жёлтую карточку, которая стала для него второй. Последние секунды придётся хозяевам доигрывать в меньшинстве.
  • Травма, повреждение
    90'
    Алип получил повреждение - ему надо оказать медицинскую помощь.
  • 90'
    Датчане стараются сбиваться на финальный штурм, но ничего не получается. В шоковом состоянии очень сложно совершать какие-то вразумительные действия.
  • Желтая карточка
    90'
    Жёлтую карточку получил Аймбетов за снятую футболку во время празднования гола. Но это ему настроение ничуть не испортило.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Абат Аймбетов!!!
    Что они творят?! Браво, Казахстан! С левого фланга великолепный кросс на дальнюю штагу выполнил Вороговский, а набежавший в эту зону Аймбетов головой точно пробил в верхний угол.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты компенсировано.
  • 89'
    Как же жесток футбол к тем командам, которые начинают играть на удержание счёта. Датчане слишком пассивны были во втором тайме, за что могут понести расплату в виде потери двух очков в Астане. Хотя некоторое время до финального свистка ещё имеется.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Асхат Тагыберген!!!
    Вот это шедевр! С левого края метров с 35 Тагыберген выстрелил по воротам и попал точно в дальнюю "девятку". Отчаянный бросок Шмейхеля лишь добавил вкусности этой конфетке.
  • Фол, нарушение
    87'
    Тагыберген в середине поля попытался сработать на опережение и обокрасть соперника, но не вышло - Асхат только нарушил правила.
  • Замена
    86'
    Последняя замена в составе сборной Казахстана: вместо Абзала Бейсебекова в игру вошёл Аслан Дарабаев.
  • Замена
    85'
    Четвёртая замена в составе сборной Дании: вместо Йоакима Меле на поле вышел Расмус Кристенсен.
  • 84'
    Хёйлунн протащил мяч на левый край штрафной площади, но проиграл там силовую борьбу Алипу.
  • 83'
    Пока что ни одного подхода к воротам Шмейхеля мы не видели после первого ответного гола казахстанцев. Всё выглядит под контролем сборной Дании.
  • 82'
    Стрюгер-Ларсен забежал по левому флангу под длинный пас и простреливал вдоль ворот, но мяч стал добычей Шацкого, который чётко сработал на перехвате.
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    • 81'
      В высоком прессинге сейчас работают датчане, мешая соперникам начинать свои атаки. По первому тайму мы помним, что в физическом плане датчане готовы получше казахстанцев.
    • Замена
      80'
      Сразу двойная замена в составе сборной Казахстана: вместо Бактиёра Зайнутдинова и Максима Самородова на поле вышел Бауыржан Исламхан и Абат Аймбетов.
    • 79'
      Винд получил мяч на подступах к штрафной площади, но слишком коряво был обработан игровой снаряд, так что дело закончилось потерей.
    • 78'
      Окликнул Магомед Адиев кого-то из запасных игроков. Готовит российский специалист третью замену. Это должно быть усиление атакующего потенциала сборной Казахстана.
    • 77'
      С серьёзным лицом Магомед Адиев наблюдает за продолжением матча. Его команда на кураже не стала идти вперёд, а всем составом сейчас держит оборону. До финального свистка ещё время есть.
    • 76'
      Правым флангом попытались провести свою атаку гостей, но защитники казахстанцев оказались проворней, но сыграли просто на вынос.
    • 75'
      На порядок громче стало в чаше "Астана-Арены". Датчане сразу же взяли мяч под свой контроль и будут стараться как можно реже с ним расставаться.
    • Пенальти
      74'
      ГО-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Бактиёр Зайнутдинов!!!
      Уверенно полузащитник московского ЦСКА развёл по разным сторонам мяч и Шмейхеля по разным углам. Ждёт ли нас жаркая концовка поединка теперь?
    • Судья
      73'
      Очень недовольны датчане и спорят с судьёй, но тот своего мнения не отменит, так что казахстанцы имеют отличный шанс обострить интригу.
    • Пенальти!
      72'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ДАНИИ! После подачи углового с правого фланга мяч попал в руку Винду в штрафной площадке.
    • Штанга
      71'
      ОПАСНО! Классный проникающий пас прошёл на Бейсебекова в штрафную площадку, который с 13 метров пробивал без препятствий, но Шмейхель кончиками пальцев дотянулся до мяча, переведя игровой снаряд в штангу.
    • 70'
      Заброс на правый край штрафной площади хозяев прошёл на Меле, который пытался красиво перебросить мяч через защитника, однако данный эффектный трюк не прошёл.
    • 69'
      Даже Хёйлунн не особо усердствует, хотя оформить второй хет-трик подряд было бы невероятным достижением, которое могло бы существенно увеличить рыночную стоимость 20-летнего парня.
    • 68'
      Совсем как-то увяз игровой ритм. Команды практически в пешем темпе передвигается в середине поля.
    • 67'
      Всё откровенней начали затягивать время датчане, но болельщики на трибунах особо не протестуют, спокойно за этим наблюдая. Похоже, никто не верит, что у местной команды есть шанс в этот вечер совершить камбек.
    • Замена
      66'
      Тройная замена в составе сборной Дании: вместо Александра Баха, Матиаса Йенсена и Миккеля Дамсгора на поле вышли Йенс Стрюгер-Ларсен, Филип Биллинг и Мохаммед Дарами.
    • 65'
      В контратаке заброс прошёл на правый край штрафной площади на Хёйлунна, но он теперь в борьбе с защитником не сумел нанести удар из неудобного положения.
    • 64'
      Снова последовал дальний и неточный удар по воротам датчан. На этот раз с дистанции свою пушку разрядил Тагыберген.
    • Опасный момент
      63'
      С линии штрафной площади с полуразворота плотно по воротам гостей пробил Зайнутдинов, но Шмейхель среагировал и успел сложиться, намертво зафиксировав мяч у себя в руках.
    • Фол, нарушение
      62'
      Зайнутдинов в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды - Кьяер придержал его руками. Пошла со стандарта в район 11-метровой отметки, но там выше всех выпрыгнул один из датских защитников.
    • Опасный момент
      61'
      Вороговский с дальней дистанции палил по воротам сборной Дании, метя в левую "девятку" - мяч пролетел неподалёку от цели. Хотя Шмейхель снова показывает, что он полёт мяча контролировал.
    • 60'
      Меле достаточно рискованно отдавал пас назад Шмейхеля, который с трудом успел опередить вражеского нападающего, выбив игровой снаряд в аут.
    • 59'
      Предполагал я, что основные события в этом матче развернутся во втором тайме, но теперь мне в это уже слабо верится. Очень серьёзное преимущество гостям дали голы Хёйлунна.
    • 58'
      Снова гости взяли мяч под свой контроль, спокойно ведя перепасовку поперёк поля. Казахстанцы сейчас не могут организовать качественный командный прессинг.
    • 57'
      Датчане растягивают уже каждую паузу в игре по максимуму. Футболисты уже мысленно держат в голове предстоящие матчи за свои клубы.
    • 56'
      Не унывают казахстанские болельщики на трибунах, продолжая поддерживать свою команду. Но всё-таки приходит понимание, что за путёвку в финальную часть Евро-2024 их команда вряд ли всерьёз будет претендовать.
    • Угловой
      55'
      Ответили гости сейчас контратакой, заработав свой первый угловой в этом матче на левом фланге. Подача последовала на дальнюю штангу на Винда, но тому в борьбе с защитником не удался прицельный удар головой - мяч по высокой дуге приземлился в руки Шацкому.
    • 54'
      0,32 : 1,85 - таковы сейчас показатели по ожидаемым голам (xG) в матче. Можно сказать, что счёт на табло сейчас по игре.
    • 53'
      Видимо, сборная Дании решила поберечь силы и здоровье во втором тайме. Хороший задел она создала для себя в первом тайме, так что теперь можно и перестроиться на игру на контратаках.
    • 52'
      Сборная Казахстана владеет инициативно в дебюте первого тайма. Датчане сейчас вынуждены держать оборону практически всем составом.
    • 51'
      Бейсебеков с дальней дистанции плотно пробил по воротам гостей, но мяч пошёл правее створа ворот. Шмейхель жестом показал, что держал ситуацию под контролем, видя, что игровой снаряд не идёт в ворота.
    • Угловой
      50'
      Угловой с правого фланга казахстанцы подали, но стандартные положения им пока что не приносят практически никаких дивидендов.
    • 49'
      Провели свою позиционную атаку на ворота соперника казахстанцы. Подача с левого фланга следовала на дальнюю штангу, но Шмейхелю удалось снять мяч с головы Скворцова.
    • Опасный момент
      48'
      Винд уже успел потревожить Шацкого ударом из-за пределов штрафной площади. Вратарь казахстанцев парировал мяч в поле, после чего ситуацию разрядили уже защитники.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в составе сборной Казахстана в перерыве: вместо Сергея Малого на поле вышел Темирлан Ерланов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Сборная Дании на классе переигрывает казахстанцев в гостях со счётом 2:0.
    • Угловой
      45'
      Третий угловой в этом матче заработала сборная Казахстана. После подачи стандарта датчане отбились, а удар Самородова с подбора был не слишком сильным, да ещё и полетел прямо в Шмейхеля.
    • Опасный момент
      45'
      Оразов плотно пробил по воротам датчан с дальней дистанции, но Шмейхель прекрасно всё видел, так что без лишних проблем поймал мяч в руки.
    • 45'
      Каспер Юльманн что-то активно записывает в свой блокнот. Наверняка это темы, на которые он будет общаться с футболистами в раздевалке в перерыве встречи.
    • 45'
      В концовке первого тайма очень тяжеловато двигаются казахстанцы. Физическое состояние команды Магомеда Адиева далеко не наивысшем уровне.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты компенсировано.
    • 44'
      Вид из-за пределов штрафной площади решил пробить по воротам хозяев, но мяч попал в Алипа, после чего Малый аккуратно головой сбросил мяч в руки Шацкому.
    • Опасный момент
      43'
      Меле с дальней дистанции с левого края мощно пробивал по воротам соперника низом, но Шацкий сумел правильно занять позицию в воротах и намертво поймать мяч в руки.
    • Опасный момент
      42'
      С левого края прострельная передача следовала на Хёйлунна, но тому теперь с висящим на плечах защитником не удалось протолкнуть мяч мимо Шацкого.
    • 41'
      Со стандарта последовала низкая подача в штрафную площадку, но ближайший защитник сборной Казахстана сумел выбить мяч в поле.
    • Фол, нарушение
      40'
      Алип на левом фланге обороны нарушил правила, подыграв себе рукой в борьбе с Виндом. Зенитовец недоволен, стараясь доказать судье, что мяч попал ему только в грудь.
    • Фол, нарушение
      39'
      Самородов также решил полезть напролом на соперника, но не получилось у него так же успешно, как у Дамсгора, так что мяч был потерян, после чего казахстанец нарушил правила.
    • 38'
      Очень большие сомнения у меня теперь, что сборная Казахстана сможет замахнуться хотя бы на ничью в этой встрече. Времени ещё много, но уровень датчан слишком высок для команды Магомеда Адиева.
    • 2 гола - дубль!
      37'
      ГО-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Расмус Хёйлунн!!!
      Такими темпами этот парень скоро затмит Эрлинга Холанна. Дамсгор продрался в чужой штрафной площади через трёх соперников, пробил в Шацкого, но мяч срикошетил на Хёйлунна, который спокойно добавил игровой снаряд в полупустые ворота.
    • Замена
      36'
      Вынужденная замена в составе сборной Казахстана: вместо Михаила Габышева на поле вышел Лев Скворцов.
    • Травма, повреждение
      35'
      Не может подняться на ноги Габышев, так что приходится выносить на поле носилки, чтобы транспортировать раненного бойца за пределы игровой арены.
    • Травма, повреждение
      34'
      Габышев в контратаке, открываясь под передачу Самородова, неприятно оступился и рухнул на газон с криками. Очень тревожно это смотрится. Вполне возможно, что придётся производить замену.
    • 33'
      К полукружию штрафной площади хозяев прошёл пас на Винда, но тот немного завозился с мячом, из-за чего всё закончилось потерей.
    • 32'
      Датчане решили немного успокоить игру, принявшись неспешно перепасовываться поперёк поля в центральной зоне.
    • 31'
      Терпеливо выжидают своих возможностей казахстанские футболисты. Их не так много, но всё-таки пара шансов ещё должна быть в этой встрече.
    • Опасный момент
      30'
      Угловой на правом фланге удалось заработать казахстанцам. После подачи стандарта отбились гости, но в атаке вторым темпом последовал навес точно на голову Малому, но тот с шести метров пробил прямо в Шмейхеля.
    • 29'
      Многовато брака у сборной Дании, но это следовало ожидать, ведь эти ребята крайне редко играют на подобных искусственных газонах.
    • 28'
      По центральной оси Йенсен набрал высокую скорость с мячом, но с полного хода из полукружия штрафной площади он запустил мяч в небеса.
    • 27'
      Длинный заброс на Самородова прошёл у казахстанцев в контратаке, но последующий пас от него слева в центр был перехвачен, да ещё и судьи зафиксировали офсайд у Максима.
    • 26'
      Дамсгор с левого фланга сместился в центр и наносил силовой удар метров с 25, но мяч улетел высоко на трибуны. После такой попытки бьющему приходится извиняться перед товарищами по команде.
    • 25'
      Вряд ли датчане и казахстанцы будут радикально менять свою тактику после этого гола. Возможно, уже в перерыве тренеры будут вносить какие-то серьёзные коррективы.
    • 24'
      Нет, всё было чисто, так что сборная Дании официально вышла вперёд в этой встрече. Для Хёйлунна этот гол стал уже четвёртым в нынешнем отборочном цикле, причём менее чем за два с половиной тайма.
    • Видеоповтор
      23'
      Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу, чтобы пересмотреть голевой эпизод. Не исключено, что был минимальный офсайд.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Расмус Хёйлунн!!!
      Ничего не предвещало беды, но Кьяер выполнил великолепный заброс метров на 70 на забегание Хёйлунну, который отклеился от защитника и хладнокровно перебросил Шацкого.
    • 21'
      В первом туре казахстанцы проиграли словенцам, несмотря на выигранный первый тайм. Датчане же сломали сборную Финляндии в последнюю десятиминутку. Возможно, что и здесь основные события развернутся во втором тайме.
    • 20'
      Неожиданно для сборной Дании казахстанцы сейчас пошли в высокий командный прессинг, заставив гостей ошибиться и выпустить мяч за боковую линию поля.
    • 19'
      У сборной Казахстана не слишком получается комбинационная игра. Какое-то излишнее волнение всё ещё присутствует в действиях подопечных Магомеда Адиева.
    • 18'
      Снова левым флангом вперёд шли датчане, но заброс на Меле оказался слишком сильным, так что мяч ушёл за лицевую линию поля.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Хёйлунн выдал классный пас пяткой на Меле, который практически с линии вратарской площади в касание пробивал по воротам, но бросился навстречу Шацкий, выручив свою команду.
    • 16'
      Тагыберген по левому флангу отдавал пас на забегание Вороговского, но всё же выполнена передача была небрежно, так что мяч вышел за боковую линию поля.
    • 15'
      Безадресный пас на левый край штрафной площади прошёл от датчан. Шацкий не стал выпускать мяч за лицевую линию, решив выманить на себя одного из соперников, после чего забрать игровой снаряд в руки.
    • 14'
      Активно от кромки поля Магомед Адиев старается руководить действиями своей команды, постоянно жестами показывая, кому и куда надо смещаться.
    • 13'
      Букмекеры перед матчем сегодня считали, что победу в нём одержит сборная Дании с разницей в два мяча. Посмотрим, как оно на самом деле получится.
    • 12'
      Левым флангом свою новую контратаку организовать хозяева, но пас на Оразова получился слишком сильным, так что первым к мячу успел Нельссон, который просто сделал пас назад на Шмейхеля.
    • 11'
      Меле подключился по левому краю вперёд, сместился немного в центр и наносил по воротам соперника дальний удар, но мяч полетел далеко от створа ворот.
    • Травма, повреждение
      10'
      Винд получил повреждение в одном из единоборств, но в итоге медицинскую бригаду на поле приглашать не пришлось, так как пострадавший, перетерпев боль, дал понять, что способен продолжать.
    • Угловой
      9'
      Первая подача у ворот гостей ничем интересным не закончилась - датчане отбились. Но подбор остался за казахстанцами, так что контратаки не будет.
    • Опасный момент
      8'
      Оразов по левому краю прорвался в атаку и мощно прострелил вдоль ворот - Шмейхель ногой сумел парировать мяч только на угловой.
    • 7'
      Зайнутдинов в контратаке протащил мяч в чужую штрафную площадку, но соперники заставили его повернуть назад, не позволив нанести удар в сторону ворот Шмейхеля.
    • 6'
      Казахстанцы отреагировали на первый острый момент в матче, всей командой отойдя на свою треть поля. Думаю, что большая часть этой встречи будет проходить в подобном ключе.
    • Опасный момент
      5'
      Винду удалось протащить мяч на левый край чужой штрафной площади и прострелить в центр на Хёйлунна, но последний немного не добрался к мячу в падении. Весьма опасно было.
    • 4'
      Две атаки уже провели в этой встрече хозяева поля, но передачи в штрафную площадку, но они оказывались неточными.
    • 3'
      Сборная Дании явно не планирует мощно начинать эту игру - надо время, чтобы привыкнуть к необычному для себя газону и разобраться, как ведёт себя мяч при отскоках.
    • 2'
      Практически аншлаг сегодня на "Астана-Арене". Мощная поддержка у казахстанской сборной, так что датчанам будет непросто, особенно на искусственном газоне.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Казахстан 3:2 Дания

    Исход игры
    Казахстан
    10.3% (16)
    Ничья
    5.8% (9)
    Дания
    83.9% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.41% (61)
    Меньше
    49.59% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    47.11% (57)
    Нет
    52.89% (64)
    Популярный счёт
    0:2 Дания
    31% (48)
    1:2 Дания
    20.6% (32)
    1:3 Дания
    9% (14)
    0:3 Дания
    4.5% (7)
    0:1 Дания
    4.5% (7)
    1:1 Ничья
    3.2% (5)
    1:4 Дания
    1.3% (2)
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    Дания
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