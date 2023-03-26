ГО-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Абат Аймбетов!!! Что они творят?! Браво, Казахстан! С левого фланга великолепный кросс на дальнюю штагу выполнил Вороговский, а набежавший в эту зону Аймбетов головой точно пробил в верхний угол.

Жёлтую карточку получил Аймбетов за снятую футболку во время празднования гола. Но это ему настроение ничуть не испортило.

Датчане стараются сбиваться на финальный штурм, но ничего не получается. В шоковом состоянии очень сложно совершать какие-то вразумительные действия.

Аймбетов в середине поля отмахнулся от соперника, попав ему по лицу, за что получил жёлтую карточку, которая стала для него второй. Последние секунды придётся хозяевам доигрывать в меньшинстве.

ОПАСНО! Шацкий ошибся на выходе, отбив мяч на Биллинга, но тот с линии штрафной площади в касание не попал в осиротевшие ворота - над перекладиной мяч пролетел.

Стрюгер-Ларсен забежал по левому флангу под длинный пас и простреливал вдоль ворот, но мяч стал добычей Шацкого, который чётко сработал на перехвате.

Пока что ни одного подхода к воротам Шмейхеля мы не видели после первого ответного гола казахстанцев. Всё выглядит под контролем сборной Дании.

Хёйлунн протащил мяч на левый край штрафной площади, но проиграл там силовую борьбу Алипу.

Тагыберген в середине поля попытался сработать на опережение и обокрасть соперника, но не вышло - Асхат только нарушил правила.

ГО-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Асхат Тагыберген!!! Вот это шедевр! С левого края метров с 35 Тагыберген выстрелил по воротам и попал точно в дальнюю "девятку". Отчаянный бросок Шмейхеля лишь добавил вкусности этой конфетке.

Как же жесток футбол к тем командам, которые начинают играть на удержание счёта. Датчане слишком пассивны были во втором тайме, за что могут понести расплату в виде потери двух очков в Астане. Хотя некоторое время до финального свистка ещё имеется.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ДАНИИ! После подачи углового с правого фланга мяч попал в руку Винду в штрафной площадке.

Очень недовольны датчане и спорят с судьёй, но тот своего мнения не отменит, так что казахстанцы имеют отличный шанс обострить интригу.

ГО-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Бактиёр Зайнутдинов!!! Уверенно полузащитник московского ЦСКА развёл по разным сторонам мяч и Шмейхеля по разным углам. Ждёт ли нас жаркая концовка поединка теперь?

На порядок громче стало в чаше "Астана-Арены". Датчане сразу же взяли мяч под свой контроль и будут стараться как можно реже с ним расставаться.

Правым флангом попытались провести свою атаку гостей, но защитники казахстанцев оказались проворней, но сыграли просто на вынос.

С серьёзным лицом Магомед Адиев наблюдает за продолжением матча. Его команда на кураже не стала идти вперёд, а всем составом сейчас держит оборону. До финального свистка ещё время есть.

Окликнул Магомед Адиев кого-то из запасных игроков. Готовит российский специалист третью замену. Это должно быть усиление атакующего потенциала сборной Казахстана.

Винд получил мяч на подступах к штрафной площади, но слишком коряво был обработан игровой снаряд, так что дело закончилось потерей.

Сразу двойная замена в составе сборной Казахстана: вместо Бактиёра Зайнутдинова и Максима Самородова на поле вышел Бауыржан Исламхан и Абат Аймбетов.

В высоком прессинге сейчас работают датчане, мешая соперникам начинать свои атаки. По первому тайму мы помним, что в физическом плане датчане готовы получше казахстанцев.

Одна замена произошла в составе сборной Казахстана в перерыве: вместо Сергея Малого на поле вышел Темирлан Ерланов.

Винд уже успел потревожить Шацкого ударом из-за пределов штрафной площади. Вратарь казахстанцев парировал мяч в поле, после чего ситуацию разрядили уже защитники.

Провели свою позиционную атаку на ворота соперника казахстанцы. Подача с левого фланга следовала на дальнюю штангу, но Шмейхелю удалось снять мяч с головы Скворцова.

Угловой с правого фланга казахстанцы подали, но стандартные положения им пока что не приносят практически никаких дивидендов.

Бейсебеков с дальней дистанции плотно пробил по воротам гостей, но мяч пошёл правее створа ворот. Шмейхель жестом показал, что держал ситуацию под контролем, видя, что игровой снаряд не идёт в ворота.

Сборная Казахстана владеет инициативно в дебюте первого тайма. Датчане сейчас вынуждены держать оборону практически всем составом.

Видимо, сборная Дании решила поберечь силы и здоровье во втором тайме. Хороший задел она создала для себя в первом тайме, так что теперь можно и перестроиться на игру на контратаках.

0,32 : 1,85 - таковы сейчас показатели по ожидаемым голам (xG) в матче. Можно сказать, что счёт на табло сейчас по игре.

Ответили гости сейчас контратакой, заработав свой первый угловой в этом матче на левом фланге. Подача последовала на дальнюю штангу на Винда, но тому в борьбе с защитником не удался прицельный удар головой - мяч по высокой дуге приземлился в руки Шацкому.

Не унывают казахстанские болельщики на трибунах, продолжая поддерживать свою команду. Но всё-таки приходит понимание, что за путёвку в финальную часть Евро-2024 их команда вряд ли всерьёз будет претендовать.

Датчане растягивают уже каждую паузу в игре по максимуму. Футболисты уже мысленно держат в голове предстоящие матчи за свои клубы.

Снова гости взяли мяч под свой контроль, спокойно ведя перепасовку поперёк поля. Казахстанцы сейчас не могут организовать качественный командный прессинг.

Предполагал я, что основные события в этом матче развернутся во втором тайме, но теперь мне в это уже слабо верится. Очень серьёзное преимущество гостям дали голы Хёйлунна.

Меле достаточно рискованно отдавал пас назад Шмейхеля, который с трудом успел опередить вражеского нападающего, выбив игровой снаряд в аут.

Вороговский с дальней дистанции палил по воротам сборной Дании, метя в левую "девятку" - мяч пролетел неподалёку от цели. Хотя Шмейхель снова показывает, что он полёт мяча контролировал.

Зайнутдинов в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды - Кьяер придержал его руками. Пошла со стандарта в район 11-метровой отметки, но там выше всех выпрыгнул один из датских защитников.

С линии штрафной площади с полуразворота плотно по воротам гостей пробил Зайнутдинов, но Шмейхель среагировал и успел сложиться, намертво зафиксировав мяч у себя в руках.

Снова последовал дальний и неточный удар по воротам датчан. На этот раз с дистанции свою пушку разрядил Тагыберген.

В контратаке заброс прошёл на правый край штрафной площади на Хёйлунна, но он теперь в борьбе с защитником не сумел нанести удар из неудобного положения.

Тройная замена в составе сборной Дании: вместо Александра Баха, Матиаса Йенсена и Миккеля Дамсгора на поле вышли Йенс Стрюгер-Ларсен, Филип Биллинг и Мохаммед Дарами.

Всё откровенней начали затягивать время датчане, но болельщики на трибунах особо не протестуют, спокойно за этим наблюдая. Похоже, никто не верит, что у местной команды есть шанс в этот вечер совершить камбек.

Совсем как-то увяз игровой ритм. Команды практически в пешем темпе передвигается в середине поля.

Даже Хёйлунн не особо усердствует, хотя оформить второй хет-трик подряд было бы невероятным достижением, которое могло бы существенно увеличить рыночную стоимость 20-летнего парня.

Заброс на правый край штрафной площади хозяев прошёл на Меле, который пытался красиво перебросить мяч через защитника, однако данный эффектный трюк не прошёл.

ОПАСНО! Классный проникающий пас прошёл на Бейсебекова в штрафную площадку, который с 13 метров пробивал без препятствий, но Шмейхель кончиками пальцев дотянулся до мяча, переведя игровой снаряд в штангу.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Сборная Дании на классе переигрывает казахстанцев в гостях со счётом 2:0.

45' Третий угловой в этом матче заработала сборная Казахстана. После подачи стандарта датчане отбились, а удар Самородова с подбора был не слишком сильным, да ещё и полетел прямо в Шмейхеля.

45' Оразов плотно пробил по воротам датчан с дальней дистанции, но Шмейхель прекрасно всё видел, так что без лишних проблем поймал мяч в руки.

45' Каспер Юльманн что-то активно записывает в свой блокнот. Наверняка это темы, на которые он будет общаться с футболистами в раздевалке в перерыве встречи.

45' В концовке первого тайма очень тяжеловато двигаются казахстанцы. Физическое состояние команды Магомеда Адиева далеко не наивысшем уровне.

45' 4 минуты компенсировано.

44' Вид из-за пределов штрафной площади решил пробить по воротам хозяев, но мяч попал в Алипа, после чего Малый аккуратно головой сбросил мяч в руки Шацкому.

43' Меле с дальней дистанции с левого края мощно пробивал по воротам соперника низом, но Шацкий сумел правильно занять позицию в воротах и намертво поймать мяч в руки.

42' С левого края прострельная передача следовала на Хёйлунна, но тому теперь с висящим на плечах защитником не удалось протолкнуть мяч мимо Шацкого.

41' Со стандарта последовала низкая подача в штрафную площадку, но ближайший защитник сборной Казахстана сумел выбить мяч в поле.

40' Алип на левом фланге обороны нарушил правила, подыграв себе рукой в борьбе с Виндом. Зенитовец недоволен, стараясь доказать судье, что мяч попал ему только в грудь.

39' Самородов также решил полезть напролом на соперника, но не получилось у него так же успешно, как у Дамсгора, так что мяч был потерян, после чего казахстанец нарушил правила.

38' Очень большие сомнения у меня теперь, что сборная Казахстана сможет замахнуться хотя бы на ничью в этой встрече. Времени ещё много, но уровень датчан слишком высок для команды Магомеда Адиева.

37' ГО-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Расмус Хёйлунн!!!

Такими темпами этот парень скоро затмит Эрлинга Холанна. Дамсгор продрался в чужой штрафной площади через трёх соперников, пробил в Шацкого, но мяч срикошетил на Хёйлунна, который спокойно добавил игровой снаряд в полупустые ворота.

36' Вынужденная замена в составе сборной Казахстана: вместо Михаила Габышева на поле вышел Лев Скворцов.

35' Не может подняться на ноги Габышев, так что приходится выносить на поле носилки, чтобы транспортировать раненного бойца за пределы игровой арены.

34' Габышев в контратаке, открываясь под передачу Самородова, неприятно оступился и рухнул на газон с криками. Очень тревожно это смотрится. Вполне возможно, что придётся производить замену.

33' К полукружию штрафной площади хозяев прошёл пас на Винда, но тот немного завозился с мячом, из-за чего всё закончилось потерей.

32' Датчане решили немного успокоить игру, принявшись неспешно перепасовываться поперёк поля в центральной зоне.

31' Терпеливо выжидают своих возможностей казахстанские футболисты. Их не так много, но всё-таки пара шансов ещё должна быть в этой встрече.

30' Угловой на правом фланге удалось заработать казахстанцам. После подачи стандарта отбились гости, но в атаке вторым темпом последовал навес точно на голову Малому, но тот с шести метров пробил прямо в Шмейхеля.

29' Многовато брака у сборной Дании, но это следовало ожидать, ведь эти ребята крайне редко играют на подобных искусственных газонах.

28' По центральной оси Йенсен набрал высокую скорость с мячом, но с полного хода из полукружия штрафной площади он запустил мяч в небеса.

27' Длинный заброс на Самородова прошёл у казахстанцев в контратаке, но последующий пас от него слева в центр был перехвачен, да ещё и судьи зафиксировали офсайд у Максима.

26' Дамсгор с левого фланга сместился в центр и наносил силовой удар метров с 25, но мяч улетел высоко на трибуны. После такой попытки бьющему приходится извиняться перед товарищами по команде.

25' Вряд ли датчане и казахстанцы будут радикально менять свою тактику после этого гола. Возможно, уже в перерыве тренеры будут вносить какие-то серьёзные коррективы.

24' Нет, всё было чисто, так что сборная Дании официально вышла вперёд в этой встрече. Для Хёйлунна этот гол стал уже четвёртым в нынешнем отборочном цикле, причём менее чем за два с половиной тайма.

23' Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу, чтобы пересмотреть голевой эпизод. Не исключено, что был минимальный офсайд.

22' ГО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Расмус Хёйлунн!!!

Ничего не предвещало беды, но Кьяер выполнил великолепный заброс метров на 70 на забегание Хёйлунну, который отклеился от защитника и хладнокровно перебросил Шацкого.

21' В первом туре казахстанцы проиграли словенцам, несмотря на выигранный первый тайм. Датчане же сломали сборную Финляндии в последнюю десятиминутку. Возможно, что и здесь основные события развернутся во втором тайме.

20' Неожиданно для сборной Дании казахстанцы сейчас пошли в высокий командный прессинг, заставив гостей ошибиться и выпустить мяч за боковую линию поля.

19' У сборной Казахстана не слишком получается комбинационная игра. Какое-то излишнее волнение всё ещё присутствует в действиях подопечных Магомеда Адиева.

18' Снова левым флангом вперёд шли датчане, но заброс на Меле оказался слишком сильным, так что мяч ушёл за лицевую линию поля.

17' ОПАСНО! Хёйлунн выдал классный пас пяткой на Меле, который практически с линии вратарской площади в касание пробивал по воротам, но бросился навстречу Шацкий, выручив свою команду.

16' Тагыберген по левому флангу отдавал пас на забегание Вороговского, но всё же выполнена передача была небрежно, так что мяч вышел за боковую линию поля.

15' Безадресный пас на левый край штрафной площади прошёл от датчан. Шацкий не стал выпускать мяч за лицевую линию, решив выманить на себя одного из соперников, после чего забрать игровой снаряд в руки.

14' Активно от кромки поля Магомед Адиев старается руководить действиями своей команды, постоянно жестами показывая, кому и куда надо смещаться.

13' Букмекеры перед матчем сегодня считали, что победу в нём одержит сборная Дании с разницей в два мяча. Посмотрим, как оно на самом деле получится.

12' Левым флангом свою новую контратаку организовать хозяева, но пас на Оразова получился слишком сильным, так что первым к мячу успел Нельссон, который просто сделал пас назад на Шмейхеля.

11' Меле подключился по левому краю вперёд, сместился немного в центр и наносил по воротам соперника дальний удар, но мяч полетел далеко от створа ворот.

10' Винд получил повреждение в одном из единоборств, но в итоге медицинскую бригаду на поле приглашать не пришлось, так как пострадавший, перетерпев боль, дал понять, что способен продолжать.

9' Первая подача у ворот гостей ничем интересным не закончилась - датчане отбились. Но подбор остался за казахстанцами, так что контратаки не будет.

8' Оразов по левому краю прорвался в атаку и мощно прострелил вдоль ворот - Шмейхель ногой сумел парировать мяч только на угловой.

7' Зайнутдинов в контратаке протащил мяч в чужую штрафную площадку, но соперники заставили его повернуть назад, не позволив нанести удар в сторону ворот Шмейхеля.

6' Казахстанцы отреагировали на первый острый момент в матче, всей командой отойдя на свою треть поля. Думаю, что большая часть этой встречи будет проходить в подобном ключе.

5' Винду удалось протащить мяч на левый край чужой штрафной площади и прострелить в центр на Хёйлунна, но последний немного не добрался к мячу в падении. Весьма опасно было.

4' Две атаки уже провели в этой встрече хозяева поля, но передачи в штрафную площадку, но они оказывались неточными.

3' Сборная Дании явно не планирует мощно начинать эту игру - надо время, чтобы привыкнуть к необычному для себя газону и разобраться, как ведёт себя мяч при отскоках.

2' Практически аншлаг сегодня на "Астана-Арене". Мощная поддержка у казахстанской сборной, так что датчанам будет непросто, особенно на искусственном газоне.