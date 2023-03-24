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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Novak Simovic
Казахстан
FIFA #115
 
Позже
Дания
FIFA #18
Прогнозы 66
Казахстан 3% (2)
X 7.6% (5)
Дания 89.4% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Дания
14.00
5.80
1.29
Все Коэффициенты

История личных встреч

Казахстан
Дания

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:3
ОМЧ2Е
4:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 1 1
Вороговский Ян 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 3
Бах Александр 0 0
Винд Йонас 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быстров Марат 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0

Результаты матчей

Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0
Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1
Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0
Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1

Результаты матчей

Казахстан
Дания

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 14 часов 21 минуту.

    Главный судья: Novak Simovic

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Дания.
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    • Прогнозы 66
    Казахстан 3% (2)
    X 7.6% (5)
    Дания 89.4% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Дания
    14.00
    5.80
    1.29
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Казахстан - Дания

    Исход игры
    Казахстан
    2.9% (2)
    Ничья
    7.4% (5)
    Дания
    89.7% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.38% (36)
    Меньше
    44.62% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    56.92% (37)
    Нет
    43.08% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    33.8% (23)
    0:2 Дания
    27.9% (19)
    0:1 Дания
    8.8% (6)
    1:3 Дания
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (4)
    0:3 Дания
    4.4% (3)
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    Казахстан
    Дания
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