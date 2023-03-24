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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Словения
FIFA #62
 
Позже
Сан-Марино
FIFA #211
Прогнозы 57
Словения 98.2% (56)
X 0% (0)
Сан-Марино 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Сан-Марино
1.03
27.00
90.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Словения
Сан-Марино

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:0
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
6:0
ЧМОМ
0:3
ЧМОМ
5:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

5
2.5

Среднее время на гол

18
36

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Давид 1 1
Випотник Жан 1 1
Стоянович Петар 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Марино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1
Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4
Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Местре - Сан-Марино 2:0

Результаты матчей

Словения
Сан-Марино

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словения
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Сан-Марино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 17 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 57
    Словения 98.2% (56)
    X 0% (0)
    Сан-Марино 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Сан-Марино
    1.03
    27.00
    90.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Словения - Сан-Марино онлайн

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    Прогнозы на матч Словения - Сан-Марино

    Исход игры
    Словения
    98.3% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Сан-Марино
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (36)
    Меньше
    37.93% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    6.9% (4)
    Нет
    93.1% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Словения
    35.6% (21)
    3:0 Словения
    33.9% (20)
    4:0 Словения
    13.6% (8)
    2:1 Словения
    6.8% (4)
    5:0 Словения
    5.1% (3)
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    Словения
    Сан-Марино
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