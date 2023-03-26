ОПАСНО! Чилуэлл затащил мяч на левый край чужой штрафной площади и выполнил пас под удар Галахеру, но тот пробил с шансом для Трубина, которым вратарь воспользовался, потащив мяч на угловой.

После подачи с левого фланга головой метров с восьми пробивал Магуайр с отскоком от газона, но Трубин сумел намертво поймать мяч на линии.

6:0 - такова статистика матча по ударам в створ ворот. Просто без каких-либо шансов для сборной Украины.

Угловой на правом фланге заработали англичане. Хендерсон со стандарта выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда Магуайр сильно пробивал головой, но мяч пролетел прямо над целью.

Ещё один угловой справа подали хозяева поля. Вернее, на этот раз они разыграли его накоротке, после чего нарушили правила.

Сборной Казахстана сегодня удался чудо-камбек благодаря фантастическому дальнему удару от Тагыбергена. Но украинцам сегодня не позволяют бить даже с дистанции.

Первая замена в составе сборной Англии: вместо Гарри Кейна, которого проводили с поля овациями, на поле вышел Айвен Тони.

Сака после стыка с Малиновским жестковато приземлился на газон. Но вроде бы ничего критичного, так что Букайо сможет продолжить эту встречу.

Хендерсон с правого фланга выполнил прострел в центр на Мэддисона, но на неудобной высоте, из-за чего тому пришлось коряво пробивал головой. Недоволен Джеймс, показывая, что надо было играть в ноги по низу.

Тони активно пошёл в прессинг на чужой половине поля, о партнёры по команде его не поддержали, так что украинские защитники с вратарём просто поиграли с соперником в собачку.

Двойная замена в составе сборной Англии: вместо Джуда Беллингема и Джеймса Мэддисона на поле вышли Конор Галлахер и Джек Грилиш.

Англичане явно затягивают время под конец матча, так как их всё устраивает. Если все матчи выигрывать, то разница мячей на турнире совсем будет неважна.

По левом фланге у англичан следовал заброс на ход Чилуэллу, но против того плотно отыграл Зинченко, который заработал удар от ворот для своей команды.

Сака красиво на правом фланге атаки обыграл Малиновского, которому пришлось фолить на жёлтую карточку рядом с линией штрафной площади.

Не лучшим образом разыграли опасный штрафной удар англичане. Надежда на интригу в матче всё равно умирает с каждой минутой.

Яремчук не стал до конца бороться за мяч в глубине поля, развернувшись к арбитру и показывая, что у соперника была игра рукой. Совсем слабый уровень игры сегодня показывает нападающий сборной Украины.

Сака теперь падал в борьбе в полукружии штрафной площади, но судья сегодня спорные моменты не свистит, позволяя настоящую мужскую борьбу на поле.

ОПАСНО! Мэддисон с левого фланга остро простреливал вдоль ворот на Кейна, но Матвиенко в подкате добрался к мячу, чем спас команду от верного пропущенного гола.

Свой первый угловой в матче украинцы заработали на левом фланге, но от флажка Малиновский выполнил слишком сильную подачу - мяч просто перелетел через всю штрафную площадку.

Гарет Саутгейт предпочитает не торопиться со своими заменами. Его команда держит игру под полным контролем, так что тренера всё устраивает.

Снова прессинг сборной Украины становится всё более вялым. Команда Руслана Ротаня начинает постепенно мириться со своей участью проигравшей стороны на "Уэмбли".

Многовато пустых мест на трибунах сразу заметно после перерыва. Публика задерживается в буфетах. Интересно, пропустит ли они что-то важное?

Малиновский попытался подготовить для себя удар с дальней дистанции, но англичане изучили соперника и знают о левой колотушке Руслана, поэтому сработали против него очень грамотно.

Англичане в первой своей атаке после перерыва заработали угловой на правом фланге. Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной площади, но Магуайру там удар головой не удался, но мяч в итоге от Зинченко снова вышел за лицевую линию.

С левого фланга теперь уже подачу углового выполнил Чилуэлл, но защитники сборной Украины сейчас были на высоте, выбив мяч в поле.

Пикфорд, дабы не скучать, решил себя развлечь, выскочив далеко из ворот на левый фланг, где убрал на замахе работавшего в прессинге Яремчука.

Ещё один угловой с левого фланга подали англичане, который был подарен им Караваевым. Матвиенко после подачи сумел выпрыгнуть выше всех в штрафной площадке.

Мэддисон по правому краю вошёл в чужую штрафную площадку и с правой ноги наносил мощный удар, но мяч полетел над воротами.

Провели сейчас гости свою позиционную атаку, но она в итоге закончилась потерей мяча, после чего в попытке ответного отбора украинцы нарушили правила против Кейна.

Снова англичане после потери мяча не пытаются работать в командном высоком прессинге, стараясь действовать в эконом-режиме, думая уже о предстоящих матчах в своих клубах.

Активно начали разминку запасные игроки сборной Украины. Претенденты на усиление атакующего потенциала есть. В первую очередь это Цыганков и Буяльский.

Главным же кандидатом на замену выглядит Судаков, который явно перегорел перед своим дебютом за национальную сборную, поэтому не может продемонстрировать свои лучшие качества.

Вышел к кромке поля Гарет Саутгейт, призывая свою команду не расслабляться, иначе наказание за это может быть достаточно жёстким.

Сака с правого фланга правой ногой выполнил резкий прострел вдоль ворот, но Кейн и Мэддисон не успели сработать на замыкании, поэтому пришлось догонять мяч уже на противоположном фланге.

Кейн обыгрался с Хендерсоном и пытался прорваться на правый край чужой штрафной площади, но на ударную позицию соперники его всё-таки не выпустили.

Мудрик потерял мяч на чужой половине поля, после чего активно пошёл в ответный отбор, но лишь нарушил правила против Уокера.

Тройная замена в составе сборной Украины: вместо Виталия Миколенко, Александра Караваева и Михаила Мудрика на поле вышли Эдуард Соболь, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.

Посвежевший состав сборной Украины старается работать в высоком прессинге, но опытные англичане очень спокойно пасуются в таких условиях, переводя мяч с одного фланга на другой.

Украинцы вынуждены на чужой половине поля принимать мяч спиной к воротам соперника. В такой ситуации очень сложно придумать сто-то острое у владений Пикфорда.

Малиновский запускал по левому флангу в прорыв Соболя, но за счёт своевременного чтения ситуации Стоунс первым поспел к мячу и просто вынес снаряд вперёд.

Чуть больше чем полтайма остаётся в этой игре. Украинцы пока что ва-банк идти не планируют, понимая, что англичане могут молниеносно наказать своим контрвыпадом.

Яремчук как-то совсем невнимательно сыграл, оказавшись в трёхметровом офсайде, после чего ещё и начал обрабатывать мяч.

Продолжают англичане при своих перепасовках действовать максимально широко, чтобы соперники больше бегали и выдыхались. Очень грамотная тактика.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Сборная Англии переигрывает украинцев со счётом 2:0.

45' Англичане успокоились и просто позволяют сейчас украинцам перепасовываться неподалёку от штрафной площади гостей. Все уже не прочь уйти на перерыв.

45' Затягивают время сейчас украинцы. Важно им просто дожить до перерыва, чтобы не получить разгромный счёт до этого. Далее можно будет уже придумать какой-то план в раздевалке.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Мудрик нашёл возможность для дальнего удара, но он был совершенно неподготовленным, из-за чего мяч пошёл метра на 3-4 левее створа ворот.

43' Сборная Украины начинает "плыть". Кейн достаточно легко вошёл на правый край штрафной площади и плотно пробил в ближний нижний угол, но Трубин, хотя и не слишком уверенно, сумел справиться с угрозой.

42' Отличное настроение теперь уже у болельщиков сборной Англии на трибунах "Уэмбли". Но всё же игра ещё не сделана, что смело может подтвердить сборная Казахстана.

41' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Букайо Сака!!!

Снова на левом краю атаки Сака принял мяч, но теперь он просто сместился в центр и с 22 метров на технику идеально пробил в дальнюю "девятку".

40' Украинцы сразу агрессивно идут в прессинг на чужой половине поля. Видно, что команда Руслана Ротаня хорошо готова к поединку.

39' Сложно сказать, что сборная Англии наиграла на этот гол, но разница в классе между командами в таких случаях порой сказывается именно в подобных моментах.

37' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Гарри Кейн!!!

И всё-таки гол случается! Сака выполнил, казалось, простенький диагональный навес в район линии вратарской площади, где Кейн легко ушёл от Караваева, после чего ударом с лёту ногой заставил Трубина капитулировать.

36' Сегодня сборная Дании, будучи в статусе большого фаворита, уже поплатилась за свою пассивность. Не доиграется ли сборная Англии?

35' Уокер с правого фланга подал на Мэддисона, который головой пробил точно в руки Трубину. К тому же судья зафиксировал фон - Джеймс подталкивал в спину Караваева.

34' Мудрик на контрвыпаде с левого фланга простреливал в центр на Малиновского, но последнего сумели опередить защитники. После завершения атаки судьи дали свисток по причине офсайда.

33' Руслан Ротань пока что выглядит удовлетворённым, хлопками подбадривая своих подопечных, призывая их не терять концентрации внимания.

32' Караваев забросил мяч по правому флангу вперёд, но Яремчука на мгновение опередил Магуайр, который, решив не рисковать, выбил мяч в аут.

31' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали хозяева поля, но подача застала сразу трёх атакующих игроков в положении "вне игры".

30' Запрессинговали сейчас англичане на чужой половине поля Малиновского, так что Руслан спешно выполнил неточный пас - мяч ушёл за боковую линию.

29' Немного тише стало на трибунах "Уэмбли". Такой игровой темп усыпляет публику. А ведь им бы стоило подстегнуть футболистов на проявление активных действий.

28' Сборная Англии тремя днями ранее очень активно играла в первом тайме выездного матча со сборной Италии. Здесь же "три льва" продолжают работать без ускорений.

27' Сака заработал штрафной удар на правом фланге атаки, неподалёку от углового флажка. Подача со стандарта от Мэддисона пошла п центр, но опять украинцы выбивают мяч в поле.

26' После диагонального навеса с левого фланга Кейн пытался сыграть на замыкании на дальней штанге, но немного не дотянулся до мяча. Мяч подобрал Беллингем, который тут же прострелил вдоль ворот, но лишь попал в лежачего Гарри.

25' Снова англичане принялись пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Не удаётся им пока что выявить слабые места в оборонительных порядках соперника.

24' Малиновский в контратаке наносил дальний удар по воротам, но умудрился он попасть в своего же товарища по команде Мудрика.

23' Штрафной удар в 30 метрах от ворот соперника заработали англичане, левее центральной оси. Чилуэлл выполнил мягкий навес в штрафную площадку, но снова на "втором этаже" хороши обороняющиеся.

22' В атаке вторым темпом по высокой дуге следовал заброс к левому углу вратарской площади на Кейна, который в борьбе с защитников пробил головой, но слабовато, так что Трубин без особых проблем справился.

21' Первый угловой в этом матче на правом фланге заработали игроки сборной Англии. Подача от Чилуэлла последовала в район дальней штанги, но там спокойно головой мяч выбил невысокий Караваев.

20' Достаточно узко пока что свои атаки строит команда Гарета Саутгейта. В такой ситуации непросто преодолеть массированные оборонительные редуты соперника.

19' Получил повреждение Трубин по итогам предыдущего эпизода, так что медикам сборной Украины уже во второй раз за этот вечер появились на поле.

18' Трубин после простой подачи выпустил мяч из рук, но Мэддисон не сразу среагировал на возникшую голевую возможность, так что украинцы могут выдохнуть с облегчением.

17' Длинный заброс на правый край штрафной площади хозяев прошёл на ход Яремчуку, который пробил рядом с дальней штангой. Но расстраиваться украинцам не стоит, так как судьи зафиксировали положение "вне игры".

16' Получили возможность сейчас уже украинцы покатать мяч поперёк поля. Англичане не особо усердствуют в прессинге, не желая включать максимальные скорости.

15' Сваток чётко сыграл в отборе против Кейна. Похоже, что этот украинский защитник сегодня получил задачу действовать персонально против сильнейшего голеадора Англии.

14' Беллингем пошёл в обыгрыш на подступах к чужой штрафной площади, но в борьбе с соперником потерял равновесие и упал. Судья снова нарушение правил не фиксирует.

13' Чилуэлл впервые совершил свой забег вперёд по левому флангу, откуда последовала подача в штрафную площадку, но слишком сильной она получилась - Кейн и Сака не смогли сыграть на замыкании.

12' Из глубины поля выполнили подачу в чужую штрафную площадку англичане, но гости отбились. Снова попытка быстрой контратаки не удалась.

11' Закрыты сейчас украинцы на своей половине поля. Пытаются они найти возможность для контрвыпада, но англичане умело пресекают эти попытки.

10' Видеоассистенты главного арбитра потратили немного времени на проверку прошлого эпизода, подтвердив, что повода для назначения пенальти в ворота сборной Украины нет.

9' Кейн после вбрасывания аута с правого фланга упал в борьбе со Сватоком, но свисток судьи молчит - судья нарушения правил не увидел.

8' Стоунс не лучшим образом выполнил длинный диагональный пас на правый фланг на Сака, который в итоге не сумел сохранить игровой снаряд в пределах поля.

7' Кейн в ответной атаке сместился на левый фланг и выполнял навес в центр, но украинские защитники были на месте. Вскоре прозвучал свисток, зафиксировавший офсайд у центрального нападающего "трёх львов".

6' Мудрик в контратаке попытался ворваться на левый край штрафной площади, но Уокер не позволил этому случиться. В атаке вторым темпом Яремчук пробивал издали - заблокировано.

5' Команды не торопятся включать максимальные скорости в матче. Пока что англичане просто пасуются поперёк поля в средней зоне, не встречая особого прессинга со стороны гостей.

4' Поднялся на ноги Малиновский. Видно, что ему неприятно, но вроде бы терпимо. Если медики не выявят сотрясения, то парень, конечно, будет продолжать матч.

3' Малиновский пострадал уже в дебюте встречи, столкнувшись головами с Чилуэллом. Англичанин лишь слегка поморщился, в то время как игрок "Марселя" в неприятном нокдауне.

2' Переполнены трибуны "Уэмбли". Атмосфера на 90-тысячной арене потрясающая. Командам должно быть приятно играть в футбол в этот вечер.