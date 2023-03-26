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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 83947 Главный судья: Гозубуик Сердар
Англия
FIFA #5
2:0
Второй тайм: 90+'
Украина
FIFA #26
0'
1:0
37' Гол
Кейн Гарри
2:0
40' Гол
Сака Букайо
69' Желтая карточка
Малиновский Руслан

Ход матча

37'
Кейн Гарри
(Сака Букайо)
1:0
40'
Сака Букайо
(Хендерсон Джордан)
2:0
61'
 
Буяльский Виталий
Караваев Александр
61'
 
Цыганков Виктор
Мудрик Михаил
62'
 
Соболь Эдуард
Миколенко Виталий
69'
 
Малиновский Руслан
74'
 
Довбик Артём
Яремчук Роман
81'
Тони Айвен
Кейн Гарри
 
85'
Грилиш Джек
Мэддисон Джеймс
 
86'
Галлахер Конор
Беллингем Джуд
 
90'
 
Коноплянка Евгений
Степаненко Тарас

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 193
Англия 86% (166)
X 3.6% (7)
Украина 10.4% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Украина
1.45
9.50
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Чилуэлл
Бен
8
Хендерсон
Джордан
4
Райс
Деклан
10
Беллингем
Джуд
7
Сака
Букайо
9
Кейн
Гарри
11
Мэддисон
Джеймс
12
Трубин
Анатолий
21
Караваев
Александр
3
Сваток
Александр
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
6
Степаненко
Тарас
17
Зинченко
Александр
8
Малиновский
Руслан
20
Судаков
Георгий
7
Мудрик
Михаил
9
Яремчук
Роман
Англия
4-3-3
Украина
4-2-3-1

История личных встреч

Англия
Украина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
0:4
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
Е2
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 (1) 1
Сака Букайо 1 0.5
Райс Деклан 1 0.5
Хендерсон Джордан 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Райс Деклан 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3
Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0
Украина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1
Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1

Результаты матчей

Англия
Украина

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мальта
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Украина
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Украина
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Ещё один угловой справа подали хозяева поля. Вернее, на этот раз они разыграли его накоротке, после чего нарушили правила.
  • Угловой
    90'
    Угловой на правом фланге заработали англичане. Хендерсон со стандарта выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда Магуайр сильно пробивал головой, но мяч пролетел прямо над целью.
  • Замена
    90'
    Последняя замена в составе сборной Украины: вместо Тараса Степаненко на поле вышел Евгений Коноплянка.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты компенсировано.
  • 89'
    6:0 - такова статистика матча по ударам в створ ворот. Просто без каких-либо шансов для сборной Украины.
  • Опасный момент
    88'
    После подачи с левого фланга головой метров с восьми пробивал Магуайр с отскоком от газона, но Трубин сумел намертво поймать мяч на линии.
  • Опасный момент
    87'
    ОПАСНО! Чилуэлл затащил мяч на левый край чужой штрафной площади и выполнил пас под удар Галахеру, но тот пробил с шансом для Трубина, которым вратарь воспользовался, потащив мяч на угловой.
  • 86'
    Англичане явно затягивают время под конец матча, так как их всё устраивает. Если все матчи выигрывать, то разница мячей на турнире совсем будет неважна.
  • Замена
    85'
    Двойная замена в составе сборной Англии: вместо Джуда Беллингема и Джеймса Мэддисона на поле вышли Конор Галлахер и Джек Грилиш.
  • 84'
    Тони активно пошёл в прессинг на чужой половине поля, о партнёры по команде его не поддержали, так что украинские защитники с вратарём просто поиграли с соперником в собачку.
  • 83'
    Хендерсон с правого фланга выполнил прострел в центр на Мэддисона, но на неудобной высоте, из-за чего тому пришлось коряво пробивал головой. Недоволен Джеймс, показывая, что надо было играть в ноги по низу.
  • 82'
    Сака после стыка с Малиновским жестковато приземлился на газон. Но вроде бы ничего критичного, так что Букайо сможет продолжить эту встречу.
  • Замена
    81'
    Первая замена в составе сборной Англии: вместо Гарри Кейна, которого проводили с поля овациями, на поле вышел Айвен Тони.
  • 80'
    1,95 : 0,14 - такова статистика матча по ожидаемым голам (xG).
  • 79'
    Сборной Казахстана сегодня удался чудо-камбек благодаря фантастическому дальнему удару от Тагыбергена. Но украинцам сегодня не позволяют бить даже с дистанции.
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    • 78'
      Снова прессинг сборной Украины становится всё более вялым. Команда Руслана Ротаня начинает постепенно мириться со своей участью проигравшей стороны на "Уэмбли".
    • 77'
      Гарет Саутгейт предпочитает не торопиться со своими заменами. Его команда держит игру под полным контролем, так что тренера всё устраивает.
    • Угловой
      76'
      Свой первый угловой в матче украинцы заработали на левом фланге, но от флажка Малиновский выполнил слишком сильную подачу - мяч просто перелетел через всю штрафную площадку.
    • Замена
      75'
      Четвёртая замена в составе сборной Украины: вместо Романа Яремчука на поле вышел Артём Довбик.
    • Опасный момент
      74'
      ОПАСНО! Мэддисон с левого фланга остро простреливал вдоль ворот на Кейна, но Матвиенко в подкате добрался к мячу, чем спас команду от верного пропущенного гола.
    • 73'
      Сака теперь падал в борьбе в полукружии штрафной площади, но судья сегодня спорные моменты не свистит, позволяя настоящую мужскую борьбу на поле.
    • 72'
      Яремчук не стал до конца бороться за мяч в глубине поля, развернувшись к арбитру и показывая, что у соперника была игра рукой. Совсем слабый уровень игры сегодня показывает нападающий сборной Украины.
    • 71'
      Не лучшим образом разыграли опасный штрафной удар англичане. Надежда на интригу в матче всё равно умирает с каждой минутой.
    • Желтая карточка
      70'
      Сака красиво на правом фланге атаки обыграл Малиновского, которому пришлось фолить на жёлтую карточку рядом с линией штрафной площади.
    • 69'
      По левом фланге у англичан следовал заброс на ход Чилуэллу, но против того плотно отыграл Зинченко, который заработал удар от ворот для своей команды.
    • 68'
      Продолжают англичане при своих перепасовках действовать максимально широко, чтобы соперники больше бегали и выдыхались. Очень грамотная тактика.
    • Офсайд
      67'
      Яремчук как-то совсем невнимательно сыграл, оказавшись в трёхметровом офсайде, после чего ещё и начал обрабатывать мяч.
    • 66'
      Чуть больше чем полтайма остаётся в этой игре. Украинцы пока что ва-банк идти не планируют, понимая, что англичане могут молниеносно наказать своим контрвыпадом.
    • 65'
      Малиновский запускал по левому флангу в прорыв Соболя, но за счёт своевременного чтения ситуации Стоунс первым поспел к мячу и просто вынес снаряд вперёд.
    • 64'
      Украинцы вынуждены на чужой половине поля принимать мяч спиной к воротам соперника. В такой ситуации очень сложно придумать сто-то острое у владений Пикфорда.
    • 63'
      Посвежевший состав сборной Украины старается работать в высоком прессинге, но опытные англичане очень спокойно пасуются в таких условиях, переводя мяч с одного фланга на другой.
    • Замена
      62'
      Тройная замена в составе сборной Украины: вместо Виталия Миколенко, Александра Караваева и Михаила Мудрика на поле вышли Эдуард Соболь, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.
    • Фол, нарушение
      61'
      Мудрик потерял мяч на чужой половине поля, после чего активно пошёл в ответный отбор, но лишь нарушил правила против Уокера.
    • 60'
      Кейн обыгрался с Хендерсоном и пытался прорваться на правый край чужой штрафной площади, но на ударную позицию соперники его всё-таки не выпустили.
    • Опасный момент
      59'
      Сака с правого фланга правой ногой выполнил резкий прострел вдоль ворот, но Кейн и Мэддисон не успели сработать на замыкании, поэтому пришлось догонять мяч уже на противоположном фланге.
    • 58'
      Вышел к кромке поля Гарет Саутгейт, призывая свою команду не расслабляться, иначе наказание за это может быть достаточно жёстким.
    • 57'
      Главным же кандидатом на замену выглядит Судаков, который явно перегорел перед своим дебютом за национальную сборную, поэтому не может продемонстрировать свои лучшие качества.
    • 56'
      Активно начали разминку запасные игроки сборной Украины. Претенденты на усиление атакующего потенциала есть. В первую очередь это Цыганков и Буяльский.
    • 55'
      Снова англичане после потери мяча не пытаются работать в командном высоком прессинге, стараясь действовать в эконом-режиме, думая уже о предстоящих матчах в своих клубах.
    • Фол, нарушение
      54'
      Провели сейчас гости свою позиционную атаку, но она в итоге закончилась потерей мяча, после чего в попытке ответного отбора украинцы нарушили правила против Кейна.
    • Опасный момент
      53'
      Мэддисон по правому краю вошёл в чужую штрафную площадку и с правой ноги наносил мощный удар, но мяч полетел над воротами.
    • Угловой
      52'
      Ещё один угловой с левого фланга подали англичане, который был подарен им Караваевым. Матвиенко после подачи сумел выпрыгнуть выше всех в штрафной площадке.
    • 51'
      Пикфорд, дабы не скучать, решил себя развлечь, выскочив далеко из ворот на левый фланг, где убрал на замахе работавшего в прессинге Яремчука.
    • Угловой
      50'
      С левого фланга теперь уже подачу углового выполнил Чилуэлл, но защитники сборной Украины сейчас были на высоте, выбив мяч в поле.
    • Угловой
      49'
      Англичане в первой своей атаке после перерыва заработали угловой на правом фланге. Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной площади, но Магуайру там удар головой не удался, но мяч в итоге от Зинченко снова вышел за лицевую линию.
    • 48'
      Малиновский попытался подготовить для себя удар с дальней дистанции, но англичане изучили соперника и знают о левой колотушке Руслана, поэтому сработали против него очень грамотно.
    • 47'
      Многовато пустых мест на трибунах сразу заметно после перерыва. Публика задерживается в буфетах. Интересно, пропустит ли они что-то важное?
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Сборная Англии переигрывает украинцев со счётом 2:0.
    • 45'
      Англичане успокоились и просто позволяют сейчас украинцам перепасовываться неподалёку от штрафной площади гостей. Все уже не прочь уйти на перерыв.
    • 45'
      Затягивают время сейчас украинцы. Важно им просто дожить до перерыва, чтобы не получить разгромный счёт до этого. Далее можно будет уже придумать какой-то план в раздевалке.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      Мудрик нашёл возможность для дальнего удара, но он был совершенно неподготовленным, из-за чего мяч пошёл метра на 3-4 левее створа ворот.
    • 43'
      Сборная Украины начинает "плыть". Кейн достаточно легко вошёл на правый край штрафной площади и плотно пробил в ближний нижний угол, но Трубин, хотя и не слишком уверенно, сумел справиться с угрозой.
    • 42'
      Отличное настроение теперь уже у болельщиков сборной Англии на трибунах "Уэмбли". Но всё же игра ещё не сделана, что смело может подтвердить сборная Казахстана.
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Букайо Сака!!!
      Снова на левом краю атаки Сака принял мяч, но теперь он просто сместился в центр и с 22 метров на технику идеально пробил в дальнюю "девятку".
    • 40'
      Украинцы сразу агрессивно идут в прессинг на чужой половине поля. Видно, что команда Руслана Ротаня хорошо готова к поединку.
    • 39'
      Сложно сказать, что сборная Англии наиграла на этот гол, но разница в классе между командами в таких случаях порой сказывается именно в подобных моментах.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Гарри Кейн!!!
      И всё-таки гол случается! Сака выполнил, казалось, простенький диагональный навес в район линии вратарской площади, где Кейн легко ушёл от Караваева, после чего ударом с лёту ногой заставил Трубина капитулировать.
    • 36'
      Сегодня сборная Дании, будучи в статусе большого фаворита, уже поплатилась за свою пассивность. Не доиграется ли сборная Англии?
    • Фол, нарушение
      35'
      Уокер с правого фланга подал на Мэддисона, который головой пробил точно в руки Трубину. К тому же судья зафиксировал фон - Джеймс подталкивал в спину Караваева.
    • Офсайд
      34'
      Мудрик на контрвыпаде с левого фланга простреливал в центр на Малиновского, но последнего сумели опередить защитники. После завершения атаки судьи дали свисток по причине офсайда.
    • 33'
      Руслан Ротань пока что выглядит удовлетворённым, хлопками подбадривая своих подопечных, призывая их не терять концентрации внимания.
    • 32'
      Караваев забросил мяч по правому флангу вперёд, но Яремчука на мгновение опередил Магуайр, который, решив не рисковать, выбил мяч в аут.
    • Офсайд
      31'
      Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали хозяева поля, но подача застала сразу трёх атакующих игроков в положении "вне игры".
    • 30'
      Запрессинговали сейчас англичане на чужой половине поля Малиновского, так что Руслан спешно выполнил неточный пас - мяч ушёл за боковую линию.
    • 29'
      Немного тише стало на трибунах "Уэмбли". Такой игровой темп усыпляет публику. А ведь им бы стоило подстегнуть футболистов на проявление активных действий.
    • 28'
      Сборная Англии тремя днями ранее очень активно играла в первом тайме выездного матча со сборной Италии. Здесь же "три льва" продолжают работать без ускорений.
    • 27'
      Сака заработал штрафной удар на правом фланге атаки, неподалёку от углового флажка. Подача со стандарта от Мэддисона пошла п центр, но опять украинцы выбивают мяч в поле.
    • Опасный момент
      26'
      После диагонального навеса с левого фланга Кейн пытался сыграть на замыкании на дальней штанге, но немного не дотянулся до мяча. Мяч подобрал Беллингем, который тут же прострелил вдоль ворот, но лишь попал в лежачего Гарри.
    • 25'
      Снова англичане принялись пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Не удаётся им пока что выявить слабые места в оборонительных порядках соперника.
    • 24'
      Малиновский в контратаке наносил дальний удар по воротам, но умудрился он попасть в своего же товарища по команде Мудрика.
    • Фол, нарушение
      23'
      Штрафной удар в 30 метрах от ворот соперника заработали англичане, левее центральной оси. Чилуэлл выполнил мягкий навес в штрафную площадку, но снова на "втором этаже" хороши обороняющиеся.
    • Опасный момент
      22'
      В атаке вторым темпом по высокой дуге следовал заброс к левому углу вратарской площади на Кейна, который в борьбе с защитников пробил головой, но слабовато, так что Трубин без особых проблем справился.
    • Угловой
      21'
      Первый угловой в этом матче на правом фланге заработали игроки сборной Англии. Подача от Чилуэлла последовала в район дальней штанги, но там спокойно головой мяч выбил невысокий Караваев.
    • 20'
      Достаточно узко пока что свои атаки строит команда Гарета Саутгейта. В такой ситуации непросто преодолеть массированные оборонительные редуты соперника.
    • Травма, повреждение
      19'
      Получил повреждение Трубин по итогам предыдущего эпизода, так что медикам сборной Украины уже во второй раз за этот вечер появились на поле.
    • 18'
      Трубин после простой подачи выпустил мяч из рук, но Мэддисон не сразу среагировал на возникшую голевую возможность, так что украинцы могут выдохнуть с облегчением.
    • Офсайд
      17'
      Длинный заброс на правый край штрафной площади хозяев прошёл на ход Яремчуку, который пробил рядом с дальней штангой. Но расстраиваться украинцам не стоит, так как судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • 16'
      Получили возможность сейчас уже украинцы покатать мяч поперёк поля. Англичане не особо усердствуют в прессинге, не желая включать максимальные скорости.
    • 15'
      Сваток чётко сыграл в отборе против Кейна. Похоже, что этот украинский защитник сегодня получил задачу действовать персонально против сильнейшего голеадора Англии.
    • Судья
      14'
      Беллингем пошёл в обыгрыш на подступах к чужой штрафной площади, но в борьбе с соперником потерял равновесие и упал. Судья снова нарушение правил не фиксирует.
    • 13'
      Чилуэлл впервые совершил свой забег вперёд по левому флангу, откуда последовала подача в штрафную площадку, но слишком сильной она получилась - Кейн и Сака не смогли сыграть на замыкании.
    • 12'
      Из глубины поля выполнили подачу в чужую штрафную площадку англичане, но гости отбились. Снова попытка быстрой контратаки не удалась.
    • 11'
      Закрыты сейчас украинцы на своей половине поля. Пытаются они найти возможность для контрвыпада, но англичане умело пресекают эти попытки.
    • Видеоповтор
      10'
      Видеоассистенты главного арбитра потратили немного времени на проверку прошлого эпизода, подтвердив, что повода для назначения пенальти в ворота сборной Украины нет.
    • Судья
      9'
      Кейн после вбрасывания аута с правого фланга упал в борьбе со Сватоком, но свисток судьи молчит - судья нарушения правил не увидел.
    • 8'
      Стоунс не лучшим образом выполнил длинный диагональный пас на правый фланг на Сака, который в итоге не сумел сохранить игровой снаряд в пределах поля.
    • Офсайд
      7'
      Кейн в ответной атаке сместился на левый фланг и выполнял навес в центр, но украинские защитники были на месте. Вскоре прозвучал свисток, зафиксировавший офсайд у центрального нападающего "трёх львов".
    • 6'
      Мудрик в контратаке попытался ворваться на левый край штрафной площади, но Уокер не позволил этому случиться. В атаке вторым темпом Яремчук пробивал издали - заблокировано.
    • 5'
      Команды не торопятся включать максимальные скорости в матче. Пока что англичане просто пасуются поперёк поля в средней зоне, не встречая особого прессинга со стороны гостей.
    • 4'
      Поднялся на ноги Малиновский. Видно, что ему неприятно, но вроде бы терпимо. Если медики не выявят сотрясения, то парень, конечно, будет продолжать матч.
    • Травма, повреждение
      3'
      Малиновский пострадал уже в дебюте встречи, столкнувшись головами с Чилуэллом. Англичанин лишь слегка поморщился, в то время как игрок "Марселя" в неприятном нокдауне.
    • 2'
      Переполнены трибуны "Уэмбли". Атмосфера на 90-тысячной арене потрясающая. Командам должно быть приятно играть в футбол в этот вечер.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия 2:0 Украина

    Исход игры
    Англия
    86% (166)
    Ничья
    3.6% (7)
    Украина
    10.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (74)
    Меньше
    40.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    38.71% (48)
    Нет
    61.29% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    23.3% (45)
    3:1 Англия
    13% (25)
    3:0 Англия
    10.4% (20)
    2:1 Англия
    8.3% (16)
    4:1 Англия
    2.6% (5)
    1:0 Англия
    2.1% (4)
    4:0 Англия
    1.6% (3)
    2:2 Ничья
    1% (2)
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