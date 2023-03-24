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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Англия
FIFA #5
 
Позже
Украина
FIFA #26
Прогнозы 64
Англия 93.8% (60)
X 1.6% (1)
Украина 4.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Украина
12.00
6.00
12.12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия
Украина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
0:4
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
Е2
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 1 1
Кейн Гарри 1 (1) 1
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Райс Деклан 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3
Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0
Украина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1
Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1

Результаты матчей

Англия
Украина

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 17 часов 21 минуту.

    Главный судья: Гозубуик Сердар

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    • Прогнозы 64
    Англия 93.8% (60)
    X 1.6% (1)
    Украина 4.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Украина
    12.00
    6.00
    12.12
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - Украина

    Исход игры
    Англия
    94% (63)
    Ничья
    1.5% (1)
    Украина
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (27)
    Меньше
    55% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (18)
    Нет
    70% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    43.3% (29)
    3:1 Англия
    11.9% (8)
    2:1 Англия
    10.4% (7)
    3:0 Англия
    9% (6)
    1:0 Англия
    4.5% (3)
    4:0 Англия
    4.5% (3)
    4:1 Англия
    3% (2)
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