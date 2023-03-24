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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #198
 
Позже
Исландия
FIFA #63
Прогнозы 57
Лихтенштейн 0% (0)
X 3.5% (2)
Исландия 96.5% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Исландия
8.30
8.60
29.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лихтенштейн
Исландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:4
ТМС
4:0
ТМС
1:1
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
108

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Исландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2
Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4
Исландия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1
Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0

Результаты матчей

Лихтенштейн
Исландия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Исландия
 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 17 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 57
    Лихтенштейн 0% (0)
    X 3.5% (2)
    Исландия 96.5% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лихтенштейн
    Ничья
    Исландия
    8.30
    8.60
    29.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лихтенштейн - Исландия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн - Исландия

    Исход игры
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Ничья
    3.4% (2)
    Исландия
    96.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (20)
    Меньше
    64.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    35.09% (20)
    Нет
    64.91% (37)
    Популярный счёт
    0:2 Исландия
    46.6% (27)
    1:2 Исландия
    24.1% (14)
    0:1 Исландия
    13.8% (8)
    1:3 Исландия
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    0:3 Исландия
    3.4% (2)
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    Лихтенштейн
    Исландия
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