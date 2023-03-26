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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Словакия
FIFA #54
2:0
Второй тайм: 90+'
Босния и Герцеговина
FIFA #57
0'
1:0
13' Гол
Мак Роберт
2:0
40' Гол
Гараслин Лукаш

Ход матча

13'
Мак Роберт
(Лоботка Станислав)
1:0
40'
Гараслин Лукаш
(Полиевка Роберт)
2:0
46'
 
Цимирот Гойко
Миличевич Хрвое
58'
Суслов Томаш
Мак Роберт
 
63'
 
Джеко Эдин
Превляк Смаил
63'
 
Прчич Саньин
Хаджиахметович Амир
69'
Бенеш Ласло
Дуда Ондрей
 
69'
Зреляк Адам
Полиевка Роберт
 
74'
 
Стеванович Мирослав
Тахирович Бенджамин
90'
Грошовски Патрик
Лоботка Станислав
 
90'
Беро Матуш
Гараслин Лукаш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 135
Словакия 46.7% (63)
X 40% (54)
Босния и Герцеговина 13.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Босния и Герцеговина
3.70
3.28
54.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
6
Дьомбер
Норберт
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
8
Дуда
Ондрей
20
Мак
Роберт
10
Полиевка
Роберт
17
Гараслин
Лукаш
12
Шехич
Ибрагим
16
Ахмедходжич
Анел
2
Миличевич
Хрвое
6
Саничанин
Синиша
21
Дедич
Амар
18
Хаджиахметович
Амир
5
Тахирович
Бенджамин
8
Крунич
Раде
4
Газибегович
Юсуф
9
Превляк
Смаил
23
Демирович
Эрмедин
Словакия
4-3-3
Босния и Герцеговина
3-5-2

История личных встреч

Словакия
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
0:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 1 0.5
Гараслин Лукаш 1 0.5
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 1
Дедич Амар 1 0.5

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедич Амар 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Словакия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Словакия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1
Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1

Результаты матчей

Словакия
Босния и Герцеговина

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словакия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Словакия
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Босния и Герцеговина
 0:2 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Люксембург
 0:5 2 0 1 1 0 - 5 1
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Португалия
 5:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Босния и Герцеговина
 0:2 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люксембург
 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Люксембург
 0:5 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Словакия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Босния и Герцеговина
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча.
  • Фол, нарушение
    90'
    Эдин Джеко в центральной трети поля фолит на Юрае Куцке. Хозяева подают штрафной удар, а потом забирают мяч на подборе.
  • Замена
    90'
    Двойная замена напоследок производится у сборной Словакии: Патрик Грошовски выходит вместо Станислава Лоботки, а Матуш Беро появляется вместо Лукаша Гараслина.
  • Дополнительное время
    90'
    Добавленное время ко второму тайму - 4 минуты.
  • 90'
    Падение игрока гостей перед чужой штрафной - арбитр не реагирует. Крупный план не показывают.
  • 89'
    В центре поля катают мяч гости, но это же далеко от штрафной словаков, и как боснийцы планируют забить хотя бы один гол, решительно непонятно.
  • 88'
    Совсем уже мало времени остаётся до конца встречи, а сборная Боснии и Герцеговины не может организовать навал на чужие ворота в надежде избежать проигрыша.
  • Опасный момент
    87'
    Гараслин в контратаке покатил по левому полуфлангу вперёд на Зреляка, который в противоборстве с защитником гостей не попал в ближний угол. Казалось, должен быть там угловой, но арбитр показал, что будет удар от ворот.
  • Офсайд
    86'
    Томаш Суслов поймал диагональ в правом углу чужой штрафной, подработал мяч под левую, нанёс заблокированный удар, и был зафиксирован офсайд у сборной Словакии.
  • Угловой
    85'
    Заигран уже угловой, исполненный словаками с правого фланга. Не удалось хозяевам обострить ситуацию внутри чужой штрафной благодаря этому стандартному положению.
  • 84'
    Суслов после подачи хозяев со штрафного коснулся мяча в чужой штрафной, но отпустил его далеко от себя, поэтому Ахмедходжич совершил вынос.
  • Фол, нарушение
    83'
    Амар Дедич на своей половине толкнул на газон Лукаша Гараслина, который стал возмущаться таким поворотом событий.
  • 82'
    Денис Вавро выступил в роли волнореза во время прострела соперника с правого фланга и вынес мяч в аут.
  • 81'
    Ахмедходжич потерял концентрацию перед своей штрафной и выбил мяч вправо за боковую линию поля.
  • 80'
    Забитый гол сборной Боснии и Герцеговины, если он случится, возродит интригу. Но пока что говорить о ней не приходится.
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    • 79'
      Эдин Джеко с левого полуфланга забрасывал в чужую штрафную, но легко справилась с этим словацкая оборона, мяч был выбит хозяевами верхом из их штрафной площади.
    • 77'
      Была возможность у боснийцев наказать своих соперников за нереализованный шанс, однако не довели гости ситуацию до опасного момента - прострел с правого фланга был заблокирован.
    • Опасный момент
      76'
      Как они промазали, как?! Супермомент раскатала сборной Словакии и умудрилась загубить его. Суслов должен быть замыкать правую штангу с символического расстояния, однако безобразно пробил мимо пустого створа.
    • Фол, нарушение
      75'
      Стеванович уже получает своеобразное игровое крещение, роняя Гараслина на фланге в центральной части поля.
    • Замена
      74'
      Мирослав Стеванович заменил Бенджамина Тахировича в составе сборной Боснии и Герцеговины.
    • Опасный момент
      73'
      Петер Пекарик здорово прикладывается из-за пределов штрафной с правого полуфланга в дальний угол, и спасает свою команду от пропущенного мяча Ибрагим Шехич.
    • 71'
      Грубо говоря, двадцать минут остаётся ещё играть командам. Гостям нужно усиливать давление на чужие ворота, если хотят они избежать поражения.
    • Угловой
      70'
      С правого фланга подавали угловой боснийцы и не смогли создать чего-либо серьёзного. А ведь время постепенно утекает, и не вернёшь его.
    • Замена
      69'
      Двойная замена происходит в составе сборной Словакии: появляются в игре Ласло Белеш вместо Ондрея Дуды и Адам Зреляк вместо Роберта Полиевки.
    • Фол, нарушение
      68'
      Синиша Саничанин на левом фланге атаки толкает Томаша Суслова, пытаясь отобрать себе мяч, и тоже нарушает правила. 
    • Фол, нарушение
      67'
      Денис Вавро в центре поля облокотился в верховой борьбе на Эрмедина Демировича - фол словацкой команды не вызывал сомнений.
    • Опасный момент
      66'
      Вот это момент у боснийцев! Эрмедин Демирович откликался на подачу с правого края и с линии вратарской головой каким-то непостижимым образом промахнулся мимо левого угла.
    • Фол, нарушение
      65'
      Томаш Суслов впереди на правом фланге попадает сопернику сзади по ноге, пытаясь выбить мяч у того из-под владения.
    • 63'
      Саньин Прчич уже открывался в районе левой штанги под заброс из глубины поля, однако не сумел подцепить мяч, ушедший за боковую линию.
    • Замена
      63'
      Двойная замена производится у боснийцев: Джеко появляется в игре вместо Превляка, а Прчич - вместо Хаджиахметовича.
    • Опасный момент
      62'
      Эрмедин Демирович с правого полуфланга выстрелил выше створа. Полуопасный момент был только что у сборной Боснии и Герцеговины.
    • 61'
      Ганцко по левому полуфлангу классно подключил Куцку, а вот тот уже не смог выполнить точный откат мяча в район 11-метровой отметки под убойный удар партнёру.
    • 60'
      Эрмедин Демирович сделал закидушку вперёд по левому краю неизвестно кому, а оказалось, что чужому вратарю, который поймал мяч в своей штрафной.
    • Опасный момент
      59'
      Ондрей Дуда заставил болельщиков обеих команд застыть в неведении на несколько секунд, пальнув с левого полуфланга примерно с линии штрафной рядом с ближней девяткой.
    • Замена
      58'
      Замена производится у сборной Словакии: Томаш Суслов появляется на поле вместо получившего повреждение Роберта Мака.
    • 57'
      Лукаш Гараслин поработал на левом фланге, откуда сместился на линию штрафной и разразился выстрелом значительно выше створа.
    • 56'
      Разыграли штрафной в центре поля хозяева. Могут переключиться они сейчас на атакующие дела с оборонительных.
    • 55'
      Смаил Превляк так себе пробил головой после подачи с правого фланга. Слабоватым получился этот удар, и мяч прошёл левее створа. Неостро, в общем.
    • Угловой
      54'
      Демирович на левом фланге поделился мячом с партнёром, чей прострелил выбил на угловой Вавро. Далее Хаджиахметович подал от флажка на ближнюю, и словаки вынесли мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      53'
      Гойко Цимирот сфолит в центре поля на левом фланге против Лукаша Гараслина и сорвал таким путём зарождавшуюся атаку сборной Словакии.
    • Угловой
      52'
      Эрмедин Демирович оказался на ударной позиции на левом полуфланге, пробил по воротам и заработал угловой, который также не стал опасным для обороняющейся команды.
    • Фол, нарушение
      51'
      Ондрей Дуда вслед за потерей мяча около чужой штрафной в отместку ударил по ногам Амира Хаджиахметовича. Арбитр оценил это свистком.
    • Угловой
      50'
      Петер Пекарик решил теперь пробивать по воротам с правого фланга, и попал мяч в Юсуфа Газибеговича, от которого срикошетил на угловой. Корнер же не принёс опасности воротам боснийцев.
    • 49'
      Петер Пекарик делает подачу с правого края, и не становится это никакой проблемой для уверенно вылавливающего мяч Ибрагима Шехича.
    • 48'
      Принимает мяч в пределах чужой штрафной Смаил Превляк, чуть корректирует мяч в левую сторону и пробивает низом прямо в руки Мартина Дубравки.
    • 47'
      Давид Ганцко по левому флангу отправил средний пас вперёд своему партнёру, который то ли попал в офсайд, то ли мелкого сфолил против своего оппонента.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      Гойко Цимирот заменил в перерыве Хрвое Миличевича в составе сборной Боснии и Герцеговины.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничем примечательным добавленное время не запомнилось, и прозвучал свисток на перерыв. Со счётом 2:0 ведёт сборная Словакии по итогам первого тайма. Отдохнём 15 минут, после чего вернёмся на вторую половину встречи.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсируется к первому тайму главным арбитром встречи.
    • 44'
      Да, из рук вон плохо в конце тайма строится игра у сборной Боснии и Герцеговины. Простейшая диагональ не принимается слева в центральной трети поля, и упускается мяч в аут. 
    • Опасный момент
      43'
      Боснийцам сейчас очень требуется перерыв, а то они совсем не в своей тарелке находятся. Хрвое Миличевич отдавал неосмотрительный пас назад вратарю, и мяч покатился в пустые ворота, но всё же успел его догнать и разрядить обстановку Ибрагим Шехич.
    • 42'
      Удачный первый тайм проводит команда Словакии. Не сказать, что она обрушивала на чужие ворота какой-то неимоверный шквал атак, однако это не мешает ей вести в счёте с весьма комфортным преимуществом.
    • 41'
      Теперь положение сборной Боснии и Герцеговины становится реально незавидным. Отыграть-то два мяча сложнее, чем один, что бы там ни говорил по этому поводу легендарный Фабио Капелло.
    • Описание гола
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Лукаш Гараслин!
      Лоботке не удалось вдоволь разбежаться по левому флангу, зато продолжилась атака сборной Словакии немного другим курсом. Через Дуду и Палиеву мяч дошёл до Гараслина, здорово примерно с линии штрафной бильярдно вкрутившего сферу низом под правую штангу. 
    • Опасный момент
      39'
      Давид Ганцко с левого фланга исполнил диагональ где-то на проекцию правой штанги, а Юрай Куцка в падении с лёта проткнул мяч в руки Ибрагима Шехича. Было бы посильнее - было бы опаснее.
    • 37'
      Мартин Дубравка что-то закис без дела. Когда потребовалось от вратаря сборной Словакии вынести мяч от своих ворот, он сделал это за боковую линию в левую сторону.
    • Угловой
      36'
      Мак, получив пас от Полиевки, с правой стороны прострелил на дальнюю штангу, где Ахмедходжич от греха подальше выбил мяч за лицевую линию, опасаясь, что кто-либо из словаков выскочит у него из-за спины. С корнера никак не смогли обострить подопечные Франческо Кальцоны.
    • 35'
      Боснийцы всё-таки не рвутся особо вперёд, осознавая, что они играют в гостях и что впереди у них ещё будет в распоряжении целый второй тайм для спасения ситуации.
    • 34'
      Длинно вбросили аут хозяева на левом фланге, однако не смогли зацепиться далее за мяч в чужой штрафной, чтобы нанести удар по воротам визитёров.
    • 33'
      Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович отработал в защите во время подачи корнера словацкой сборной, вынеся мяч за боковую линию.
    • Угловой
      33'
      Лукаш Гараслин слева вбежал в чужую штрфаную, где упал под лёгким напором Анела Ахмедходжича, выбившего мяч за лицевую на угловой для словаков.
    • Травма, повреждение
      32'
      Первая медицинская пауза в матче: потребовалось присутствие на поле докторов, чтобы наладить состояние Давида Ганцко.
    • 31'
      Куцка отдал пас вправо Маку, тот выполнил прострел, и Полиевка, претерпевший сопротивление защитника гостей, лупанул метров с пятнадцати значительно выше створа.
    • 30'
      В принципе, встречаются две равные команды. Они и в рейтинге ФИФА идут близко к друг другу, так что трудно было назвать явного фаворита встречи. 
    • 29'
      Амар Дедич на правом фланге обороны был близок к фолу против Амара Дедича, когда жёстко пытался отнять у того мяч, однако на сей раз рефери не усмотрел нарушения правил.
    • Фол, нарушение
      28'
      Станислав Лоботка в недоумении. Попал он по ноге Смаилу Превляку в попытке отбора на половине поля боснийцев, но посчитал, что не было нарушения в той ситуации, в отличие от арбитра.
    • Фол, нарушение
      27'
      Немало нарушений фиксируется в сегодняшнем матче. Только что Амар Дедич подтолкнул Лукаша Гараслина, когда тот находился без мяча в середине поля.
    • Фол, нарушение
      26'
      Нарушение от хозяев теперь на половине поля сборной Словакии. Это Эрмедин Демирович заработал штрафной для боснийцев.
    • Фол, нарушение
      25'
      Давид Ганцко в центре поля на фланге доставил боль Амару Дедичу, сделав тому накладку на ногу, после чего быстро извинился за свой фол.
    • 24'
      Новая позиционная атака словаков проводилась правым флангом, и в ней тоже было всё тускло, как и в предыдущих потугах впереди от боснийцев. 
    • 23'
      Роберт Полиевка упал в чужую штрафную в правом её углу, а затем быстро поднялся на ноги. Не рассматривается вопрос пенальти в ворота сборной Боснии и Герцеговины.
    • 22'
      В последние минуты боснийцы стали почаще приближаться к чужой штрафной площади. Другое дело, что это не провоцирует какую-либо опасность у ворот хозяев.
    • 21'
      Амар Дедич пустился в проход со смещением к центру с правого края, но, дойдя до чужой штрафной, просто взял и подарил мяч одному из защитников сборной Словакии.
    • 20'
      В принципе, в игре наблюдается средний темп, нет какого-то яркого обмена атаками в обе стороны. Может, со временем футбол раскроется, но пока ситуация в игре иная.
    • Фол, нарушение
      19'
      Анел Ахмедхождич стал виновником падения Лукаша Гараслина в середине поля. Арбитр решил не доставать карточку и ограничиться устным предупреждением.
    • Фол, нарушение
      18'
      Раде Крунич начал пробрасывать себе мяч вперёд по левому флангу, однако реализации его задумки помешал Юрай Куцка, уронивший своего оппонента на газон братиславского стадиона. 
    • 17'
      Боснийцам удалось заработать в свою пользу аут на правом фланге. Невесть, конечно, какое достижение, но кое-что всё же.
    • 16'
      Когда забивался гол, скорее всего, Ибрагим Шехич не видел момента удара. Или же это была ошибка вратаря Боснии и Герцеговины, не отреагировавшего должным образом на данный удар Мака.
    • 15'
      На волне проведённого в чужие ворота мяча пробуют словаки развить свой успех, но не гнётся оборона боснийцев, нормально справляясь с позиционными атаками хозяев поля.
    • 14'
      Болельщики "Зенита" наверняка обрадовались, что бывший футболист их любимой команды забил гол в матче отборочного этапа Евро-2024.
    • Описание гола
      13'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Роберт Мак!
      После розыгрыша штрафного Лоботка снабдил мячом Мака, и тот дальним ударом низом в левую часть створа между ног Эрмедина Демировича открыл счёт в этой встрече.
    • Фол, нарушение
      12'
      Анел Ахмедходжич перенял эстафету фолов у хозяев стадиона, сделав накладку метрах в 35 от своих ворот Лукашу Гараслину.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ондрей Дуда уронил Смаила Превляка в центральной трети поля, после чего по-джентльменски помог тому подняться с газона.
    • Угловой
      10'
      Роберт Мак подал слева на ближнюю край вратарской с углового, и Денис Вавро нанёс неопасный удар вдаль от створа.
    • Фол, нарушение
      9'
      Продолжают словаки использовать тактику мелкого фола. На сей раз на половине поля гостей было совершено нарушение в адрес Эрмедина Демировича.
    • Фол, нарушение
      8'
      Ондрей Дуда возле центрального круга задержал Амира Хаджиахметовича, сорвана таким образом атака Боснии и Герцеговины.
    • 7'
      Не увидели зрители ничего особенного интересного на стартовых минутах встречи. Пока более-менее присматриваются команды друг к другу.
    • 6'
      Словаки держат мяч на своей половине и не спешат организовывать прорывные атаки, ну а боснийцы готовятся встречать наступление своих оппонентов.
    • 5'
      Громко слышно болельщиков, поддерживающих сборную Словакии. С благоприятным шумовым сопровождением игры проблем у хозяев поля нет.
    • Опасный момент
      4'
      Давид Ганцко решился на прямой удар со штрафного с более чем двадцати метров, и мяч пролетел немножко мимо правой девятки гостевых ворот.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ондрей Дуда заработал на себе штрафной удар для хозяев - Бенджамин Тахирович с нарушением выставил перед ним ногу.
    • 2'
      В первом туре сборная Словакии разочаровала своих болельщиков, сыграв вничью дома с Люксембургом, а вот Босния и Герцеговина разгромила тогда Исландию.
    • 1'
      Амар Дедич лишь слегка успел зайти в чужую штрафную с правого фланга, а дальше наткнулся на соперника и потерял мяч.
    • 1'
      Босния и Герцеговина играет в белой форме, тогда как у Словакии сегодня синий цвет экипировки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словакия 2:0 Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Словакия
    46.7% (63)
    Ничья
    40% (54)
    Босния и Герцеговина
    13.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.4% (38)
    Меньше
    68.6% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    68.6% (83)
    Нет
    31.4% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (45)
    2:1 Словакия
    21.5% (29)
    1:0 Словакия
    16.3% (22)
    0:1 Босния и Герцеговина
    5.2% (7)
    1:2 Босния и Герцеговина
    4.4% (6)
    2:0 Словакия
    3.7% (5)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Босния и Герцеговина
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