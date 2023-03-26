Тур: 2. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
13'
1:0
40'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
20
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Зреляк АдамНападающий
-
18 Ирка ЭрикНападающий
-
21 Беро МатушНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дедич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
-
17 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
История личных встреч
Словакия
Босния и Герцеговина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|1
|0.5
|Гараслин Лукаш
|1
|0.5
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|1
|Дедич Амар
|1
|0.5
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дедич Амар
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Словакия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Словакия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1
Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1
Результаты матчей
Словакия
Босния и Герцеговина
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Словакия
Босния и Герцеговина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|0:5
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 11
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|5:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:5
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|3.
|0:5
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словакия 2:0 Босния и Герцеговина
Исход игры
Словакия
46.7% (63)
Ничья
40% (54)
Босния и Герцеговина
13.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
31.4% (38)
Меньше
68.6% (83)
Обе команды забьют
Да
68.6% (83)
Нет
31.4% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (45)
2:1 Словакия
21.5% (29)
1:0 Словакия
16.3% (22)
0:1 Босния и Герцеговина
5.2% (7)
1:2 Босния и Герцеговина
4.4% (6)
2:0 Словакия
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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