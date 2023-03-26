Совсем уже мало времени остаётся до конца встречи, а сборная Боснии и Герцеговины не может организовать навал на чужие ворота в надежде избежать проигрыша.

В центре поля катают мяч гости, но это же далеко от штрафной словаков, и как боснийцы планируют забить хотя бы один гол, решительно непонятно.

Падение игрока гостей перед чужой штрафной - арбитр не реагирует. Крупный план не показывают.

Эдин Джеко в центральной трети поля фолит на Юрае Куцке. Хозяева подают штрафной удар, а потом забирают мяч на подборе.

Забитый гол сборной Боснии и Герцеговины, если он случится, возродит интригу. Но пока что говорить о ней не приходится.

Ахмедходжич потерял концентрацию перед своей штрафной и выбил мяч вправо за боковую линию поля.

Денис Вавро выступил в роли волнореза во время прострела соперника с правого фланга и вынес мяч в аут.

Амар Дедич на своей половине толкнул на газон Лукаша Гараслина, который стал возмущаться таким поворотом событий.

Суслов после подачи хозяев со штрафного коснулся мяча в чужой штрафной, но отпустил его далеко от себя, поэтому Ахмедходжич совершил вынос.

Заигран уже угловой, исполненный словаками с правого фланга. Не удалось хозяевам обострить ситуацию внутри чужой штрафной благодаря этому стандартному положению.

Томаш Суслов поймал диагональ в правом углу чужой штрафной, подработал мяч под левую, нанёс заблокированный удар, и был зафиксирован офсайд у сборной Словакии.

Гараслин в контратаке покатил по левому полуфлангу вперёд на Зреляка, который в противоборстве с защитником гостей не попал в ближний угол. Казалось, должен быть там угловой, но арбитр показал, что будет удар от ворот.

Синиша Саничанин на левом фланге атаки толкает Томаша Суслова, пытаясь отобрать себе мяч, и тоже нарушает правила.

Двойная замена происходит в составе сборной Словакии: появляются в игре Ласло Белеш вместо Ондрея Дуды и Адам Зреляк вместо Роберта Полиевки.

С правого фланга подавали угловой боснийцы и не смогли создать чего-либо серьёзного. А ведь время постепенно утекает, и не вернёшь его.

Грубо говоря, двадцать минут остаётся ещё играть командам. Гостям нужно усиливать давление на чужие ворота, если хотят они избежать поражения.

Петер Пекарик здорово прикладывается из-за пределов штрафной с правого полуфланга в дальний угол, и спасает свою команду от пропущенного мяча Ибрагим Шехич.

Стеванович уже получает своеобразное игровое крещение, роняя Гараслина на фланге в центральной части поля.

Как они промазали, как?! Супермомент раскатала сборной Словакии и умудрилась загубить его. Суслов должен быть замыкать правую штангу с символического расстояния, однако безобразно пробил мимо пустого створа.

Была возможность у боснийцев наказать своих соперников за нереализованный шанс, однако не довели гости ситуацию до опасного момента - прострел с правого фланга был заблокирован.

Эдин Джеко с левого полуфланга забрасывал в чужую штрафную, но легко справилась с этим словацкая оборона, мяч был выбит хозяевами верхом из их штрафной площади.

Гойко Цимирот заменил в перерыве Хрвое Миличевича в составе сборной Боснии и Герцеговины.

Давид Ганцко по левому флангу отправил средний пас вперёд своему партнёру, который то ли попал в офсайд, то ли мелкого сфолил против своего оппонента.

Принимает мяч в пределах чужой штрафной Смаил Превляк, чуть корректирует мяч в левую сторону и пробивает низом прямо в руки Мартина Дубравки.

Петер Пекарик делает подачу с правого края, и не становится это никакой проблемой для уверенно вылавливающего мяч Ибрагима Шехича.

Петер Пекарик решил теперь пробивать по воротам с правого фланга, и попал мяч в Юсуфа Газибеговича, от которого срикошетил на угловой. Корнер же не принёс опасности воротам боснийцев.

Ондрей Дуда вслед за потерей мяча около чужой штрафной в отместку ударил по ногам Амира Хаджиахметовича. Арбитр оценил это свистком.

Эрмедин Демирович оказался на ударной позиции на левом полуфланге, пробил по воротам и заработал угловой, который также не стал опасным для обороняющейся команды.

Гойко Цимирот сфолит в центре поля на левом фланге против Лукаша Гараслина и сорвал таким путём зарождавшуюся атаку сборной Словакии.

Демирович на левом фланге поделился мячом с партнёром, чей прострелил выбил на угловой Вавро. Далее Хаджиахметович подал от флажка на ближнюю, и словаки вынесли мяч в аут.

Смаил Превляк так себе пробил головой после подачи с правого фланга. Слабоватым получился этот удар, и мяч прошёл левее створа. Неостро, в общем.

Разыграли штрафной в центре поля хозяева. Могут переключиться они сейчас на атакующие дела с оборонительных.

Лукаш Гараслин поработал на левом фланге, откуда сместился на линию штрафной и разразился выстрелом значительно выше створа.

Ондрей Дуда заставил болельщиков обеих команд застыть в неведении на несколько секунд, пальнув с левого полуфланга примерно с линии штрафной рядом с ближней девяткой.

Эрмедин Демирович сделал закидушку вперёд по левому краю неизвестно кому, а оказалось, что чужому вратарю, который поймал мяч в своей штрафной.

Ганцко по левому полуфлангу классно подключил Куцку, а вот тот уже не смог выполнить точный откат мяча в район 11-метровой отметки под убойный удар партнёру.

Эрмедин Демирович с правого полуфланга выстрелил выше створа. Полуопасный момент был только что у сборной Боснии и Герцеговины.

Двойная замена производится у боснийцев: Джеко появляется в игре вместо Превляка, а Прчич - вместо Хаджиахметовича.

Саньин Прчич уже открывался в районе левой штанги под заброс из глубины поля, однако не сумел подцепить мяч, ушедший за боковую линию.

Томаш Суслов впереди на правом фланге попадает сопернику сзади по ноге, пытаясь выбить мяч у того из-под владения.

Вот это момент у боснийцев! Эрмедин Демирович откликался на подачу с правого края и с линии вратарской головой каким-то непостижимым образом промахнулся мимо левого угла.

Денис Вавро в центре поля облокотился в верховой борьбе на Эрмедина Демировича - фол словацкой команды не вызывал сомнений.

Первый тайм

— Ничем примечательным добавленное время не запомнилось, и прозвучал свисток на перерыв. Со счётом 2:0 ведёт сборная Словакии по итогам первого тайма. Отдохнём 15 минут, после чего вернёмся на вторую половину встречи.

45' 1 минута компенсируется к первому тайму главным арбитром встречи.

44' Да, из рук вон плохо в конце тайма строится игра у сборной Боснии и Герцеговины. Простейшая диагональ не принимается слева в центральной трети поля, и упускается мяч в аут.

43' Боснийцам сейчас очень требуется перерыв, а то они совсем не в своей тарелке находятся. Хрвое Миличевич отдавал неосмотрительный пас назад вратарю, и мяч покатился в пустые ворота, но всё же успел его догнать и разрядить обстановку Ибрагим Шехич.

42' Удачный первый тайм проводит команда Словакии. Не сказать, что она обрушивала на чужие ворота какой-то неимоверный шквал атак, однако это не мешает ей вести в счёте с весьма комфортным преимуществом.

41' Теперь положение сборной Боснии и Герцеговины становится реально незавидным. Отыграть-то два мяча сложнее, чем один, что бы там ни говорил по этому поводу легендарный Фабио Капелло.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Лукаш Гараслин!

Лоботке не удалось вдоволь разбежаться по левому флангу, зато продолжилась атака сборной Словакии немного другим курсом. Через Дуду и Палиеву мяч дошёл до Гараслина, здорово примерно с линии штрафной бильярдно вкрутившего сферу низом под правую штангу.

39' Давид Ганцко с левого фланга исполнил диагональ где-то на проекцию правой штанги, а Юрай Куцка в падении с лёта проткнул мяч в руки Ибрагима Шехича. Было бы посильнее - было бы опаснее.

37' Мартин Дубравка что-то закис без дела. Когда потребовалось от вратаря сборной Словакии вынести мяч от своих ворот, он сделал это за боковую линию в левую сторону.

36' Мак, получив пас от Полиевки, с правой стороны прострелил на дальнюю штангу, где Ахмедходжич от греха подальше выбил мяч за лицевую линию, опасаясь, что кто-либо из словаков выскочит у него из-за спины. С корнера никак не смогли обострить подопечные Франческо Кальцоны.

35' Боснийцы всё-таки не рвутся особо вперёд, осознавая, что они играют в гостях и что впереди у них ещё будет в распоряжении целый второй тайм для спасения ситуации.

34' Длинно вбросили аут хозяева на левом фланге, однако не смогли зацепиться далее за мяч в чужой штрафной, чтобы нанести удар по воротам визитёров.

33' Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович отработал в защите во время подачи корнера словацкой сборной, вынеся мяч за боковую линию.

33' Лукаш Гараслин слева вбежал в чужую штрфаную, где упал под лёгким напором Анела Ахмедходжича, выбившего мяч за лицевую на угловой для словаков.

32' Первая медицинская пауза в матче: потребовалось присутствие на поле докторов, чтобы наладить состояние Давида Ганцко.

31' Куцка отдал пас вправо Маку, тот выполнил прострел, и Полиевка, претерпевший сопротивление защитника гостей, лупанул метров с пятнадцати значительно выше створа.

30' В принципе, встречаются две равные команды. Они и в рейтинге ФИФА идут близко к друг другу, так что трудно было назвать явного фаворита встречи.

29' Амар Дедич на правом фланге обороны был близок к фолу против Амара Дедича, когда жёстко пытался отнять у того мяч, однако на сей раз рефери не усмотрел нарушения правил.

28' Станислав Лоботка в недоумении. Попал он по ноге Смаилу Превляку в попытке отбора на половине поля боснийцев, но посчитал, что не было нарушения в той ситуации, в отличие от арбитра.

27' Немало нарушений фиксируется в сегодняшнем матче. Только что Амар Дедич подтолкнул Лукаша Гараслина, когда тот находился без мяча в середине поля.

26' Нарушение от хозяев теперь на половине поля сборной Словакии. Это Эрмедин Демирович заработал штрафной для боснийцев.

25' Давид Ганцко в центре поля на фланге доставил боль Амару Дедичу, сделав тому накладку на ногу, после чего быстро извинился за свой фол.

24' Новая позиционная атака словаков проводилась правым флангом, и в ней тоже было всё тускло, как и в предыдущих потугах впереди от боснийцев.

23' Роберт Полиевка упал в чужую штрафную в правом её углу, а затем быстро поднялся на ноги. Не рассматривается вопрос пенальти в ворота сборной Боснии и Герцеговины.

22' В последние минуты боснийцы стали почаще приближаться к чужой штрафной площади. Другое дело, что это не провоцирует какую-либо опасность у ворот хозяев.

21' Амар Дедич пустился в проход со смещением к центру с правого края, но, дойдя до чужой штрафной, просто взял и подарил мяч одному из защитников сборной Словакии.

20' В принципе, в игре наблюдается средний темп, нет какого-то яркого обмена атаками в обе стороны. Может, со временем футбол раскроется, но пока ситуация в игре иная.

19' Анел Ахмедхождич стал виновником падения Лукаша Гараслина в середине поля. Арбитр решил не доставать карточку и ограничиться устным предупреждением.

18' Раде Крунич начал пробрасывать себе мяч вперёд по левому флангу, однако реализации его задумки помешал Юрай Куцка, уронивший своего оппонента на газон братиславского стадиона.

17' Боснийцам удалось заработать в свою пользу аут на правом фланге. Невесть, конечно, какое достижение, но кое-что всё же.

16' Когда забивался гол, скорее всего, Ибрагим Шехич не видел момента удара. Или же это была ошибка вратаря Боснии и Герцеговины, не отреагировавшего должным образом на данный удар Мака.

15' На волне проведённого в чужие ворота мяча пробуют словаки развить свой успех, но не гнётся оборона боснийцев, нормально справляясь с позиционными атаками хозяев поля.

14' Болельщики "Зенита" наверняка обрадовались, что бывший футболист их любимой команды забил гол в матче отборочного этапа Евро-2024.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Роберт Мак!

После розыгрыша штрафного Лоботка снабдил мячом Мака, и тот дальним ударом низом в левую часть створа между ног Эрмедина Демировича открыл счёт в этой встрече.

12' Анел Ахмедходжич перенял эстафету фолов у хозяев стадиона, сделав накладку метрах в 35 от своих ворот Лукашу Гараслину.

11' Ондрей Дуда уронил Смаила Превляка в центральной трети поля, после чего по-джентльменски помог тому подняться с газона.

10' Роберт Мак подал слева на ближнюю край вратарской с углового, и Денис Вавро нанёс неопасный удар вдаль от створа.

9' Продолжают словаки использовать тактику мелкого фола. На сей раз на половине поля гостей было совершено нарушение в адрес Эрмедина Демировича.

8' Ондрей Дуда возле центрального круга задержал Амира Хаджиахметовича, сорвана таким образом атака Боснии и Герцеговины.

7' Не увидели зрители ничего особенного интересного на стартовых минутах встречи. Пока более-менее присматриваются команды друг к другу.

6' Словаки держат мяч на своей половине и не спешат организовывать прорывные атаки, ну а боснийцы готовятся встречать наступление своих оппонентов.

5' Громко слышно болельщиков, поддерживающих сборную Словакии. С благоприятным шумовым сопровождением игры проблем у хозяев поля нет.

4' Давид Ганцко решился на прямой удар со штрафного с более чем двадцати метров, и мяч пролетел немножко мимо правой девятки гостевых ворот.

3' Ондрей Дуда заработал на себе штрафной удар для хозяев - Бенджамин Тахирович с нарушением выставил перед ним ногу.

2' В первом туре сборная Словакии разочаровала своих болельщиков, сыграв вничью дома с Люксембургом, а вот Босния и Герцеговина разгромила тогда Исландию.

1' Амар Дедич лишь слегка успел зайти в чужую штрафную с правого фланга, а дальше наткнулся на соперника и потерял мяч.

1' Босния и Герцеговина играет в белой форме, тогда как у Словакии сегодня синий цвет экипировки.