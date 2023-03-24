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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Словакия
FIFA #54
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #57
Прогнозы 57
Словакия 54.4% (31)
X 40.4% (23)
Босния и Герцеговина 5.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Босния и Герцеговина
2.87
3.30
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Словакия
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
0:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 2
Дедич Амар 1 1

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедич Амар 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Словакия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Словакия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1
Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1

Результаты матчей

Словакия
Босния и Герцеговина

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словакия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Исландия
 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 20 часов 6 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 57
    Словакия 54.4% (31)
    X 40.4% (23)
    Босния и Герцеговина 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    2.87
    3.30
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Словакия - Босния и Герцеговина онлайн

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    Прогнозы на матч Словакия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Словакия
    54.2% (32)
    Ничья
    40.7% (24)
    Босния и Герцеговина
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.31% (17)
    Меньше
    70.69% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (40)
    Нет
    31.03% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (23)
    2:1 Словакия
    25.4% (15)
    1:0 Словакия
    22% (13)
    2:0 Словакия
    5.1% (3)
    1:2 Босния и Герцеговина
    3.4% (2)
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    Словакия
    Босния и Герцеговина
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