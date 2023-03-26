Тур: 2. Стадион: Уиндзор Парк.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
28' ГолКялльман Беньямин
48' Желтая карточкаЙенсен Ричард
74' Желтая карточкаЧарльз Дион
90' Желтая карточкаСоири Пюрю
Ход матча
28'
0:1
48'
70'
74'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
22
Браун
Киарон
19
Чарльз
Ши
10
Чарльз
Дион
17
Алхо
Николай
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Прайс АйзекПолузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Нападающий
-
16 Тэйлор ДейлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Форсс МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
22 Паллас Ноа
-
Главный тренер: Канерва Маркку
История личных встреч
Северная Ирландия
Финляндия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|1
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|1
|0.5
|Антман Оливер
|1
|0.5
|Пукки Теэму
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чарльз Дион
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Северная Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2
Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2
Финляндия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0
Результаты матчей
Северная Ирландия
Финляндия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Северная Ирландия
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:1 Финляндия
Исход игры
Северная Ирландия
38.1% (53)
Ничья
46.8% (65)
Финляндия
15.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.1% (34)
Меньше
71.9% (87)
Обе команды забьют
Да
75.21% (91)
Нет
24.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (57)
2:1 Северная Ирландия
17.3% (24)
1:0 Северная Ирландия
12.2% (17)
1:2 Финляндия
5.8% (8)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Финляндия
3.6% (5)
2:0 Северная Ирландия
1.4% (2)
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