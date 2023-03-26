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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #59
0:1
Второй тайм: 90+'
Финляндия
FIFA #56
0'
0:1
28' Гол
Кялльман Беньямин
48' Желтая карточка
Йенсен Ричард
74' Желтая карточка
Чарльз Дион
90' Желтая карточка
Соири Пюрю

Ход матча

28'
0:1
Кялльман Беньямин
(Пукки Теэму)
48'
 
Йенсен Ричард
50'
Мадженнис Джош
Баллард Дэниэл
 
52'
 
Пелтола Матти
Йенсен Ричард
69'
Уайт Гэвин
Вашингтон Конор
 
70'
 
Соири Пюрю
Сухонен Ансси
70'
 
Форсс Маркус
Пукки Теэму
70'
Прайс Айзек
Чарльз Ши
 
74'
Чарльз Дион
 
79'
Сэвилл Джордж
Томпсон Джордан
 
87'
 
Тейлор Роберт
Алхо Николай
87'
 
Похьянпало Йоэль
Кялльман Беньямин
90'
 
Соири Пюрю

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 139
Северная Ирландия 38.1% (53)
X 46.8% (65)
Финляндия 15.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Финляндия
54.00
8.50
3.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Брэдли
Конор
4
Баллард
Дэниэл
20
Каткарт
Крейг
22
Браун
Киарон
19
Чарльз
Ши
3
Льюис
Джамал
17
Макнейр
Пэдди
9
Вашингтон
Конор
15
Томпсон
Джордан
10
Чарльз
Дион
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
Йенсен
Ричард
15
Сухонен
Ансси
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
11
Шуллер
Расмус
21
Кялльман
Беньямин
10
Пукки
Теэму
Северная Ирландия
4-2-3-1
Финляндия
4-4-2

История личных встреч

Северная Ирландия
Финляндия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
2:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 1
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 1 0.5
Антман Оливер 1 0.5
Пукки Теэму 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чарльз Дион 1 0
Браун Киарон 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2
Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2
Финляндия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0

Результаты матчей

Северная Ирландия
Финляндия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Северная Ирландия
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Дания
 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Финляндия
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Финляндия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Северная Ирландия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Финляндия
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дания
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Навес Уайта слева к воротам заблокировал Похъянпало.
  • Желтая карточка
    90'
    Соири на фланге грубо сыграл против Диона Чарльза и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    90'
    Лод в центре поля придержал руками Льюиса.
  • 90'
    Лод рванул вперёд по правому флангу, но Каткарт смог выбить мяч у Робина.
  • 90'
    Макнейр с лёта с двадцати двух метров пробил левее ворот.
  • Угловой
    90'
    Макнейр от углового флага навесил к воротам. Гости смогли выбить мяч, но напряжение у ворот  скандинавов сохраняется.
  • Дополнительное время
    90'
    7 минут добавил Кружляк во втором тайме.
  • Замена
    90'
    Замена в составе сборной Финляндии: вместо Беньямина Кялльмана на поле вышел Йоэль Похъянпало.
  • Замена
    89'
    Замена в составе сборной Финляндии: вместо Николая Алхо на поле вышел Роберт Тейлор.
  • Фол, нарушение
    88'
    Форсс на чужой половине поля сбил Брэдли.
  • Фол, нарушение
    86'
    Дион Чарльз на чужой половине поля прихватил руками Пелтолу.
  • Угловой
    85'
    Лод от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мадженнис.
  • 84'
    Пелтола неверно ввёл мяч из аута. Волнение игрокам нужно унимать.
  • Фол, нарушение
    83'
    Лод в центре поля сбил Диона Чарльза.
  • Замена
    82'
    Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Ши Чарльза на поле вышел Айзек Прайс .
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    • Замена
      81'
      Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Джордана Томпсона на поле вышел Джордж Сэвилл.
    • Угловой
      80'
      Томпсон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Опасный момент
      79'
      Лод справа со штрафного пробил по воротам. Пикок-Фаррелл отбил мяч на Иванова, который с лёта с семи метров пробил выше перекладины.
    • Травма, повреждение
      78'
      К Алхо вызваны медики. Во втором тайме пауз стало значительно больше.
    • Желтая карточка
      77'
      Дион Чарльз на фланге сбил Алхо и получил жёлтую карточку.
    • 76'
      Удар Форсса слева из пределов штрафной площади заблокировал Каткарт.
    • 75'
      Томпсон слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Уайт не смог остановить мяч.
    • Фол, нарушение
      74'
      Шуллер у угла штрафной площади подтолкнул в спину Томпсона.
    • Фол, нарушение
      73'
      Мадженнис на правом фланге атаки вёл борьбу с Пелтолой с помощью рук. Это арбитр не приветствовал.
    • Замена
      72'
      Замена в составе сборной Финляндии: вместо Теэму Пукки на поле вышел Маркус Форсс.
    • Замена
      71'
      Замена в составе сборной Финляндии: вместо Ансси Сухонена на поле вышел Пюрю Соири.
    • Замена
      70'
      Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Конора Вашингтона на поле вышел Гэвин Уайт.
    • 68'
      Томпсон слева обыгрался с Льюисом и прострелил в штрафную площадь. После серии рикошетов мяч отскочил к Ши Чарльзу, которому пришлось отходить назад.
    • Фол, нарушение
      67'
      Льюис на левом фланге атаки подтолкнул в спину Алхо.
    • Фол, нарушение
      66'
      Шуллер у центрального круга ударил локтем Томпсона.
    • 64'
      Дион Чарльз справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      63'
      Макнейр от углового флага навесил к воротам. В суматохе Ши Чарльз протолкнул мяч в сетку, но арбитр рассмотрел игру рукой у игроков из Северной Ирландии.
    • 62'
      Макнейр справа прострелил к воротам. Мяч неожиданно дошёл до Мадженниса, который с линии вратарской площади пробил выше перекладины.
    • 61'
      Навес Брэдли справа в штрафную площадь заблокировал Пелтола.
    • Фол, нарушение
      60'
      Сухонен на фланге сбил Ши Чарльза.
    • Желтая карточка
      58'
      Сухонен на чужой половине поля откровенно толкнул в спину Макнейра. Арбитр сразу достал жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      57'
      Браун в воздухе наткнулся на голову Кялльмана. Снова требуется помощь медиков.
    • Опасный момент
      56'
      Льюис слева навесил на Брэдли. Конор сделал скидку в центр штрафной площади на Мадженниса, который с лёта с десяти метров пробил выше ворот.
    • 55'
      Прострел Ши Чарльза справа к воротам заблокировал Пелтола.
    • 54'
      Дион Чарльз справа прошёл вперёд и сильно навесил к дальней штанге, где Вашингтон не смог достать мяч.
    • Замена
      53'
      Замена в составе сборной Финляндии: вместо Ричарда Йенсена на поле вышел Матти Пелтола.
    • Травма, повреждение
      52'
      Йенсен в своей штрафной площади в верховой борьбе с Брауном получил травму головы. Снова небольшая пауза в матче, связанная с выходом медиков на поле.
    • Замена
      51'
      Замена в составе сборной северной Ирландии: вместо Дэниэла Балларда на поле вышел Джош Мадженнис.
    • Травма, повреждение
      50'
      Баллард получил травму колена. Медики вышли на поле.
    • Желтая карточка
      49'
      Йенсен на фланге врезал по ногам Макнейру и получил жёлтую карточку.
    • 48'
      Камара откликнулся на длинный заброс вперёд, но обыграть Балларда не смог.
    • Фол, нарушение
      47'
      Макнейр на чужой половине поля придержал руками Сухонена.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Белфасте!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Северная Ирландия - Финляндия - 0:1.
    • Опасный момент
      45'
      Брэдли справа вывел к воротам Диона Чарльза, чей удар в касание низом в дальний угол Градецки отразил ногой.
    • Судья
      44'
      Сухонен с Брэдли потолкались у бровки. Арбитр с обоими провёл разъяснительную беседу.
    • Офсайд
      43'
      Брэдли справа забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      42'
      Алхо на фланге сбил Льюиса.
    • Фол, нарушение
      41'
      Кялльман в центральном круге руками остановил Ши Чарльза.
    • Фол, нарушение
      40'
      Дион Чарльз на чужой половине поля завалил на газон Шуллера.
    • 39'
      Удар Вашингтона с линии штрафной площади заблокировал Алхо.
    • 38'
      Пукки на линии штрафной площади слишком увлёкся улучшением позиции и момент доля удара по воротам упустил.
    • Офсайд
      37'
      Кялльман справа прошёл вперёд и сделал пас к воротам на Пукки. Первый удар Теэму заблокировал защитник, а второй отразил Пикок-Фаррелл. После этого арбитры зафиксировали офсайд.
    • 36'
      Брэдли со штрафного заброс вперёд сделал слабо и неточно. Градеки на выходе забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      35'
      Шуллер сбил Ши Чарльза. До ворот около тридцати пяти метров.
    • 34'
      Прострел Диона Чарльза справа в штрафную площадь перехватил Иванов.
    • 32'
      Финны стараются подержать мяч в центре поля, сбивая наступательный порыв соперников.
    • 31'
      Передачу Алхо вперёд по правому флангу перехватил Макнейр.
    • 30'
      Камара не смог справа сделать точную передачу в штрафную площадь на Пукки.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      КЯЛЛЬМАН!!! После прострела от Пукки справа Кялльман остановил мяч и низом направил его в сетку.
    • Фол, нарушение
      28'
      Брэдли в центре поля сбил Сухонена.
    • Фол, нарушение
      27'
      Не удалось хозяевам удачно разыграть штрафной удар, а Дион Чарльз на фланге толкнул руками в спину Иванова.
    • Фол, нарушение
      26'
      Камара руками остановил Томпсона. Около тридцати четырёх метров до ворот.
    • 25'
      К середине тайма небольшое преимущество уже на стороне хозяев. Островитяне почаще стали атаковать и пытаются создавать угрозы чужим воротам.
    • 24'
      Навес Алхо справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Угловой
      22'
      Томпсон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 21'
      Брэдли справа прострелил на Диона Чарльза, который с семи метров в касание пробил выше ворот.
    • Угловой
      20'
      Лод от углового флага покатил мяч на Сухонена, чью подачу в штрафную площадь перехватил каткарт.
    • Фол, нарушение
      19'
      Ши Чарльз у центрального круга недозволенным приёмом остановил проход Сухонена.
    • 18'
      Йенсен помешал Брэдли справа прострелить к воротам.
    • 16'
      Лод по правому флангу исполнил безадресный заброс вперёд. Все партнёры стали смещаться к центру, а передача последовала в направлении углового флага.
    • 15'
      У Брэдли не получился навес справа к воротам. Мяч полетел слишком высоко и покинул пределы поля.
    • 14'
      Шуллер на фланге в аккуратном подкате забрал мяч в Брэдли.
    • 12'
      Финны быстро возвращают мяч себе при потере, но атакующие действия у гостей пока острыми не выходят.
    • 11'
      Пукки не смог принять мяч в штрафную площади после заброса справа от Сухонена.
    • 10'
      Йенсен слева подключается к атакам, но с обостряющими передачами не торопится.
    • 8'
      Дион Чарльз справа покатил мяч к воротам на Томпсона, чей прострел в центр никто завершить из партнёров не смог.
    • 7'
      Йенсен в центре поля решил повыпендриваться перед Брэдли и едва не получил быструю контратаку соперников после потери мяча. Удалось Ричарду выбить сферу за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      6'
      Шуллер у центрального круга подтолкнул в спину Томпсона.
    • 5'
      Финны уверенно проводят первые минуты встречи, комбинируя на чужой половине поля.
    • Угловой
      4'
      Макнейр исполнил первый угловой удар в матче. Подача Пэдди получилась слишком сильной, и мяч достался соперникам.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сухонен у угла чужой штрафной площади уложил руками на газон Брэдли.
    • 2'
      Сборная Северной Ирландии играет в зелёных футболках и белых трусах, сборная Финляндии - в белых футболках с синим крестом спереди и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Уиндзор Парк"!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Пукки Теэму сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:1 Финляндия

    Исход игры
    Северная Ирландия
    38.1% (53)
    Ничья
    46.8% (65)
    Финляндия
    15.1% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.1% (34)
    Меньше
    71.9% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (91)
    Нет
    24.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (57)
    2:1 Северная Ирландия
    17.3% (24)
    1:0 Северная Ирландия
    12.2% (17)
    1:2 Финляндия
    5.8% (8)
    0:0 Ничья
    3.6% (5)
    0:1 Финляндия
    3.6% (5)
    2:0 Северная Ирландия
    1.4% (2)
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    Северная Ирландия
    Финляндия
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