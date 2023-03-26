Макнейр от углового флага навесил к воротам. Гости смогли выбить мяч, но напряжение у ворот скандинавов сохраняется.

Макнейр с лёта с двадцати двух метров пробил левее ворот.

Лод рванул вперёд по правому флангу, но Каткарт смог выбить мяч у Робина.

Соири на фланге грубо сыграл против Диона Чарльза и получил жёлтую карточку.

Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Ши Чарльза на поле вышел Айзек Прайс .

Пелтола неверно ввёл мяч из аута. Волнение игрокам нужно унимать.

Лод от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мадженнис.

Замена в составе сборной Финляндии: вместо Николая Алхо на поле вышел Роберт Тейлор.

Замена в составе сборной Финляндии: вместо Беньямина Кялльмана на поле вышел Йоэль Похъянпало.

Замена в составе сборной Финляндии: вместо Теэму Пукки на поле вышел Маркус Форсс.

Мадженнис на правом фланге атаки вёл борьбу с Пелтолой с помощью рук. Это арбитр не приветствовал.

Шуллер у угла штрафной площади подтолкнул в спину Томпсона.

Томпсон слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Уайт не смог остановить мяч.

Дион Чарльз на фланге сбил Алхо и получил жёлтую карточку.

К Алхо вызваны медики. Во втором тайме пауз стало значительно больше.

Лод справа со штрафного пробил по воротам. Пикок-Фаррелл отбил мяч на Иванова, который с лёта с семи метров пробил выше перекладины.

Томпсон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Джордана Томпсона на поле вышел Джордж Сэвилл.

71' Замена в составе сборной Финляндии: вместо Ансси Сухонена на поле вышел Пюрю Соири.

70' Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Конора Вашингтона на поле вышел Гэвин Уайт.

68' Томпсон слева обыгрался с Льюисом и прострелил в штрафную площадь. После серии рикошетов мяч отскочил к Ши Чарльзу, которому пришлось отходить назад.

67' Льюис на левом фланге атаки подтолкнул в спину Алхо.

66' Шуллер у центрального круга ударил локтем Томпсона.

64' Дион Чарльз справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.

63' Макнейр от углового флага навесил к воротам. В суматохе Ши Чарльз протолкнул мяч в сетку, но арбитр рассмотрел игру рукой у игроков из Северной Ирландии.

62' Макнейр справа прострелил к воротам. Мяч неожиданно дошёл до Мадженниса, который с линии вратарской площади пробил выше перекладины.

61' Навес Брэдли справа в штрафную площадь заблокировал Пелтола.

60' Сухонен на фланге сбил Ши Чарльза.

58' Сухонен на чужой половине поля откровенно толкнул в спину Макнейра. Арбитр сразу достал жёлтую карточку.

57' Браун в воздухе наткнулся на голову Кялльмана. Снова требуется помощь медиков.

56' Льюис слева навесил на Брэдли. Конор сделал скидку в центр штрафной площади на Мадженниса, который с лёта с десяти метров пробил выше ворот.

55' Прострел Ши Чарльза справа к воротам заблокировал Пелтола.

54' Дион Чарльз справа прошёл вперёд и сильно навесил к дальней штанге, где Вашингтон не смог достать мяч.

53' Замена в составе сборной Финляндии: вместо Ричарда Йенсена на поле вышел Матти Пелтола.

52' Йенсен в своей штрафной площади в верховой борьбе с Брауном получил травму головы. Снова небольшая пауза в матче, связанная с выходом медиков на поле.

51' Замена в составе сборной северной Ирландии: вместо Дэниэла Балларда на поле вышел Джош Мадженнис.

50' Баллард получил травму колена. Медики вышли на поле.

49' Йенсен на фланге врезал по ногам Макнейру и получил жёлтую карточку.

48' Камара откликнулся на длинный заброс вперёд, но обыграть Балларда не смог.

47' Макнейр на чужой половине поля придержал руками Сухонена.