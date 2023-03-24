Тур: 2. Стадион: Уиндзор Парк.
История личных встреч
Северная Ирландия
Финляндия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|2
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антман Оливер
|1
|1
|Пукки Теэму
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Киарон
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Северная Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2
Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2
Финляндия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0
Результаты матчей
Северная Ирландия
Финляндия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Северная Ирландия
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Нидерланды
|Блинд Дэйли
|1
|Азербайджан
|Махмудов Эмин
|1
Прогнозы на матч Северная Ирландия - Финляндия
Исход игры
Северная Ирландия
39% (23)
Ничья
47.5% (28)
Финляндия
13.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (19)
Меньше
66.67% (38)
Обе команды забьют
Да
80.7% (46)
Нет
19.3% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (27)
2:1 Северная Ирландия
23.7% (14)
1:0 Северная Ирландия
10.2% (6)
1:2 Финляндия
8.5% (5)
0:1 Финляндия
3.4% (2)
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