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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #59
 
Позже
Финляндия
FIFA #56
Прогнозы 57
Северная Ирландия 38.6% (22)
X 47.4% (27)
Финляндия 14% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Финляндия
2.70
3.20
3.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Ирландия
Финляндия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
2:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 2
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 1 1
Пукки Теэму 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Киарон 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2
Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2
Финляндия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0

Результаты матчей

Северная Ирландия
Финляндия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Ирландия - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 20 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 57
    Северная Ирландия 38.6% (22)
    X 47.4% (27)
    Финляндия 14% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Финляндия
    2.70
    3.20
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Северная Ирландия - Финляндия онлайн

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    Прогнозы на матч Северная Ирландия - Финляндия

    Исход игры
    Северная Ирландия
    39% (23)
    Ничья
    47.5% (28)
    Финляндия
    13.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (19)
    Меньше
    66.67% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (46)
    Нет
    19.3% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.8% (27)
    2:1 Северная Ирландия
    23.7% (14)
    1:0 Северная Ирландия
    10.2% (6)
    1:2 Финляндия
    8.5% (5)
    0:1 Финляндия
    3.4% (2)
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    Северная Ирландия
    Финляндия
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