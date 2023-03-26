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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Мальта
FIFA #167
0:2
Второй тайм: 90+'
Италия
FIFA #8
0'
0:1
15' Гол
Ретеги Матео
0:2
27' Гол
Пессина Маттео
36' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
54' Желтая карточка
Скальвини Джорджио

Ход матча

15'
0:1
Ретеги Матео
(Тонали Сандро)
22'
 
Грифо Винченцо
Ньонто Вильфред
27'
0:2
Пессина Маттео
(Тонали Сандро)
36'
 
Ди Лоренцо Джованни
46'
 
Дармиан Маттео
Ди Лоренцо Джованни
54'
 
Скальвини Джорджио
64'
Мускат Зак
Аттард Кейн
 
64'
Нвоко Кирьян
Сатариано Александер
 
67'
 
Скамакка Джанлука
Ретеги Матео
67'
 
Верратти Марко
Тонали Сандро
76'
Димеч Шон
Джонс Джоди
 
76'
Теума Тедди
Мускат Никки
 
83'
 
Толой Рафаэл
Скальвини Джорджио
84'
Браун Джеймс
Апап Фердинандо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 146
Мальта 2.1% (3)
X 0.7% (1)
Италия 97.3% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Италия
54.00
8.90
11.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
13
Апап
Фердинандо
4
Борг
Стив
2
Аттард
Кейн
7
Мбонг
Джозеф
17
Мускат
Никки
6
Гийомье
Мэтью
20
Янкам
Янник
15
Корболан
Хуан
14
Сатариано
Александер
23
Джонс
Джоди
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Ди
Лоренцо
Джованни
14
Скальвини
Джорджио
23
Романьоли
Алессио
13
Эмерсон
Палмиери
12
Пессина
Маттео
16
Кристанте
Бриан
20
Тонали
Сандро
17
Политано
Маттео
19
Ретеги
Матео
10
Ньонто
Вильфред
Мальта
3-5-2
Италия
4-3-3

История личных встреч

Мальта
Италия

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.5
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 2 1
Пессина Маттео 1 0.5
Тонали Сандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 1 0
Кристенсен Бьорн 1 0
Теума Тедди 1 0
Аттард Кейн 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1
Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3
Италия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2
Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1

Результаты матчей

Мальта
Италия

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мальта
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Италия
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Украина
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Мальта
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Англия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Украина
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты всего компенсировано.
  • 89'
    Роберто Манчини уже смирился с той пассивной игрой, которая идёт большую часть второго тайма. Спокойно он стоит в своей зоне, не пытаясь добавить тонуса подопечным.
  • 88'
    Очень активно у кромки поля продолжает себя вести Микеле Марколини. Ему, конечно, хотелось, чтобы его команда попыталась организовать финальный штурм, но пока что подобное не наблюдается.
  • 87'
    С левого фланга диагональная подача следовала в направлении Скамакки, но тот до мяча всё-таки не добрался. Слишком высоко летел игровой снаряд даже для столь высокого парня.
  • 86'
    Свежие мальтийские игроки сейчас старательно работают в прессинге на чужой половине поля, но заступить соперников ошибиться у них не получается.
  • Замена
    85'
    Последняя замена в составе сборной Мальты: вместо Фердинандо Апапа в игру вошёл Джеймс Браун.
  • Замена
    84'
    Последняя замена в составе сборной Италии: вместо Джирджио Скальвини на поле вышел Рафаэл Толой.
  • 83'
    Политано с правого края отдавал резкий пас к углу чужой вратарской площади, но Пессина в борьбе с защитником не сумел нанести удар по воротам.
  • Угловой
    82'
    С правого фланга подача последовала с закруткой на ворота, но Доннарумма достаточно уверенно выловил такой мяч.
  • Опасный момент
    81'
    Мбонг в контратаке получил мяч на правом краю штрафной площади соперника, но под его удар успел броситься Эмерсон.
  • 79'
    Гриффо с дальней дистанции заряжал по воротам соперника, но мяч полетел на порядок выше ворот.
  • 78'
    Со стандартов из глубины поля мальтийцы продолжают раз за разом загружать мяч в штрафную площадку, но всё под контролем там у защитников "скуадры адзурры".
  • Замена
    77'
    Двойная замена в составе сборной Мальты: вместо Никки Муската и Джоди Джонса на поле вышли Тедди Теума и Шон Димеч.
  • 76'
    Очень медленно сейчас свои позиционные атаки проводят итальянцы, совсем не демонстрируя интереса к обострению игры.
  • 75'
    Накоротке разыграли штрафной удар итальянцы крайне неудачно, после чего пошла контратака мальтийцев, но диагональный навес в штрафную площадку стал достаточно простой добычей для Доннаруммы.
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    • Фол, нарушение
      74'
      Зак Мускат грубовато нарушил правила на позиции правого вингера сборной Италии, но арбитр посчитал, что этого было недостаточно для демонстрации жёлтой карточки.
    • 73'
      Скамакка очень эффектно обыграл двух соперников, но это было в глубине поля, причём нападающий двигался при этом в сторону от ворот противника.
    • 72'
      Букмекеры сейчас оценивают вероятность того, что итальянцы выиграют матч минимум в 3 мяча уже менее чем в 50%.
    • 71'
      7:15 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. Сборная Мальты весьма достойно смотрится на фоне грозного соперника.
    • Опасный момент
      70'
      ОПАСНО! После подачи углового из центра штрафной площади Скамакка пробивал в падении "ножницами", но Бонелло чудом среагировал и спас свою команду.
    • Угловой
      69'
      Верратти с правого фланга попытался прострелить вдоль ворот, но попал в ближайшего защитника, заработав таким образом угловой для сборной Италии.
    • Опасный момент
      68'
      Со стандарта подача пошла в штрафную площадь гостей, где после скидки Борга головой с острого угла пробивал Гийомье - мяч пролетел над ближним верхним углом.
    • Замена
      67'
      Двойная замена в составе сборной Италии: вместо Сандро Тонали и Матео Ретеги на поле вышли Марко Верратти и Джанлука Скамакка.
    • 66'
      В простой ситуации сейчас на левом фланге атаки итальянцы упустили мяч за боковую линию. Команде такого уровня неприлично допускать подобные оплошности.
    • Замена
      65'
      Двойная замена в составе сборной Мальты: вместо Кейна Аттарда и Александера Сатариано на поле вышли Зак Мускат и Кирьян Нвоко.
    • 64'
      Роберто Манчини требует своих подопечных начинать прессинг ещё у чужой штрафной площади. Главный тренер, думаю, хочет, чтобы его команда забила в этой встрече ещё 1-2 гола.
    • 63'
      Угловой на правом фланге удалось заработать гостей. Политано выполнил подачу в район линии вратарской площади, но Бонелло сработал на выходе, кулаками отбив мяч далеко в поле.
    • 62'
      Итальянцы вынуждены сейчас успокаивать игру поперечными передачами. Не желают они ввязываться в открытый футбол даже в матче с одним из аутсайдеров.
    • 61'
      Неплохо в первую треть второго тайма смотрятся мальтийцы, но слабо верится, что их в таком темпе хватит до финального свистка. Под конец первого тайма было заметно, что команда подсаживается.
    • 60'
      В ответной атаке Кристанте пробил со средней дистанции, но слабовато получилось, да и мяч шёл почти по центру, так что Бонелло легко поймал мяч.
    • Опасный момент
      59'
      Подача углового последовала на дальнюю штангу, откуда Гийомье попытался пробить с лёту с острого угла, но мяч попал в ногу Эмерсону, после чего итальянцы смогли разрядить обстановку.
    • Угловой
      58'
      Хозяева на правом фланге заработали угловой после блокированного удара от Джонса. Большими силами в чужие владения отправляются игроки в красных футболках.
    • Фол, нарушение
      57'
      Джонс попытался поработать в прессинге на чужой половине поля, но Дармиан легко убрал от него мяч, поэтому мальтийский нападающий не придумал ничего лучше, как толкнуть соперника в спину.
    • 56'
      Ничего опасного не произошло у ворот гостей после подачи углового. Подбор остался за мальтийцами, но полноценной атаки вторым темпом мы не увидели.
    • Желтая карточка
      55'
      Корболан набрал высокую скорость по левому флангу с мячом, так что остановить его Скальвини смог только с нарушением правил. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.
    • 54'
      Итальянцы вряд ли будут слишком усердствовать и пытаться победить в этой встрече с крупным счётом. Теперь им главное просто не наделать ошибок и никому не получить травму.
    • Угловой
      52'
      После подачи углового в борьбе удалось пробить Ретеги, но мяч полетел намного выше ворот, не напугав даже Бонелло.
    • 51'
      Очень активно у кромки поля сейчас себя ведёт Микеле Марколини. Складывается ощущение, что хочет сейчас он как-то изменить сейчас тактическое построение.
    • 50'
      Достаточно активно островитяне сейчас работают в прессинге на чужой половине поля. Хотелось бы им в этот вечер забить хотя бы гол престижа.
    • 49'
      Корболан пытался зацепиться за мяч на левом фланге атаки сборной Мальты, но очень уверенно против него отзащищался Политано.
    • 48'
      Из глубины поля прошёл заброс в центр штрафной площади на Ретеги, который из неудобного положения пробил по воротам с лёту, но мяч полетел намного выше ворот.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в перерыве в составе сборной Италии: вместо Джованни ди Лоренцо на поле вышел Маттео Дармиан.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Итальянцы без особого напряга ведут в счёте на Мальте.
    • Судья
      45'
      Политано с правого фланга на скорости смещался в штрафную площадку, где падал в борьбе с защитником, но нарушение правил не фиксируется.
    • 45'
      Сатариано с дальней дистанции попытался доставить неприятности Доннарумме, но попал в защитника, рикошетом от которого мяч прискакал к вратарю гостей.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      Затягивают время сейчас уже мальтийские футболисты. Нуждаются они в отдыхе куда больше, чем их соперники. Но будет ещё несколько минут компенсировано арбитром.
    • 43'
      Не осталось уже сил к концу тайма у мальтийцев на контригру. 129:215 - такова статистика к концу первой половины игры по точным передачам. Гриффо, тем временем, мощно пробил издали, но мяч полетел высоко над воротами.
    • Угловой
      42'
      На правом фланге теперь заработали угловой гости, но Политано отсюда выполнил весьма неудачную, которая стала достаточно простой добычей для Бонелло.
    • Угловой
      41'
      Два угловых кряду с левого фланга подала команда Роберто Манчини, но в обоих случаях на "втором этаже" надёжно сработали защитники сборной Мальты.
    • Угловой
      40'
      Политано с правого фланга выполнял острую подачу на дальний угол штрафной площади, но там Апап оказался первым на мяче, который просто выбил снаряд на угловой.
    • 39'
      Решили сейчас итальянцы взять в игре небольшую паузу, принявшись катать мяч поперёк поля в центральной зоне.
    • Желтая карточка
      37'
      Ди Лоренцо после обрезки своей команды руками задержал убегающего соперника, что наказуемо жёлтой карточкой.
    • 36'
      Политано ворвался на правый край штрафной площади, но оказался там в окружении трёх соперников, но сумел заработать, по крайней мере, аут.
    • 35'
      Длинный заброс на левый фланг атаки прошёл на Эмерсона, но тот не сумел обработать мяч, после чего был вынужден извиняться перед партнёрами по команде.
    • 34'
      Правым флангом разворачивали перспективную контратаку мальтийцы, но Романьоли в шикарном подкате сумел её прервать. Причём мяч ушёл за поле от атакующего игрока хозяев.
    • 33'
      Длинный пас прошёл на Эмерсона, который коряво сыграл в штрафную площадку на Ретеги, но тому нормально пробить с острого угла помешал защитник.
    • Судья
      32'
      В борьбе за добивание Гриффо падал в борьбе с защитником и просил пенальти, однако фол не был зафиксирован, в том числе и системой VAR.
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! После прострела с правого фланга Гриффо без помех пробивал в касание из центра штрафной площади, но попал прямо во вратаря.
    • Травма, повреждение
      30'
      Романьоли в борьбе за высоко летящий мяч пострадал, получив по голове от Сатариано. Но ничего страшного - никакой шишки, думаю, не будет.
    • Видеоповтор
      29'
      Взяли небольшую паузы видеоассистенты главного арбитра, подозревая, что в голевой атаке был офсайд. Однако эти подозрения в итоге не подтвердились.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маттео Пессина!!!
      Эмерсон подключился в атаку по левому флангу, принял мяч в на краю штрафной площади, после чего прострелил вдоль ворот, а Пессина умело сработал на замыкании.
    • Угловой
      26'
      Отбились мальтийские защитники на угловой. С правого фланга подача последовала от Политано на дальнюю штангу, но Скальвини там не удался прицельный удар по воротам головой.
    • Фол, нарушение
      25'
      Сейчас всё-таки фол со стороны Муската зафиксирован против Гриффо на левом фланге атаки в глубине поля. Это снова может быть опасно.
    • Судья
      24'
      Жёсткие стыки раз за разом происходят в центральной зоне, но судья при этом фиксирует минимум нарушений правил.
    • 23'
      Заброс сразу следовал на левый край штрафной площади на свежего Гриффо, но слишком сильно, так что мяч выскочил за лицевую линию поля.
    • Замена
      22'
      Своим ходом ушёл с поля Вильфред Ньонто, но прихрамывая на правую ногу. Вместо него в этом матче будет играть Винченцо Гриффо.
    • Травма, повреждение
      21'
      Снова Ньонто получил повреждение, причём теперь ему на помощь надо приглашать медицинскую бригаду. Слёзы на глазах парня. Похоже, что там всё серьёзно.
    • 20'
      Закрыты сейчас мальтийцы полностью на своей трети поля. Все подборы в середине забираются игроками сборной Италии.
    • 18'
      Болельщики на трибунах не особо расстроились пропущенному голу. Похоже, что им сегодня футбольный праздник не испортит даже самый негативный результат в этой встрече.
    • 17'
      Лишь второй матч за сборную Италии проводит Ретеги, но при этом забивает уже свой второй гол. Блестящий дебют для нападающего "Тигре".
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Матео Ретеги!!!
      Тонали с углового выполнил подачу на линию вратарской площади, которому почему-то никто не помешал расстрелять ворота головой.
    • Травма, повреждение
      15'
      Апап получил повреждение в борьбе с соперником, но судья фол не зафиксировал. Атака гостей закончилась заработанным угловым на левом фланге.
    • 14'
      Ньонто попытался выполнить тонкий пас на левый край штрафной площади, но внимательные мальтийские защитники сработали на перехвате.
    • 13'
      Букмекеры перед этой встречей ожидали победу сборной Италии в 2 или 3 мяча. Но пока что опасными моментами у ворот Бонелло даже не пахнет.
    • Травма, повреждение
      12'
      Ньонто на скорости столкнулся с Апапом. Досталось ему по горлу. Но вроде бы ничего критичного, так что Вильфред сможет продолжать.
    • 11'
      Совсем пока что невнятно смотрятся итальянцы в первом тайме. Сборная Англии в прошлом матче за это наказывала, но мальтийцы не имеют такого индивидуального мастерства, чтобы наказывать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Мальтийцы провели ещё одну свою атаку левым флангом, но она также закончилась свистком, который зафиксировал фол в пользу обороняющихся.
    • Фол, нарушение
      9'
      Начинают работать в высоком командном прессинге итальянцы, но сейчас отобрать мяч удалось только с нарушением правил.
    • Угловой
      8'
      После подачи углового ещё один удар по воротам гостей последовал, но на этот раз слабый, так что Доннарумма легко забрал мяч в руки.
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! В контратаке прошёл заброс на забегание Сатариано, который убежал от двух защитников и пробивал с восьми метров по перекладину - Доннарумма кончиками пальцев потащил мяч на угловой.
    • 6'
      Итальянцы пока что не очень активно идут вперёд, предпочитая действовать на первых минутах в посредственном темпе.
    • 5'
      Пришёл в себя Янкам. Даёт понять парень, что он способен продолжать встречу. Врачи вроде бы также дают на это добро.
    • Травма, повреждение
      3'
      Янкам неудачно приземлился на газон, ударившись головой. Надо парню дать время теперь, чтобы он пришёл в себя.
    • 2'
      Большой ажиотаж на Мальте из-за приезда сборной Италии. Стадион заполнен на все 100%. Посмотрим, поможет ли это заведомому аутсайдеру этой встречи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальта 0:2 Италия

    Исход игры
    Мальта
    2.1% (3)
    Ничья
    0.7% (1)
    Италия
    97.3% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (84)
    Меньше
    31.71% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    13.82% (17)
    Нет
    86.18% (106)
    Популярный счёт
    0:3 Италия
    32.2% (47)
    0:2 Италия
    22.6% (33)
    0:4 Италия
    6.2% (9)
    0:5 Италия
    5.5% (8)
    1:2 Италия
    4.8% (7)
    0:1 Италия
    4.1% (6)
    1:3 Италия
    3.4% (5)
    1:4 Италия
    2.7% (4)
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