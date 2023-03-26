Тур: 2. Стадион: Та-Кали. Главный судья: Кабаков Георгий
0'
0:1
15' ГолРетеги Матео
0:2
27' ГолПессина Маттео
36' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
54' Желтая карточкаСкальвини Джорджио
Ход матча
15'
0:1
27'
0:2
76'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Мускат
Никки
20
Янкам
Янник
23
Джонс
Джоди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мускат НиккиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Джонс ДжодиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
16 Формоса КейнВратарь
- Защитник
-
18 Браун ДжеймсЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Димеч ШонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
История личных встреч
Мальта
Италия
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкам Янник
|1
|0.5
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|2
|1
|Пессина Маттео
|1
|0.5
|Тонали Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|1
|0
|Кристенсен Бьорн
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Результаты матчей
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1
Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3
Италия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2
Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1
Результаты матчей
Мальта
Италия
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мальта
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта 0:2 Италия
Исход игры
Мальта
2.1% (3)
Ничья
0.7% (1)
Италия
97.3% (142)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (84)
Меньше
31.71% (39)
Обе команды забьют
Да
13.82% (17)
Нет
86.18% (106)
Популярный счёт
0:3 Италия
32.2% (47)
0:2 Италия
22.6% (33)
0:4 Италия
6.2% (9)
0:5 Италия
5.5% (8)
1:2 Италия
4.8% (7)
0:1 Италия
4.1% (6)
1:3 Италия
3.4% (5)
1:4 Италия
2.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!