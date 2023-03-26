Свежие мальтийские игроки сейчас старательно работают в прессинге на чужой половине поля, но заступить соперников ошибиться у них не получается.

С левого фланга диагональная подача следовала в направлении Скамакки, но тот до мяча всё-таки не добрался. Слишком высоко летел игровой снаряд даже для столь высокого парня.

Очень активно у кромки поля продолжает себя вести Микеле Марколини. Ему, конечно, хотелось, чтобы его команда попыталась организовать финальный штурм, но пока что подобное не наблюдается.

Роберто Манчини уже смирился с той пассивной игрой, которая идёт большую часть второго тайма. Спокойно он стоит в своей зоне, не пытаясь добавить тонуса подопечным.

Накоротке разыграли штрафной удар итальянцы крайне неудачно, после чего пошла контратака мальтийцев, но диагональный навес в штрафную площадку стал достаточно простой добычей для Доннаруммы.

Очень медленно сейчас свои позиционные атаки проводят итальянцы, совсем не демонстрируя интереса к обострению игры.

Двойная замена в составе сборной Мальты: вместо Никки Муската и Джоди Джонса на поле вышли Тедди Теума и Шон Димеч.

Со стандартов из глубины поля мальтийцы продолжают раз за разом загружать мяч в штрафную площадку, но всё под контролем там у защитников "скуадры адзурры".

Гриффо с дальней дистанции заряжал по воротам соперника, но мяч полетел на порядок выше ворот.

Мбонг в контратаке получил мяч на правом краю штрафной площади соперника, но под его удар успел броситься Эмерсон.

С правого фланга подача последовала с закруткой на ворота, но Доннарумма достаточно уверенно выловил такой мяч.

Политано с правого края отдавал резкий пас к углу чужой вратарской площади, но Пессина в борьбе с защитником не сумел нанести удар по воротам.

Двойная замена в составе сборной Мальты: вместо Кейна Аттарда и Александера Сатариано на поле вышли Зак Мускат и Кирьян Нвоко.

В простой ситуации сейчас на левом фланге атаки итальянцы упустили мяч за боковую линию. Команде такого уровня неприлично допускать подобные оплошности.

Двойная замена в составе сборной Италии: вместо Сандро Тонали и Матео Ретеги на поле вышли Марко Верратти и Джанлука Скамакка.

Со стандарта подача пошла в штрафную площадь гостей, где после скидки Борга головой с острого угла пробивал Гийомье - мяч пролетел над ближним верхним углом.

Верратти с правого фланга попытался прострелить вдоль ворот, но попал в ближайшего защитника, заработав таким образом угловой для сборной Италии.

ОПАСНО! После подачи углового из центра штрафной площади Скамакка пробивал в падении "ножницами", но Бонелло чудом среагировал и спас свою команду.

7:15 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. Сборная Мальты весьма достойно смотрится на фоне грозного соперника.

Букмекеры сейчас оценивают вероятность того, что итальянцы выиграют матч минимум в 3 мяча уже менее чем в 50%.

Скамакка очень эффектно обыграл двух соперников, но это было в глубине поля, причём нападающий двигался при этом в сторону от ворот противника.

Зак Мускат грубовато нарушил правила на позиции правого вингера сборной Италии, но арбитр посчитал, что этого было недостаточно для демонстрации жёлтой карточки.

Одна замена произошла в перерыве в составе сборной Италии: вместо Джованни ди Лоренцо на поле вышел Маттео Дармиан.

Из глубины поля прошёл заброс в центр штрафной площади на Ретеги, который из неудобного положения пробил по воротам с лёту, но мяч полетел намного выше ворот.

Корболан пытался зацепиться за мяч на левом фланге атаки сборной Мальты, но очень уверенно против него отзащищался Политано.

Достаточно активно островитяне сейчас работают в прессинге на чужой половине поля. Хотелось бы им в этот вечер забить хотя бы гол престижа.

Очень активно у кромки поля сейчас себя ведёт Микеле Марколини. Складывается ощущение, что хочет сейчас он как-то изменить сейчас тактическое построение.

После подачи углового в борьбе удалось пробить Ретеги, но мяч полетел намного выше ворот, не напугав даже Бонелло.

Итальянцы вряд ли будут слишком усердствовать и пытаться победить в этой встрече с крупным счётом. Теперь им главное просто не наделать ошибок и никому не получить травму.

Корболан набрал высокую скорость по левому флангу с мячом, так что остановить его Скальвини смог только с нарушением правил. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.

Ничего опасного не произошло у ворот гостей после подачи углового. Подбор остался за мальтийцами, но полноценной атаки вторым темпом мы не увидели.

Джонс попытался поработать в прессинге на чужой половине поля, но Дармиан легко убрал от него мяч, поэтому мальтийский нападающий не придумал ничего лучше, как толкнуть соперника в спину.

Хозяева на правом фланге заработали угловой после блокированного удара от Джонса. Большими силами в чужие владения отправляются игроки в красных футболках.

Подача углового последовала на дальнюю штангу, откуда Гийомье попытался пробить с лёту с острого угла, но мяч попал в ногу Эмерсону, после чего итальянцы смогли разрядить обстановку.

В ответной атаке Кристанте пробил со средней дистанции, но слабовато получилось, да и мяч шёл почти по центру, так что Бонелло легко поймал мяч.

Неплохо в первую треть второго тайма смотрятся мальтийцы, но слабо верится, что их в таком темпе хватит до финального свистка. Под конец первого тайма было заметно, что команда подсаживается.

Итальянцы вынуждены сейчас успокаивать игру поперечными передачами. Не желают они ввязываться в открытый футбол даже в матче с одним из аутсайдеров.

Угловой на правом фланге удалось заработать гостей. Политано выполнил подачу в район линии вратарской площади, но Бонелло сработал на выходе, кулаками отбив мяч далеко в поле.

Роберто Манчини требует своих подопечных начинать прессинг ещё у чужой штрафной площади. Главный тренер, думаю, хочет, чтобы его команда забила в этой встрече ещё 1-2 гола.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Итальянцы без особого напряга ведут в счёте на Мальте.

45' Политано с правого фланга на скорости смещался в штрафную площадку, где падал в борьбе с защитником, но нарушение правил не фиксируется.

45' Сатариано с дальней дистанции попытался доставить неприятности Доннарумме, но попал в защитника, рикошетом от которого мяч прискакал к вратарю гостей.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Затягивают время сейчас уже мальтийские футболисты. Нуждаются они в отдыхе куда больше, чем их соперники. Но будет ещё несколько минут компенсировано арбитром.

43' Не осталось уже сил к концу тайма у мальтийцев на контригру. 129:215 - такова статистика к концу первой половины игры по точным передачам. Гриффо, тем временем, мощно пробил издали, но мяч полетел высоко над воротами.

42' На правом фланге теперь заработали угловой гости, но Политано отсюда выполнил весьма неудачную, которая стала достаточно простой добычей для Бонелло.

41' Два угловых кряду с левого фланга подала команда Роберто Манчини, но в обоих случаях на "втором этаже" надёжно сработали защитники сборной Мальты.

40' Политано с правого фланга выполнял острую подачу на дальний угол штрафной площади, но там Апап оказался первым на мяче, который просто выбил снаряд на угловой.

39' Решили сейчас итальянцы взять в игре небольшую паузу, принявшись катать мяч поперёк поля в центральной зоне.

37' Ди Лоренцо после обрезки своей команды руками задержал убегающего соперника, что наказуемо жёлтой карточкой.

36' Политано ворвался на правый край штрафной площади, но оказался там в окружении трёх соперников, но сумел заработать, по крайней мере, аут.

35' Длинный заброс на левый фланг атаки прошёл на Эмерсона, но тот не сумел обработать мяч, после чего был вынужден извиняться перед партнёрами по команде.

34' Правым флангом разворачивали перспективную контратаку мальтийцы, но Романьоли в шикарном подкате сумел её прервать. Причём мяч ушёл за поле от атакующего игрока хозяев.

33' Длинный пас прошёл на Эмерсона, который коряво сыграл в штрафную площадку на Ретеги, но тому нормально пробить с острого угла помешал защитник.

32' В борьбе за добивание Гриффо падал в борьбе с защитником и просил пенальти, однако фол не был зафиксирован, в том числе и системой VAR.

31' ОПАСНО! После прострела с правого фланга Гриффо без помех пробивал в касание из центра штрафной площади, но попал прямо во вратаря.

30' Романьоли в борьбе за высоко летящий мяч пострадал, получив по голове от Сатариано. Но ничего страшного - никакой шишки, думаю, не будет.

29' Взяли небольшую паузы видеоассистенты главного арбитра, подозревая, что в голевой атаке был офсайд. Однако эти подозрения в итоге не подтвердились.

27' ГО-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маттео Пессина!!!

Эмерсон подключился в атаку по левому флангу, принял мяч в на краю штрафной площади, после чего прострелил вдоль ворот, а Пессина умело сработал на замыкании.

26' Отбились мальтийские защитники на угловой. С правого фланга подача последовала от Политано на дальнюю штангу, но Скальвини там не удался прицельный удар по воротам головой.

25' Сейчас всё-таки фол со стороны Муската зафиксирован против Гриффо на левом фланге атаки в глубине поля. Это снова может быть опасно.

24' Жёсткие стыки раз за разом происходят в центральной зоне, но судья при этом фиксирует минимум нарушений правил.

23' Заброс сразу следовал на левый край штрафной площади на свежего Гриффо, но слишком сильно, так что мяч выскочил за лицевую линию поля.

22' Своим ходом ушёл с поля Вильфред Ньонто, но прихрамывая на правую ногу. Вместо него в этом матче будет играть Винченцо Гриффо.

21' Снова Ньонто получил повреждение, причём теперь ему на помощь надо приглашать медицинскую бригаду. Слёзы на глазах парня. Похоже, что там всё серьёзно.

20' Закрыты сейчас мальтийцы полностью на своей трети поля. Все подборы в середине забираются игроками сборной Италии.

18' Болельщики на трибунах не особо расстроились пропущенному голу. Похоже, что им сегодня футбольный праздник не испортит даже самый негативный результат в этой встрече.

17' Лишь второй матч за сборную Италии проводит Ретеги, но при этом забивает уже свой второй гол. Блестящий дебют для нападающего "Тигре".

16' ГО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Матео Ретеги!!!

Тонали с углового выполнил подачу на линию вратарской площади, которому почему-то никто не помешал расстрелять ворота головой.

15' Апап получил повреждение в борьбе с соперником, но судья фол не зафиксировал. Атака гостей закончилась заработанным угловым на левом фланге.

14' Ньонто попытался выполнить тонкий пас на левый край штрафной площади, но внимательные мальтийские защитники сработали на перехвате.

13' Букмекеры перед этой встречей ожидали победу сборной Италии в 2 или 3 мяча. Но пока что опасными моментами у ворот Бонелло даже не пахнет.

12' Ньонто на скорости столкнулся с Апапом. Досталось ему по горлу. Но вроде бы ничего критичного, так что Вильфред сможет продолжать.

11' Совсем пока что невнятно смотрятся итальянцы в первом тайме. Сборная Англии в прошлом матче за это наказывала, но мальтийцы не имеют такого индивидуального мастерства, чтобы наказывать.

10' Мальтийцы провели ещё одну свою атаку левым флангом, но она также закончилась свистком, который зафиксировал фол в пользу обороняющихся.

9' Начинают работать в высоком командном прессинге итальянцы, но сейчас отобрать мяч удалось только с нарушением правил.

8' После подачи углового ещё один удар по воротам гостей последовал, но на этот раз слабый, так что Доннарумма легко забрал мяч в руки.

7' ОПАСНО! В контратаке прошёл заброс на забегание Сатариано, который убежал от двух защитников и пробивал с восьми метров по перекладину - Доннарумма кончиками пальцев потащил мяч на угловой.

6' Итальянцы пока что не очень активно идут вперёд, предпочитая действовать на первых минутах в посредственном темпе.

5' Пришёл в себя Янкам. Даёт понять парень, что он способен продолжать встречу. Врачи вроде бы также дают на это добро.

3' Янкам неудачно приземлился на газон, ударившись головой. Надо парню дать время теперь, чтобы он пришёл в себя.

2' Большой ажиотаж на Мальте из-за приезда сборной Италии. Стадион заполнен на все 100%. Посмотрим, поможет ли это заведомому аутсайдеру этой встречи.