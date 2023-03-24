Тур: 2. Стадион: Та-Кали. Главный судья: Кабаков Георгий
История личных встреч
Мальта
Италия
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкам Янник
|1
|1
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|1
|0
|Кристенсен Бьорн
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1
Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3
Италия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2
Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1
Результаты матчей
Мальта
Италия
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мальта
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Нидерланды
|Блинд Дэйли
|1
|Азербайджан
|Махмудов Эмин
|1
Прогнозы на матч Мальта - Италия
Исход игры
Мальта
0% (0)
Ничья
0% (0)
Италия
100% (61)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (40)
Меньше
32.2% (19)
Обе команды забьют
Да
16.95% (10)
Нет
83.05% (49)
Популярный счёт
0:3 Италия
34.4% (21)
0:2 Италия
26.2% (16)
1:2 Италия
9.8% (6)
0:5 Италия
8.2% (5)
0:4 Италия
4.9% (3)
0:1 Италия
4.9% (3)
1:3 Италия
3.3% (2)
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