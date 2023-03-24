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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Мальта
FIFA #167
 
Позже
Италия
FIFA #8
Прогнозы 59
Мальта 0% (0)
X 0% (0)
Италия 100% (59)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Италия
27.45
9.30
8.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Мальта
Италия

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 1
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 1 1
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 1 0
Кристенсен Бьорн 1 0
Теума Тедди 1 0
Аттард Кейн 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1
Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3
Италия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2
Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1

Результаты матчей

Мальта
Италия

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мальта
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 20 часов 6 минут.

    Главный судья: Кабаков Георгий

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    • Прогнозы 59
    Мальта 0% (0)
    X 0% (0)
    Италия 100% (59)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальта
    Ничья
    Италия
    27.45
    9.30
    8.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Мальта - Италия

    Исход игры
    Мальта
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Италия
    100% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (40)
    Меньше
    32.2% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    16.95% (10)
    Нет
    83.05% (49)
    Популярный счёт
    0:3 Италия
    34.4% (21)
    0:2 Италия
    26.2% (16)
    1:2 Италия
    9.8% (6)
    0:5 Италия
    8.2% (5)
    0:4 Италия
    4.9% (3)
    0:1 Италия
    4.9% (3)
    1:3 Италия
    3.3% (2)
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