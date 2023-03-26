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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Люксембург
FIFA #92
0:6
Второй тайм: 90'
Португалия
FIFA #9
0'
0:1
9' Гол
Роналду Криштиану
0:2
15' Гол
Фелиш Жоау
0:3
18' Гол
Силва Бернарду
0:4
31' Гол
Роналду Криштиану
32' Желтая карточка
Тиль Венсан
37' Желтая карточка
Мартинс Марвин
57' Желтая карточка
Роналду Криштиану
74' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
0:5
77' Гол
Отавио Эдмилсон
82' Желтая карточка
Баррейро Леандро
0:5
85' Не забитый пенальти
Леау Рафаэл
0:6
89' Гол
Леау Рафаэл

Ход матча

9'
0:1
Роналду Криштиану
(Мендеш Нуну)
15'
0:2
Фелиш Жоау
(Силва Бернарду)
18'
0:3
Силва Бернарду
(Пальинья Жоау)
31'
0:4
Роналду Криштиану
(Фернандеш Бруну)
32'
Тиль Венсан
 
37'
Мартинс Марвин
 
46'
Олесен Матиас
Синани Данел
 
46'
Бонерт Флориан
Мартинс Марвин
 
46'
Карлсон Дирк
Герсон Ларс
 
57'
 
Роналду Криштиану
64'
 
Невеш Рубен
Силва Бернарду
64'
 
Рамуш Гонсалу
Роналду Криштиану
70'
Боргес Санчес Ивандро
Тиль Венсан
 
74'
Мартинс Кристофер
 
75'
 
Отавио Эдмилсон
Фелиш Жоау
75'
 
Леау Рафаэл
Фернандеш Бруну
77'
0:5
Отавио Эдмилсон
(Леау Рафаэл)
82'
Баррейро Леандро
 
82'
Тилль Себастьян
Мартинс Кристофер
 
85'
0:5
Леау Рафаэл
86'
 
Жота Диогу
Пальинья Жоау
89'
0:6
Леау Рафаэл
(Невеш Рубен)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 157
Люксембург 1.3% (2)
X 1.9% (3)
Португалия 96.8% (152)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Португалия
62.00
7.80
7.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
22
Мартинс
Марвин
2
Шано
Максим
17
Пинту
Мика
8
Мартинс
Кристофер
7
Герсон
Ларс
9
Синани
Данел
16
Баррейро
Леандро
10
Родригес
Жерсон
11
Тиль
Венсан
1
Патрисиу
Руй
13
Данилу
Перейра
4
Диаш
Рубен
3
Силва
Антониу
2
Далот
Диогу
6
Пальинья
Жоау
8
Фернандеш
Бруну
19
Мендеш
Нуну
10
Силва
Бернарду
7
Роналду
Криштиану
11
Фелиш
Жоау
Люксембург
4-2-2-2
Португалия
3-4-3

История личных встреч

Люксембург
Португалия

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

История матчей

ОМЧ2Е
5:0
ОМЧ2Е
1:3
Е2
0:2
Е2
3:0
ТМС
0:2
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:2
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

4
2.25

Среднее время на гол

22
40

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 (1) 2
Силва Бернарду 2 1
Отавио Эдмилсон 1 0.5
Канселу Жоау 1 0.5
Фелиш Жоау 1 0.5
Фернандеш Бруну 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Леау Рафаэл 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герсон Ларс 1 0
Жанс Лоран 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0

Результаты матчей

Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0
Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1
Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3

Результаты матчей

Люксембург
Португалия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Словакия
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Босния и Герцеговина
 0:2 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Люксембург
 0:5 2 0 1 1 0 - 5 1
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Португалия
 5:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Босния и Герцеговина
 0:2 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люксембург
 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Люксембург
 0:5 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Словакия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Босния и Герцеговина
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    88'
    Жота на поле вместо Пальиньо появляется. Новая замена в составе сборной Португалии, которая стремится сделать счет теннисным.
  • Не забитый пенальти
    87'
    НЕВЕРОЯТНО! Не забивает Леау! В левый от себя угол он пробил. Летел снаряд на средней высоте, но голкипер прыгнул туда же и смог спасти свой коллектив! Браво!
  • Пенальти!
    86'
    Пенальти! Против Леау нарушены правила в штрафной Люксембурга. Готовится игрок "Милана" увеличить преимущество своей команды!
  • Штанга
    85'
    НЕВЕШ! Ничего себе! Со штрафного он мощно пробил, но угодил прямиком в перекладину. Мяч вылетел в поле. Чудом не забивают гости!
  • Замена
    84'
    Тилль вместо Мартинса на поле в составе Люксембурга сейчас появился. Готовятся португальцы исполнить штрафной удар. Смотрим.
  • 83'
    Баррейро сейчас остановил атаку португальцев на скорости. В итоге от рефери получил сейчас он карточку желтого цвета.
  • 82'
    Роналду активно обсуждает что-то со своими партнерами. Видимо, все под впечатлением от того гола, что пару минут назад соорудили Леау и Отавио.
  • 80'
    Последняя 10-минутка вот-вот пойдет в нашем поединке. Уже никуда и никто не торопится в нашем матче. Всем и все понятно.
  • 79'
    Леау снова получил мяч на левом фланге. Выполнял он вновь прострельный пас в центр штрафной, но до снаряда первым добрался один из защитников.
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОТАВИО! 0:5!
    Пятый мяч португальцы забивают! Леау с левого края выполнил подачу в центр штрафной, откуда маленький Отавио головой направил мяч в сетку!
  • Офсайд
    76'
    Бонерт оказывается на левом фланге сейчас в офсайде. Поднимает с некоторым запозданием флажок главный арбитр. "Вне игры" имело место быть.
  • Замена
    75'
    Фелиш уходит с поля, а вместо него на газоне Отавио появляется. Отметим эту ротацию в нашем поединке. Леау поменял Фернандеша.
  • Желтая карточка
    73'
    Кристофер Мартинс фолит в центре поля, после чего получает от рефери карточку желтого цвета. Очередной "горчичник" в нашем матче.
  • 72'
    Успокоились после перерыва португальцы окончательно. Забили они в матче с Лихтенштейном четыре. Забили четыре и сегодня. Хорошая разница голов. Ничего не скажешь!
  • 71'
    Да, у Португалии пока только 1 карточка желтого цвета в матче есть. Получил ее, напомню, Роналду, который уже покинул пределы поля. Его заменили.
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    • Замена
      69'
      Боргес вместо Тиля на поле сейчас появляется в составе сборной Люксембурга. Будет у игрока чуть больше 20 минут, чтобы проявить себя на поле.
    • Фол, нарушение
      68'
      Фернандеш сейчас в борьбе за мяч был уличен на правом фланге. В итоге толкнул он соперника на газон. Судья зафиксировал фол в атаке.
    • 67'
      Как-то сильно опаздывает наша игра, честно говоря. В игре Северная Ирландия - Финляндия уже последние 15 минут пошли, а у нас еще половину тайма играть. Бывает и такое.
    • 66'
      Португалия совсем расслабилась во втором тайме. Теперь и Роналду ушел, мотивация забивать вообще испарилась у коллектива гостей. 
    • Замена
      64'
      Вместо Силвы на поле появился Рубен Невеш. Вместо Криштиану Роналду на футбольном газоне оказался Гонсалу Рамуш. Холодно воспринял свою ротацию Роналду.
    • Угловой
      63'
      Еще один угловой Люксембург зарабатывает, уже четвертый в матче. Подача с правого края на сей раз последовала на ближнюю штангу. Патрисиу до мяча не добрался, и явно его снесли там на газон соперники. Фол в атаке.
    • 62'
      Роналду очень активен остается даже сейчас. Зарабатывает тем временем сборная Люксембурга штрафной удар в районе центрального круга.
    • Угловой
      60'
      Еще один угловой подали футболисты сборной Люксембурга, которые вырвались вперед по этому показателю - 3:1, но довести дело до удара им не удалось.
    • 59'
      С саркастической улыбкой встретил все происходящее Криштиану. Честно говоря, я на повторе тоже не увидел ничего криминального. Было похоже на то, что Роналду действительно падал сам.
    • Желтая карточка
      58'
      Очень интересно! Роналду сейчас упал в чужой штрафной, но казалось, что контакт был еще до нее. Рефери дал свисток, но не назначил ни штрафного, ни пенальти, а показал карточку желтого цвета за симуляцию.
    • 57'
      Пытается играть больше верхом сейчас сборная Люксембурга, но мне кажется, что в этой ситуации нужно больше коротких передач выполнять хозяевам.
    • 55'
      Ничего не теряет в матче сборная Люксембурга, а потому сейчас она делает все, чтобы забить хотя бы гол престижа и попытаться навязать сопернику борьбу.
    • 54'
      На Далота с левого края пошла сейчас передача. Спокойно из рамки выскочил голкипер сборной Люксембурга, который в уверенном стиле забрал мяч в перчатки.
    • Угловой
      53'
      Еще один угловой подали хозяева, но навес с левого края не достиг своей цели. Спокойно отбиваются в этой ситуации игроки команды гостей. 
    • Опасный момент
      51'
      Угловой сейчас заработали футболисты сборной Люксембурга. Подача на линию вратарской пошла, а Шано головой выстрелил чуть правее цели! Было очень опасно!
    • Анонс
      50'
      Италия в параллельной встрече ведет со счетом 2:0 у Мальты. Словакия переигрывает со счетом 2:0 Боснию и Герцеговину, а Финляндия переигрывает на выезде с результатом 1:0 Северную Ирландию.
    • 48'
      Тиль сейчас нанес удар по воротам соперника с левого края - проявил себя в деле голкипер сборной Португалии. Едва ли не впервые в матче он в игру вступил.
    • Замена
      47'
      Вместо Синани вышел Олесен. Мартинс отправился отдыхать, Бонерт вышел. Была и третья замена, сейчас с ней определимся. В составе Португалии без ротаций. Ага, Карлсон вместо Жерсона появился у гостей еще.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашей встрече! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут игры Португалия громит Люксембург со счетом 4:0!
    • 45'
      Пробил кто-то из игроков португальской сборной после подачи от Фернандеша. Голкипер хозяев спокойно забрал сферу в свои перчатки в этой ситуации. Силва бил так по воротам. 
    • Угловой
      45'
      Роналду на правом краю получил мяч, развернулся к воротам и пробил. Попал он в защитника, заработав угловой удар для своего коллектива. Смотрим!
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты рефери добавил.
    • 44'
      В свободную зону отдавал передачу Мендеш, но никто из партнеров туда забегать не стал. По итогу мяч потеряли футболисты сборной Португалии.
    • 42'
      На Мендеша из центра прошла передача. Голкипер сборной Люксембурга до снаряда добрался, сумев забрать мяч фактически у лицевой линии.
    • 41'
      Меж тем, сборная Португалии продолжает хорошо контролировать мяч. Соперник пытается что-то придумать впереди, играет в прессинге, но толку от этого немного.
    • Фол, нарушение
      40'
      Против Роналду сфолил Шано. Был он близок к тому, чтобы карточку желтого цвета в свой пассив получить. Повезло, что судья ограничился устным замечанием.
    • 39'
      Завершается постепенно первая половина встречи. Окончательно сейчас успокоились страсти на поле у нас. Ждем, пока этот баланс немного нарушится. 
    • Желтая карточка
      38'
      Мартинес сфолил сейчас в центре поля. Получил футболист сейчас заслуженную карточку желтого цвета. Есть у него еще и какие-то вопросы к судье?
    • 36'
      Лихтенштейн сильнее сопротивлялся, чем Люксембурга. Эти парни, играя на своем поле, позволяют себе такую ужасную игру на всех участках футбольного поля.
    • Офсайд
      35'
      ПЕРЕЙРА забивает пятый гол в ворота соперника, но все-таки определяют у Данилу "вне игры" судьи. Люксембурга на поле просто нет сегодня.
    • Желтая карточка
      33'
      Тиль снес Пальинью в центре поля, и тут уж рефери реагирует на падение футболиста сборной Португалии. Желтая карточка в руках рефери.
    • 32'
      Такое ощущение, что болельщика там какого-то задержали сейчас на поле. Продирался он к Роналду с непонятными намерениями, но быстренько его повязали.
    • 2 гола - дубль!
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 0:4!
      Дубль и сегодня Криштиану оформляет! Получает он мяч в чужой штрафной, после чего пробивает в левый от себя угол, и мяч оказывается в сетке!
    • Судья
      29'
      Пальинья сейчас получает по ногам в центре поля. Крайне возмущен футболист, что арбитр не обращает на него никакого внимания в этой ситуации.
    • Фол, нарушение
      28'
      Кстати говоря, пока ни одного углового соперники не подали в этой встрече. Португальцы зарабатывают штрафной удар на левом фланге. Будет подача?
    • 27'
      Еще одна подача идет в сторону штрафной сборной Люксембурга. Роналду не получает мяч, поскольку защитник персонально против него играет очень успешно.
    • 25'
      Какими-то потерянными выглядят игроки сборной Люксембурга. Ничего не получается у них впереди. Тут бы хоть гол престижа забить.
    • 24'
      34% против 66% сейчас по владению мячом в пользу Португалии. Не думаю, что этот факт кого-то может удивлять. Все-таки посильнее по всем компонентам португальцы. 
    • Дождь
      22'
      Дождливо в Люксембурге сегодня. Главный тренер хозяев спрятался от дождя, но выглядит это так, будто бы он прячет лицо от объективов телекамер.
    • 21'
      Фелиш ускорился сейчас по левому флангу к мячу, но уверенно против него сыграл защитник, который сумел выбить сферу за боковую линию.
    • 20'
      Да, по сути, игра уже сделана. Не сомневаюсь я, что сборная Португалии будет теперь играть в свое удовольствие, пытаясь забить все больше и больше.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 0:3!
      Люксембург будет играть вообще? Пальинья выполняет радиоуправляемую передачу на Силву. Тот с правого края выстреливает по воротам ударом головой. Мяч влетает в дальний левый угол рамки хозяев. Гол засчитан, хотя у рефери были вопросы на предмет офсайд у Силвы.
    • 17'
      Родригес сейчас нанес дальний удар по воротам соперника - слишком далек был футболист атаки хозяев от попадания в цель. Мяч пошел намного выше цели.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕЛИШ! 0:2!
      Второй гол Португалия забивает! Силва с правого края выполнил идеальную подачу в район линии вратарской, где защитники не уследили за Фелишем, а игрок спокойно переправил мяч головой в ворота!
    • 14'
      Мендеш на левом краю заработал аут для своей команды. Что-то совсем не торопится идти вперед португальский коллектив сейчас.
    • 13'
      Ничего не получается впереди у хозяев, по сути. А вот португальцы очень остро атакуют. Каждая их атака выглядит опасной.
    • 12'
      Атака сборной Люксембурга, и подача Мартинеса в центр штрафной - играет на выходе голкипер сборной Португалии. Сыграно тут просто здорово.
    • 10'
      Не отменяют судьи взятие ворот. Чистый гол, хотя были сомнения у судей на тот счет, был ли офсайд у Мендеша. Посмотрели арбитры и на верное положение Роналду.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! РОНАЛДУ!
      Открывает счет португальская сборная! Третий гол в квалификации забивает Криштиану! Подача с левого края на Мендеша, который сбрасывает мяч Роналду, который в касание переправил сферу в сетку!
    • 7'
      Роналду сейчас получил мяч на левом краю штрафной, попытался нанести удар по воротам противника, но попал под жесткий прессинг оппонента. 
    • 6'
      В первом туре квалификации сборная Люксембурга совершила чудо. Она смогла увезти ничью из Словакии. Но удастся ли набрать очки сегодня?
    • Офсайд
      5'
      Фелиш оказался в офсайде сейчас на левом фланге. Поднял флажок главный арбитр встречи, зафиксировавший "вне игры" у футболиста пиренейской сборной.
    • 4'
      Футболисты сборной Люксембурга попытались организовать контратаку по правому флангу, но передача на Родригеса не прошла с правого края.
    • 2'
      Футболисты сборной Люксембурга предстали на поле в красных цветах, а игроки команды из Португалии - в чисто белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Люксембурге! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург 0:6 Португалия

    Исход игры
    Люксембург
    1.3% (2)
    Ничья
    1.9% (3)
    Португалия
    96.8% (152)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (86)
    Меньше
    28.33% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (20)
    Нет
    83.33% (100)
    Популярный счёт
    0:3 Португалия
    28.7% (45)
    0:2 Португалия
    21% (33)
    0:4 Португалия
    10.2% (16)
    1:3 Португалия
    5.7% (9)
    1:2 Португалия
    4.5% (7)
    0:5 Португалия
    1.9% (3)
    1:6 Португалия
    1.3% (2)
    0:6 Португалия
    1.3% (2)
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