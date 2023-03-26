Тур: 2. Стадион: Стад де Люксембург.
0:6
Второй тайм: 90'
0'
0:1
9' ГолРоналду Криштиану
0:2
15' ГолФелиш Жоау
0:3
18' ГолСилва Бернарду
0:4
31' ГолРоналду Криштиану
32' Желтая карточкаТиль Венсан
37' Желтая карточкаМартинс Марвин
57' Желтая карточкаРоналду Криштиану
74' Желтая карточкаМартинс Кристофер
0:5
77' ГолОтавио Эдмилсон
82' Желтая карточкаБаррейро Леандро
0:5
85' Не забитый пенальтиЛеау Рафаэл
0:6
89' ГолЛеау Рафаэл
Ход матча
9'
0:1
15'
0:2
18'
0:3
31'
32'
37'
77'
0:5
82'
85'
0:5
89'
0:6
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жанс
Лоран
17
Пинту
Мика
11
Тиль
Венсан
19
Мендеш
Нуну
11
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тиль ВенсанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
15 Холл ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мендеш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
12 Са ЖозеВратарь
-
22 Биай СелтунВратарь
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
-
14 ВитиньяПолузащитник
-
15 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мариу ЖоауПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
23 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
История личных встреч
Люксембург
Португалия
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
4
2.25
Среднее время на гол
22
40
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
40
80
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|4 (1)
|2
|Силва Бернарду
|2
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.5
|Канселу Жоау
|1
|0.5
|Фелиш Жоау
|1
|0.5
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герсон Ларс
|1
|0
|Жанс Лоран
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
Результаты матчей
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0
Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1
Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3
Результаты матчей
Люксембург
Португалия
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Люксембург
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|0:5
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 11
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|5:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:5
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|3.
|0:5
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург 0:6 Португалия
Исход игры
Люксембург
1.3% (2)
Ничья
1.9% (3)
Португалия
96.8% (152)
Тотал 2.5
Больше
71.67% (86)
Меньше
28.33% (34)
Обе команды забьют
Да
16.67% (20)
Нет
83.33% (100)
Популярный счёт
0:3 Португалия
28.7% (45)
0:2 Португалия
21% (33)
0:4 Португалия
10.2% (16)
1:3 Португалия
5.7% (9)
1:2 Португалия
4.5% (7)
0:5 Португалия
1.9% (3)
1:6 Португалия
1.3% (2)
0:6 Португалия
1.3% (2)
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