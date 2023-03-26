Роналду активно обсуждает что-то со своими партнерами. Видимо, все под впечатлением от того гола, что пару минут назад соорудили Леау и Отавио.

Баррейро сейчас остановил атаку португальцев на скорости. В итоге от рефери получил сейчас он карточку желтого цвета.

Тилль вместо Мартинса на поле в составе Люксембурга сейчас появился. Готовятся португальцы исполнить штрафной удар. Смотрим.

НЕВЕШ! Ничего себе! Со штрафного он мощно пробил, но угодил прямиком в перекладину. Мяч вылетел в поле. Чудом не забивают гости!

Пенальти! Против Леау нарушены правила в штрафной Люксембурга. Готовится игрок "Милана" увеличить преимущество своей команды!

НЕВЕРОЯТНО! Не забивает Леау! В левый от себя угол он пробил. Летел снаряд на средней высоте, но голкипер прыгнул туда же и смог спасти свой коллектив! Браво!

Жота на поле вместо Пальиньо появляется. Новая замена в составе сборной Португалии, которая стремится сделать счет теннисным.

Да, у Португалии пока только 1 карточка желтого цвета в матче есть. Получил ее, напомню, Роналду, который уже покинул пределы поля. Его заменили.

Успокоились после перерыва португальцы окончательно. Забили они в матче с Лихтенштейном четыре. Забили четыре и сегодня. Хорошая разница голов. Ничего не скажешь!

Кристофер Мартинс фолит в центре поля, после чего получает от рефери карточку желтого цвета. Очередной "горчичник" в нашем матче.

Фелиш уходит с поля, а вместо него на газоне Отавио появляется. Отметим эту ротацию в нашем поединке. Леау поменял Фернандеша.

Бонерт оказывается на левом фланге сейчас в офсайде. Поднимает с некоторым запозданием флажок главный арбитр. "Вне игры" имело место быть.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОТАВИО! 0:5! Пятый мяч португальцы забивают! Леау с левого края выполнил подачу в центр штрафной, откуда маленький Отавио головой направил мяч в сетку!

Леау снова получил мяч на левом фланге. Выполнял он вновь прострельный пас в центр штрафной, но до снаряда первым добрался один из защитников.

Последняя 10-минутка вот-вот пойдет в нашем поединке. Уже никуда и никто не торопится в нашем матче. Всем и все понятно.

Очень интересно! Роналду сейчас упал в чужой штрафной, но казалось, что контакт был еще до нее. Рефери дал свисток, но не назначил ни штрафного, ни пенальти, а показал карточку желтого цвета за симуляцию.

С саркастической улыбкой встретил все происходящее Криштиану. Честно говоря, я на повторе тоже не увидел ничего криминального. Было похоже на то, что Роналду действительно падал сам.

Еще один угловой подали футболисты сборной Люксембурга, которые вырвались вперед по этому показателю - 3:1, но довести дело до удара им не удалось.

Роналду очень активен остается даже сейчас. Зарабатывает тем временем сборная Люксембурга штрафной удар в районе центрального круга.

Еще один угловой Люксембург зарабатывает, уже четвертый в матче. Подача с правого края на сей раз последовала на ближнюю штангу. Патрисиу до мяча не добрался, и явно его снесли там на газон соперники. Фол в атаке.

Вместо Силвы на поле появился Рубен Невеш. Вместо Криштиану Роналду на футбольном газоне оказался Гонсалу Рамуш. Холодно воспринял свою ротацию Роналду.

Португалия совсем расслабилась во втором тайме. Теперь и Роналду ушел, мотивация забивать вообще испарилась у коллектива гостей.

Как-то сильно опаздывает наша игра, честно говоря. В игре Северная Ирландия - Финляндия уже последние 15 минут пошли, а у нас еще половину тайма играть. Бывает и такое.

Фернандеш сейчас в борьбе за мяч был уличен на правом фланге. В итоге толкнул он соперника на газон. Судья зафиксировал фол в атаке.

Боргес вместо Тиля на поле сейчас появляется в составе сборной Люксембурга. Будет у игрока чуть больше 20 минут, чтобы проявить себя на поле.

Вместо Синани вышел Олесен. Мартинс отправился отдыхать, Бонерт вышел. Была и третья замена, сейчас с ней определимся. В составе Португалии без ротаций. Ага, Карлсон вместо Жерсона появился у гостей еще.

Тиль сейчас нанес удар по воротам соперника с левого края - проявил себя в деле голкипер сборной Португалии. Едва ли не впервые в матче он в игру вступил.

Италия в параллельной встрече ведет со счетом 2:0 у Мальты. Словакия переигрывает со счетом 2:0 Боснию и Герцеговину, а Финляндия переигрывает на выезде с результатом 1:0 Северную Ирландию.

Угловой сейчас заработали футболисты сборной Люксембурга. Подача на линию вратарской пошла, а Шано головой выстрелил чуть правее цели! Было очень опасно!

Еще один угловой подали хозяева, но навес с левого края не достиг своей цели. Спокойно отбиваются в этой ситуации игроки команды гостей.

На Далота с левого края пошла сейчас передача. Спокойно из рамки выскочил голкипер сборной Люксембурга, который в уверенном стиле забрал мяч в перчатки.

Ничего не теряет в матче сборная Люксембурга, а потому сейчас она делает все, чтобы забить хотя бы гол престижа и попытаться навязать сопернику борьбу.

Пытается играть больше верхом сейчас сборная Люксембурга, но мне кажется, что в этой ситуации нужно больше коротких передач выполнять хозяевам.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут игры Португалия громит Люксембург со счетом 4:0!

45' Пробил кто-то из игроков португальской сборной после подачи от Фернандеша. Голкипер хозяев спокойно забрал сферу в свои перчатки в этой ситуации. Силва бил так по воротам.

45' Роналду на правом краю получил мяч, развернулся к воротам и пробил. Попал он в защитника, заработав угловой удар для своего коллектива. Смотрим!

45' Три минуты рефери добавил.

44' В свободную зону отдавал передачу Мендеш, но никто из партнеров туда забегать не стал. По итогу мяч потеряли футболисты сборной Португалии.

42' На Мендеша из центра прошла передача. Голкипер сборной Люксембурга до снаряда добрался, сумев забрать мяч фактически у лицевой линии.

41' Меж тем, сборная Португалии продолжает хорошо контролировать мяч. Соперник пытается что-то придумать впереди, играет в прессинге, но толку от этого немного.

40' Против Роналду сфолил Шано. Был он близок к тому, чтобы карточку желтого цвета в свой пассив получить. Повезло, что судья ограничился устным замечанием.

39' Завершается постепенно первая половина встречи. Окончательно сейчас успокоились страсти на поле у нас. Ждем, пока этот баланс немного нарушится.

38' Мартинес сфолил сейчас в центре поля. Получил футболист сейчас заслуженную карточку желтого цвета. Есть у него еще и какие-то вопросы к судье?

36' Лихтенштейн сильнее сопротивлялся, чем Люксембурга. Эти парни, играя на своем поле, позволяют себе такую ужасную игру на всех участках футбольного поля.

35' ПЕРЕЙРА забивает пятый гол в ворота соперника, но все-таки определяют у Данилу "вне игры" судьи. Люксембурга на поле просто нет сегодня.

33' Тиль снес Пальинью в центре поля, и тут уж рефери реагирует на падение футболиста сборной Португалии. Желтая карточка в руках рефери.

32' Такое ощущение, что болельщика там какого-то задержали сейчас на поле. Продирался он к Роналду с непонятными намерениями, но быстренько его повязали.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 0:4!

Дубль и сегодня Криштиану оформляет! Получает он мяч в чужой штрафной, после чего пробивает в левый от себя угол, и мяч оказывается в сетке!

29' Пальинья сейчас получает по ногам в центре поля. Крайне возмущен футболист, что арбитр не обращает на него никакого внимания в этой ситуации.

28' Кстати говоря, пока ни одного углового соперники не подали в этой встрече. Португальцы зарабатывают штрафной удар на левом фланге. Будет подача?

27' Еще одна подача идет в сторону штрафной сборной Люксембурга. Роналду не получает мяч, поскольку защитник персонально против него играет очень успешно.

25' Какими-то потерянными выглядят игроки сборной Люксембурга. Ничего не получается у них впереди. Тут бы хоть гол престижа забить.

24' 34% против 66% сейчас по владению мячом в пользу Португалии. Не думаю, что этот факт кого-то может удивлять. Все-таки посильнее по всем компонентам португальцы.

22' Дождливо в Люксембурге сегодня. Главный тренер хозяев спрятался от дождя, но выглядит это так, будто бы он прячет лицо от объективов телекамер.

21' Фелиш ускорился сейчас по левому флангу к мячу, но уверенно против него сыграл защитник, который сумел выбить сферу за боковую линию.

20' Да, по сути, игра уже сделана. Не сомневаюсь я, что сборная Португалии будет теперь играть в свое удовольствие, пытаясь забить все больше и больше.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 0:3!

Люксембург будет играть вообще? Пальинья выполняет радиоуправляемую передачу на Силву. Тот с правого края выстреливает по воротам ударом головой. Мяч влетает в дальний левый угол рамки хозяев. Гол засчитан, хотя у рефери были вопросы на предмет офсайд у Силвы.

17' Родригес сейчас нанес дальний удар по воротам соперника - слишком далек был футболист атаки хозяев от попадания в цель. Мяч пошел намного выше цели.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕЛИШ! 0:2!

Второй гол Португалия забивает! Силва с правого края выполнил идеальную подачу в район линии вратарской, где защитники не уследили за Фелишем, а игрок спокойно переправил мяч головой в ворота!

14' Мендеш на левом краю заработал аут для своей команды. Что-то совсем не торопится идти вперед португальский коллектив сейчас.

13' Ничего не получается впереди у хозяев, по сути. А вот португальцы очень остро атакуют. Каждая их атака выглядит опасной.

12' Атака сборной Люксембурга, и подача Мартинеса в центр штрафной - играет на выходе голкипер сборной Португалии. Сыграно тут просто здорово.

10' Не отменяют судьи взятие ворот. Чистый гол, хотя были сомнения у судей на тот счет, был ли офсайд у Мендеша. Посмотрели арбитры и на верное положение Роналду.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! РОНАЛДУ!

Открывает счет португальская сборная! Третий гол в квалификации забивает Криштиану! Подача с левого края на Мендеша, который сбрасывает мяч Роналду, который в касание переправил сферу в сетку!

7' Роналду сейчас получил мяч на левом краю штрафной, попытался нанести удар по воротам противника, но попал под жесткий прессинг оппонента.

6' В первом туре квалификации сборная Люксембурга совершила чудо. Она смогла увезти ничью из Словакии. Но удастся ли набрать очки сегодня?

5' Фелиш оказался в офсайде сейчас на левом фланге. Поднял флажок главный арбитр встречи, зафиксировавший "вне игры" у футболиста пиренейской сборной.

4' Футболисты сборной Люксембурга попытались организовать контратаку по правому флангу, но передача на Родригеса не прошла с правого края.

2' Футболисты сборной Люксембурга предстали на поле в красных цветах, а игроки команды из Португалии - в чисто белом обмундировании.