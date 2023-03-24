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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Люксембург
FIFA #92
 
Позже
Португалия
FIFA #9
Прогнозы 60
Люксембург 1.7% (1)
X 0% (0)
Португалия 98.3% (59)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Португалия
19.24
8.74
8.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Люксембург
Португалия

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

История матчей

ОМЧ2Е
5:0
ОМЧ2Е
1:3
Е2
0:2
Е2
3:0
ТМС
0:2
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:2
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

4
2.25

Среднее время на гол

22
40

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 (1) 2
Канселу Жоау 1 1
Силва Бернарду 1 1

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герсон Ларс 1 0
Жанс Лоран 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0
Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1
Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3

Результаты матчей

Люксембург
Португалия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Исландия
 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 20 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 60
    Люксембург 1.7% (1)
    X 0% (0)
    Португалия 98.3% (59)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Португалия
    19.24
    8.74
    8.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Люксембург - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Люксембург - Португалия

    Исход игры
    Люксембург
    1.7% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Португалия
    98.3% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.95% (45)
    Меньше
    21.05% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    17.54% (10)
    Нет
    82.46% (47)
    Популярный счёт
    0:3 Португалия
    36.7% (22)
    0:2 Португалия
    18.3% (11)
    0:4 Португалия
    16.7% (10)
    1:3 Португалия
    10% (6)
    0:5 Португалия
    3.3% (2)
    1:2 Португалия
    3.3% (2)
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    Люксембург
    Португалия
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