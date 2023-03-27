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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Швеция
FIFA #23
0:0
Первый тайм: 7'
Азербайджан
FIFA #121
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 144
Швеция 88.2% (127)
X 3.5% (5)
Азербайджан 8.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Азербайджан
1.22
8.20
8.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсен
Робин
2
Вальквист
Линус
3
Линделоф
Виктор
5
Экдаль
Хьяльмар
6
Гудмундссон
Габриэль
21
Кулушевски
Деян
18
Густафссон
Самуэль
19
Сванберг
Маттиас
10
Форсберг
Эмиль
17
Дьёкереш
Виктор
9
Исак
Александр
1
Балаев
Эмил
6
Хагверди
Ходжатолла
4
Мустафазаде
Бахлул
18
Кривоцюк
Антон
3
Джафаргулиев
Элвин
8
Махмудов
Эмин
20
Алмейда
Ричард
10
Исаев
Алексей
17
Байрамов
Турал
9
Дадашов
Ренат
11
Шейдаев
Рамиль
Швеция
4-4-2
Азербайджан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.5
Алиев Азер 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмудов Эмин 1 0
Паскуаль Эдди 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0

Результаты матчей

Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0
Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1
Азербайджан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0
Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2

Результаты матчей

Швеция
Азербайджан

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швеция
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Азербайджан
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Швеция
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Швеция
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
3.
Азербайджан
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстония
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Эстония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Азербайджан
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Швеция
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австрия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    "Тре крунур" отобрали мяч в центре поля, а потом Кулушевски не смог справиться впереди на правом фланге с Исаевым и Махмудовым, отнявшими сферу для сборной Азербайджана.
  • 6'
    Поле на "Френдс Арене" не самого лучшего качества, однако вряд ли стоит на это жаловаться, всё-таки зимний сезон завершился только недавно.
  • Судья
    5'
    Турал Байрамов рухнул на газон в штрафной площади сборной Швеции. Арбитр не думает назначать пенальти после этого эпизода.
  • Опасный момент
    4'
    Против Кулушевски вроде бы нарушены правила в центре поля, но судья свистеть не стала, так как мяч остался у хозяев. Довели свою атаку шведы до опасного удара Форсберга после стенки с Дьёкерешем. Мягко пробивал Эмиль низом метров с 15-16, но немного не попал в левый угол.
  • 3'
    Мяч держится на старте матча у шведов, однако до обострения у чужих ворот им пока ещё далеко.
  • 2'
    Сборная Швеции играет в традиционной жёлто-синей форме, тогда как футболисты национальной команды Азербайджана предстали в полностью белой экипировке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Швеция 0:0 Азербайджан

Исход игры
Швеция
88.4% (130)
Ничья
3.4% (5)
Азербайджан
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
32.2% (38)
Нет
67.8% (80)
Популярный счёт
2:0 Швеция
40.8% (60)
3:1 Швеция
11.6% (17)
2:1 Швеция
10.9% (16)
3:0 Швеция
7.5% (11)
1:0 Швеция
3.4% (5)
4:0 Швеция
2% (3)
4:1 Швеция
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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