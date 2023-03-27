Тур: 2. Стадион: Френдс Арена. Главный судья: Фраппарт Стефани
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.58 Победа Швеции
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинПолузащитник
-
13 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Иманов ЮсифВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Салахлы АзерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
-
21 Коку ОзанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|1
|0.5
|Алиев Азер
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмудов Эмин
|1
|0
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
Результаты матчей
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0
Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1
Азербайджан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0
Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2
Результаты матчей
Швеция
Азербайджан
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Швеция
Азербайджан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.58 Победа Швеции
-
Прогнозы на матч Швеция 0:0 Азербайджан
Исход игры
Швеция
88.4% (130)
Ничья
3.4% (5)
Азербайджан
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
32.2% (38)
Нет
67.8% (80)
Популярный счёт
2:0 Швеция
40.8% (60)
3:1 Швеция
11.6% (17)
2:1 Швеция
10.9% (16)
3:0 Швеция
7.5% (11)
1:0 Швеция
3.4% (5)
4:0 Швеция
2% (3)
4:1 Швеция
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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