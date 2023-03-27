Первый тайм

7' "Тре крунур" отобрали мяч в центре поля, а потом Кулушевски не смог справиться впереди на правом фланге с Исаевым и Махмудовым, отнявшими сферу для сборной Азербайджана.

6' Поле на "Френдс Арене" не самого лучшего качества, однако вряд ли стоит на это жаловаться, всё-таки зимний сезон завершился только недавно.

5' Турал Байрамов рухнул на газон в штрафной площади сборной Швеции. Арбитр не думает назначать пенальти после этого эпизода.

4' Против Кулушевски вроде бы нарушены правила в центре поля, но судья свистеть не стала, так как мяч остался у хозяев. Довели свою атаку шведы до опасного удара Форсберга после стенки с Дьёкерешем. Мягко пробивал Эмиль низом метров с 15-16, но немного не попал в левый угол.

3' Мяч держится на старте матча у шведов, однако до обострения у чужих ворот им пока ещё далеко.

2' Сборная Швеции играет в традиционной жёлто-синей форме, тогда как футболисты национальной команды Азербайджана предстали в полностью белой экипировке.