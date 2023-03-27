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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Польша
FIFA #22
0:0
Первый тайм: 7'
Албания
FIFA #66
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 79 Владение мячом, % 21
Прогнозы 134
Польша 93.3% (125)
X 5.2% (7)
Албания 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Албания
6.90
4.10
7.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
19
Франковски
Пшемыслав
5
Беднарек
Ян
15
Саламон
Бартош
14
Кивёр
Якуб
13
Каминьски
Якуб
8
Линетти
Кароль
20
Зелиньски
Пётр
21
Залевски
Никола
9
Левандовски
Роберт
11
Свидерски
Кароль
23
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
15
Кумбулла
Мараш
13
Михай
Энеа
4
Хюсай
Эльсейд
20
Рамадани
Юльбер
8
Гьясула
Клаус
9
Асани
Ясир
21
Аслани
Кристьян
7
Узуни
Мюрто
16
Чикалеши
Сокол
Польша
4-4-2
Албания
4-3-1-2

История личных встреч

Польша
Албания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
4:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиманьски Дамиан 1 0.5
Скораш Михал 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0
Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7
Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1
Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0

Результаты матчей

Польша
Албания

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Польша
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Молдова
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Албания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Польша
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Молдова
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Польша
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Албания
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Чехия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Молдова
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Польша
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.1% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Польша 0:0 Албания

Исход игры
Польша
93.4% (127)
Ничья
5.1% (7)
Албания
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.85% (60)
Меньше
49.15% (58)
Обе команды забьют
Да
47.46% (56)
Нет
52.54% (62)
Популярный счёт
2:1 Польша
33.1% (45)
2:0 Польша
28.7% (39)
1:0 Польша
11.8% (16)
3:1 Польша
5.1% (7)
3:0 Польша
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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