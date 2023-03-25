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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Польша
FIFA #22
 
Позже
Албания
FIFA #66
Прогнозы 37
Польша 97.3% (36)
X 2.7% (1)
Албания 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Албания
7.20
4.00
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Польша
Албания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
4:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиманьски Дамиан 1 1
Скораш Михал 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0
Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7
Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1
Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0

Результаты матчей

Польша
Албания

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Польша
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Молдова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Молдова
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 37
    Польша 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Албания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Албания
    7.20
    4.00
    7.40
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    Прогнозы на матч Польша - Албания

    Исход игры
    Польша
    97.4% (38)
    Ничья
    2.6% (1)
    Албания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (15)
    Нет
    60.53% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Польша
    38.5% (15)
    2:1 Польша
    33.3% (13)
    1:0 Польша
    10.3% (4)
    3:0 Польша
    7.7% (3)
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    Польша
    Албания
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