Тур: 2. Стадион: Национальный стадион (Варшава).
История личных встреч
Польша
Албания
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиманьски Дамиан
|1
|1
|Скораш Михал
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0
Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7
Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1
Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0
Результаты матчей
Польша
Албания
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Польша
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Нидерланды
|Блинд Дэйли
|1
|Азербайджан
|Махмудов Эмин
|1
Прогнозы на матч Польша - Албания
Исход игры
Польша
97.4% (38)
Ничья
2.6% (1)
Албания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
39.47% (15)
Нет
60.53% (23)
Популярный счёт
2:0 Польша
38.5% (15)
2:1 Польша
33.3% (13)
1:0 Польша
10.3% (4)
3:0 Польша
7.7% (3)
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