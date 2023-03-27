Первый тайм

7' Вешович получил повреждение после одного из единоборств, так что впервые в этой встрече на поле пришлось выходить медикам.

6' Гости только сейчас попытались провести свою первую атаку левым флагом, но обостряющий пас на ход Сергею Милинковичу-Савичу не прошёл.

5' Интересно, что фактически все болельщики на трибунах стоя наблюдают за ходом поединка. Активно они стараются шуметь, поддерживая своих любимцев.

4' На стартовых минутах встречи черногорцы выглядят несколько активней. Правым флангом они сейчас провели атаку, но при попытке прострела мяч попал в ногу защитника, от которой по высокой дуге опустился в руки Ване Милинковичу-Савичу.

3' Младенович в своей штрафной площади остановил мяч рукой, но лишь по той причине, что его в спину толкнул и опрокинул соперник. Арбитр дал штрафной удар в пользу сербов.

2' Удивительно, но не наблюдается аншлаг на небольшом стадионе в Подгорице. Обычно в подобных географичных дерби случается куда больший ажиотаж.