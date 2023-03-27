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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Черногория
FIFA #69
0:0
Первый тайм: 6'
Сербия
FIFA #29
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 132
Черногория 4.5% (6)
X 22% (29)
Сербия 73.5% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Сербия
4.95
4.60
1.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миятович
Милан
5
Вуячич
Игор
15
Савич
Стефан
6
Томашевич
Зарко
7
Вешович
Марко
14
Савичевич
Вукан
19
Шчекич
Александар
17
Хакшабанович
Сеад
23
Марушич
Адам
10
Йоветич
Стеван
11
Крстович
Никола
23
Милинкович-Савич
Ваня
4
Миленкович
Никола
8
Гудель
Неманья
2
Павлович
Страхиня
21
Джуричич
Филип
3
Младенович
Филип
6
Илич
Иван
16
Груйич
Марко
10
Тадич
Душан
20
Милинкович-Савич
Сергей
9
Митрович
Александар
Черногория
3-5-2
Сербия
3-4-2-1

История личных встреч

Черногория
Сербия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 1
Йовович Владимир 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 1 1
Влахович Душан 1 1
Костич Филип 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Нидерланды - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0
Сербия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3
Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1

Результаты матчей

Черногория
Сербия

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черногория
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Черногория
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Венгрия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Болгария
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черногория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Венгрия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черногория
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сербия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Венгрия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    7'
    Вешович получил повреждение после одного из единоборств, так что впервые в этой встрече на поле пришлось выходить медикам.
  • 6'
    Гости только сейчас попытались провести свою первую атаку левым флагом, но обостряющий пас на ход Сергею Милинковичу-Савичу не прошёл.
  • 5'
    Интересно, что фактически все болельщики на трибунах стоя наблюдают за ходом поединка. Активно они стараются шуметь, поддерживая своих любимцев.
  • 4'
    На стартовых минутах встречи черногорцы выглядят несколько активней. Правым флангом они сейчас провели атаку, но при попытке прострела мяч попал в ногу защитника, от которой по высокой дуге опустился в руки Ване Милинковичу-Савичу.
  • Фол, нарушение
    3'
    Младенович в своей штрафной площади остановил мяч рукой, но лишь по той причине, что его в спину толкнул и опрокинул соперник. Арбитр дал штрафной удар в пользу сербов.
  • 2'
    Удивительно, но не наблюдается аншлаг на небольшом стадионе в Подгорице. Обычно в подобных географичных дерби случается куда больший ажиотаж.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 36.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Черногория 0:0 Сербия

Исход игры
Черногория
4.5% (6)
Ничья
21.6% (29)
Сербия
73.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
70.69% (82)
Нет
29.31% (34)
Популярный счёт
1:2 Сербия
36.6% (49)
0:1 Сербия
17.2% (23)
1:1 Ничья
16.4% (22)
0:2 Сербия
6% (8)
1:3 Сербия
3.7% (5)
2:1 Черногория
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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Сербия
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