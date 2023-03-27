Тур: 2. Стадион: Под Горицом.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
15
Савич
Стефан
23
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Цамай ДритонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
22 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Йовелич ДеянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стойкович Драган
История личных встреч
Черногория
Сербия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|1
|Йовович Владимир
|0
|0
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Душан
|1
|1
|Влахович Душан
|1
|1
|Костич Филип
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|1
|0
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Нидерланды - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0
Сербия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3
Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1
Результаты матчей
Черногория
Сербия
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Черногория
Сербия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Черногория 0:0 Сербия
Исход игры
Черногория
4.5% (6)
Ничья
21.6% (29)
Сербия
73.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
70.69% (82)
Нет
29.31% (34)
Популярный счёт
1:2 Сербия
36.6% (49)
0:1 Сербия
17.2% (23)
1:1 Ничья
16.4% (22)
0:2 Сербия
6% (8)
1:3 Сербия
3.7% (5)
2:1 Черногория
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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