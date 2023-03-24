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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Черногория
FIFA #69
 
Позже
Сербия
FIFA #29
Прогнозы 39
Черногория 5.1% (2)
X 25.6% (10)
Сербия 69.2% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Сербия
5.30
5.10
1.86
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Сербия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 1
Йовович Владимир 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 1 1
Влахович Душан 1 1
Костич Филип 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Нидерланды - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0
Сербия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3
Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1

Результаты матчей

Черногория
Сербия

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черногория
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Болгария
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Черногория 5.1% (2)
    X 25.6% (10)
    Сербия 69.2% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Сербия
    5.30
    5.10
    1.86
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Черногория - Сербия

    Исход игры
    Черногория
    5.1% (2)
    Ничья
    25.6% (10)
    Сербия
    69.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    43.6% (17)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    0:1 Сербия
    12.8% (5)
    2:1 Черногория
    5.1% (2)
    1:3 Сербия
    5.1% (2)
    0:2 Сербия
    5.1% (2)
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    Черногория
    Сербия
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