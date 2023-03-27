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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Ирландия
FIFA #48
0:0
Первый тайм: 6'
Франция
FIFA #3
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 187
Ирландия 3.2% (6)
X 4.3% (8)
Франция 92.5% (173)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Франция
8.20
4.71
1.59
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
4
О'Ши
Дара
2
Коулмэн
Шеймус
7
Доэрти
Мэтт
14
Моламби
Джейсон
6
Каллен
Джош
20
Огбене
Чидози
17
Найт
Джейсон
19
Фергюсон
Эван
16
Меньян
Майк
2
Павар
Бенжамен
13
Конате
Ибраима
4
Упамекано
Дайо
22
Эрнандес
Тео
21
Камавинга
Эдуардо
14
Рабио
Адриен
7
Гризманн
Антуан
12
Коло-Муани
Рандаль
9
Жиру
Оливье
10
Мбаппе
Килиан
Ирландия
3-4-2-1
Франция
4-2-1-3

История личных встреч

Ирландия
Франция

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМС
2:0
Е2
2:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 2
Гризманн Антуан 1 1
Упамекано Дайо 1 1
Тчуамени Орельен 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0

Результаты матчей

Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2
Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2
Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3

Результаты матчей

Ирландия
Франция

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гибралтар
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
5.
Нидерланды
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ирландия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гибралтар
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Гибралтар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Франция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ирландия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нидерланды
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Ну неплохо так в первые минуты матча смотрится сборная Ирландии на половине поля соперника. Активно перекатывают снаряд хозяева, не позволяя оппоненту добраться до снаряда.
  • 4'
    Коулмэн выполнял передачу со своей половине поля к воротам французской сборной, но поставил ему спину соперник, после чего Меньян забрал сферу в перчатки.
  • 3'
    Быстро старается сборная Франции атаковать. После паса от Мбаппе сейчас попытался Жиру уйти на правый край, но в коллективном отборе соперники его остановили.
  • 2'
    Футболисты сборной Ирландии вышли на газон в бело-зеленых цветах, а игроки сборной Франции предстали перед нами в белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Ирландии стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
    Ассистент: Паулу Суареш (Португалия);
    Ассистент: Педру Рибейру (Португалия);
    Резервный: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 2-го тура квалификации к Евро-2024 в очной встрече сойдутся сборные Ирландии и Франции. Поединок состоится в Ирландии, в Дублине на стадионе «Авива».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ирландия 0:0 Франция онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Франция

Исход игры
Ирландия
3.2% (6)
Ничья
4.2% (8)
Франция
92.6% (176)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
50.86% (59)
Нет
49.14% (57)
Популярный счёт
0:2 Франция
20% (38)
1:2 Франция
18.4% (35)
1:3 Франция
10% (19)
0:1 Франция
6.3% (12)
0:3 Франция
2.6% (5)
1:4 Франция
1.6% (3)
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Ирландия
Франция
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