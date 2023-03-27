Тур: 2. Стадион: Авива. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Найт
Джейсон
16
Меньян
Майк
22
Эрнандес
Тео
14
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Айда АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайкс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тюрам МаркусНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
История личных встреч
Ирландия
Франция
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2
|2
|Гризманн Антуан
|1
|1
|Упамекано Дайо
|1
|1
|Тчуамени Орельен
|0
|0
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|1
|0
|Эрнандес Тео
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Результаты матчей
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2
Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2
Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3
Результаты матчей
Ирландия
Франция
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ирландия
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Франция
Исход игры
Ирландия
3.2% (6)
Ничья
4.2% (8)
Франция
92.6% (176)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
50.86% (59)
Нет
49.14% (57)
Популярный счёт
0:2 Франция
20% (38)
1:2 Франция
18.4% (35)
1:3 Франция
10% (19)
0:1 Франция
6.3% (12)
0:3 Франция
2.6% (5)
1:4 Франция
1.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!