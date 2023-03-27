Первый тайм

6' Ну неплохо так в первые минуты матча смотрится сборная Ирландии на половине поля соперника. Активно перекатывают снаряд хозяева, не позволяя оппоненту добраться до снаряда.

4' Коулмэн выполнял передачу со своей половине поля к воротам французской сборной, но поставил ему спину соперник, после чего Меньян забрал сферу в перчатки.

3' Быстро старается сборная Франции атаковать. После паса от Мбаппе сейчас попытался Жиру уйти на правый край, но в коллективном отборе соперники его остановили.

2' Футболисты сборной Ирландии вышли на газон в бело-зеленых цветах, а игроки сборной Франции предстали перед нами в белых футболках и синих трусах.