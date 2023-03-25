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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Ирландия
FIFA #48
 
Позже
Франция
FIFA #3
Прогнозы 37
Ирландия 0% (0)
X 2.7% (1)
Франция 97.3% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Франция
7.70
7.90
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ирландия
Франция

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМС
2:0
Е2
2:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 2
Гризманн Антуан 1 1
Упамекано Дайо 1 1
Тчуамени Орельен 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0

Результаты матчей

Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2
Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2
Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3

Результаты матчей

Ирландия
Франция

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 37
    Ирландия 0% (0)
    X 2.7% (1)
    Франция 97.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирландия
    Ничья
    Франция
    7.70
    7.90
    4.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ирландия - Франция

    Исход игры
    Ирландия
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (1)
    Франция
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    38.5% (15)
    0:2 Франция
    25.6% (10)
    1:3 Франция
    15.4% (6)
    0:1 Франция
    10.3% (4)
    1:4 Франция
    5.1% (2)
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    Ирландия
    Франция
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