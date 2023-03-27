Первый тайм

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БАЛИНТ ВЕЧЕИ!

6' Длинный аут исполняют хозяева поля, Адаму удалось выиграть верховую борьбу, но на его скидку никто не откликнулся.

5' На первых минутах венгры на правах фаворита и хозяина больше владеют мячом, но пока подобраться к штрафной гостей им не удается.

3' Сейчас Черногория встречается с Сербией, которая в первом туре одолела сборную Литвы со счётом 2:0. Литовцы тур пропускают, чуть раньше они сыграли по нулям в товарняке с Грецией.

2' Напомним, что сборная Венгрии первый тур отборочного турнира пропускала, проведя товарищеский матч против Эстонии (1:0). Болгария на своем поле проиграла Черногории.