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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Венгрия
FIFA #36
0:0
Первый тайм: 7'
Болгария
FIFA #71
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 129
Венгрия 89.1% (115)
X 9.3% (12)
Болгария 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Болгария
1.62
4.70
9.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дибус
Денеш
2
Ланг
Адам
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
14
Болла
Бендегуз
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
23
Вечеи
Балинт
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
9
Адам
Мартин
1
Наумов
Даниел
5
Галабов
Пламен
23
Антов
Валентин
2
Марков
Ивайло
13
Стоянов
Йоан
18
Илиев
Никола
8
Карабелев
Янис
4
Груев
Илия
16
Петков
Марин
11
Десподов
Кирилл
9
Делев
Спас
Венгрия
3-4-2-1
Болгария
3-5-2

История личных встреч

Венгрия
Болгария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2
Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1
Болгария
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1
Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0

Результаты матчей

Венгрия
Болгария

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Черногория
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Венгрия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Болгария
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черногория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Венгрия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черногория
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сербия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Венгрия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БАЛИНТ ВЕЧЕИ!
  • 6'
    Длинный аут исполняют хозяева поля, Адаму удалось выиграть верховую борьбу, но на его скидку никто не откликнулся.
  • 5'
    На первых минутах венгры на правах фаворита и хозяина больше владеют мячом, но пока подобраться к штрафной гостей им не удается.
  • 3'
    Сейчас Черногория встречается с Сербией, которая в первом туре одолела сборную Литвы со счётом 2:0. Литовцы тур пропускают, чуть раньше они сыграли по нулям в товарняке с Грецией.
  • 2'
    Напомним, что сборная Венгрии первый тур отборочного турнира пропускала, проведя товарищеский матч против Эстонии (1:0). Болгария на своем поле проиграла Черногории.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче квалификационного турнира Евро-2024 сборная Венгрии принимает сборную Болгарии. Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.1% пользователей.
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.1% пользователей.
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Где смотреть матч Венгрия 0:0 Болгария онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Венгрия 0:0 Болгария

Исход игры
Венгрия
89.3% (117)
Ничья
9.2% (12)
Болгария
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
52.14% (61)
Нет
47.86% (56)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
35.1% (46)
1:0 Венгрия
21.4% (28)
2:0 Венгрия
19.1% (25)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:1 Венгрия
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:0 Венгрия
1.5% (2)
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