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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Венгрия
FIFA #36
 
Позже
Болгария
FIFA #71
Прогнозы 38
Венгрия 86.8% (33)
X 10.5% (4)
Болгария 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Болгария
1.62
8.10
7.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Болгария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2
Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1
Болгария
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1
Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0

Результаты матчей

Венгрия
Болгария

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Болгария
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.2% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Венгрия 86.8% (33)
    X 10.5% (4)
    Болгария 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Болгария
    1.62
    8.10
    7.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Венгрия - Болгария онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Болгария

    Исход игры
    Венгрия
    84.6% (33)
    Ничья
    12.8% (5)
    Болгария
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (25)
    Нет
    34.21% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Венгрия
    46.2% (18)
    1:0 Венгрия
    17.9% (7)
    2:0 Венгрия
    15.4% (6)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
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    Венгрия
    Болгария
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