Тур: 2. Стадион: Raiffeisen Arena. Главный судья: Джорджий Энея
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
14
Любичич
Деян
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
10
Зенёв
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пенц ПатрикВратарь
-
13 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Липп МаркоЗащитник
- Защитник
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Марсель
|2
|2
|Баумгартнер Кристоф
|1
|1
|Грегорич Михаэль
|1
|1
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3
Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1
Эстония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0
Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5
Результаты матчей
Австрия
Эстония
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Австрия
Эстония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австрия 0:0 Эстония
Исход игры
Австрия
95.4% (125)
Ничья
0.8% (1)
Эстония
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
17.39% (20)
Нет
82.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Австрия
35.1% (46)
3:0 Австрия
29% (38)
3:1 Австрия
8.4% (11)
2:1 Австрия
5.3% (7)
1:0 Австрия
4.6% (6)
4:0 Австрия
3.8% (5)
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