Первый тайм

8' Любичич на левом фланге забежал в офсайд.

7' Баумгартнер справа прострелил вдоль ворот,, а партнёры совсем немного не добрались до мяча, чтобы переправить его в сетку.

6' Хейн выскочил почти к центральному кругу и пробил в Виммера. Патрик слева устремился вперёд и не смог точно пробил в ближний угол пустых ворот.

5' Васильев от углового флага навесил к воротам, где Дансо остановил мяч и сильно выбил его вперёд.

4' Сборная Эстонии организовала пару выпадов вперёд, а подача Синявского справа привела к угловому удару.

3' Виммер у центрального круга нарушил правила.