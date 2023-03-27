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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Джорджий Энея
Австрия
FIFA #34
0:0
Первый тайм: 8'
Эстония
FIFA #109
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 128
Австрия 95.3% (122)
X 0.8% (1)
Эстония 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Эстония
1.23
8.44
8.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Линднер
Хайнц
5
Пош
Штефан
3
Дансо
Кевин
15
Данилюк
Флавиус
16
Мвене
Филлипп
20
Лаймер
Конрад
6
Зайвальд
Николас
14
Любичич
Деян
21
Виммер
Патрик
11
Грегорич
Михаэль
19
Баумгартнер
Кристоф
12
Хейн
Карл-Якоб
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
4
Кяйт
Маттиас
13
Паскочи
Максим
3
Пикк
Артур
8
Синявский
Василий
10
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
17
Миллер
Мартин
15
Саппинен
Рауно
Австрия
4-4-2
Эстония
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 2 2
Баумгартнер Кристоф 1 1
Грегорич Михаэль 1 1
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3
Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1
Эстония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0
Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5

Результаты матчей

Австрия
Эстония

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Австрия
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Азербайджан
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Швеция
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Швеция
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
3.
Азербайджан
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстония
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Эстония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Азербайджан
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Швеция
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австрия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    8'
    Любичич на левом фланге забежал в офсайд.
  • Опасный момент
    7'
    Баумгартнер справа прострелил вдоль ворот,, а партнёры совсем немного не добрались до мяча, чтобы переправить его в сетку.
  • Опасный момент
    6'
    Хейн выскочил почти к центральному кругу и пробил в Виммера. Патрик слева устремился вперёд и не смог точно пробил в ближний угол пустых ворот.
  • Угловой
    5'
    Васильев от углового флага навесил к воротам, где Дансо остановил мяч и сильно выбил его вперёд.
  • 4'
    Сборная Эстонии организовала пару выпадов вперёд, а подача Синявского справа привела к угловому удару.
  • Фол, нарушение
    3'
    Виммер у центрального круга нарушил правила.
  • 2'
    Сборная Австрии играет в красных футболках и белых трусах, сборная Эстонии - в синих футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Райффайзен-Арене"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.1% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Австрия 0:0 Эстония

Исход игры
Австрия
95.4% (125)
Ничья
0.8% (1)
Эстония
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
17.39% (20)
Нет
82.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Австрия
35.1% (46)
3:0 Австрия
29% (38)
3:1 Австрия
8.4% (11)
2:1 Австрия
5.3% (7)
1:0 Австрия
4.6% (6)
4:0 Австрия
3.8% (5)
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