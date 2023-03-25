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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Австрия
FIFA #34
 
Позже
Эстония
FIFA #109
Прогнозы 37
Австрия 97.3% (36)
X 0% (0)
Эстония 2.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Эстония
1.23
7.70
7.77
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 2 2
Баумгартнер Кристоф 1 1
Грегорич Михаэль 1 1
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3
Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1
Эстония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0
Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5

Результаты матчей

Австрия
Эстония

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Австрия
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 4 0
5.
Швеция
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Швеция
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 37
    Австрия 97.3% (36)
    X 0% (0)
    Эстония 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Эстония
    1.23
    7.70
    7.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австрия - Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Австрия - Эстония

    Исход игры
    Австрия
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Эстония
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (17)
    Меньше
    55.26% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    15.79% (6)
    Нет
    84.21% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Австрия
    48.7% (19)
    3:0 Австрия
    28.2% (11)
    3:1 Австрия
    7.7% (3)
    2:1 Австрия
    5.1% (2)
    1:0 Австрия
    5.1% (2)
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    Австрия
    Эстония
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