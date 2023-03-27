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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Нидерланды
FIFA #6
0:0
Первый тайм: 5'
Гибралтар
FIFA #200
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 132
Нидерланды 97.7% (129)
X 0.8% (1)
Гибралтар 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Гибралтар
1.01
99.00
78.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
22
Дюмфрис
Дензел
3
Де
Лигт
Маттейс
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
8
Вейналдум
Джорджиньо
18
Виффер
Матс
12
Симонс
Хави
11
Бергёйс
Стивен
19
Вегхорст
Ваут
10
Депай
Мемфис
23
Колинг
Дэйл
4
Сержант
Джек
14
Чиполина
Рой
6
Лопеш
Бернарду
12
Оливейро
Джэйси
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
22
Торилья
Грэм
10
Уолкер
Лайам
7
Кашаро
Ли
21
Кумбес
Джеймс
Нидерланды
4-3-3
Гибралтар
4-4-2

История личных встреч

Нидерланды
Гибралтар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
6:0
ОМЧ2Е
0:7

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

6
7

Среднее время на гол

15
12

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
25

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0
Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0

Результаты матчей

Нидерланды
Гибралтар

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гибралтар
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
5.
Нидерланды
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ирландия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гибралтар
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Гибралтар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Франция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ирландия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нидерланды
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Зацепился за мяч Вегхорст в чужой штрафной и сбросил под удар Дюмфрису, но мяч угодил точно в спину защитнику.
  • Угловой
    4'
    Мягко забросил Вейналдум в штрафную соперника, куда ворвался Симонс и пробил головой, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 3'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Бергёйс, но здесь Чиполина выиграл верховую борьбу и вынес сферу подальше от ворот.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нидерланды 0:0 Гибралтар

Исход игры
Нидерланды
97.8% (131)
Ничья
0.7% (1)
Гибралтар
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
96.49% (110)
Меньше
3.51% (4)
Обе команды забьют
Да
7.02% (8)
Нет
92.98% (106)
Популярный счёт
5:0 Нидерланды
23.9% (32)
3:0 Нидерланды
15.7% (21)
4:0 Нидерланды
15.7% (21)
6:0 Нидерланды
11.9% (16)
7:0 Нидерланды
6% (8)
2:0 Нидерланды
3% (4)
3:1 Нидерланды
1.5% (2)
4:1 Нидерланды
1.5% (2)
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