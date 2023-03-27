Тур: 2. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Крог Мортен
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
18
Виффер
Матс
12
Симонс
Хави
10
Депай
Мемфис
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
22
Торилья
Грэм
10
Уолкер
Лайам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Виффер МатсПолузащитник
-
12 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Флеккен МаркВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
-
17 Ронан КианПолузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Стич РисНападающий
-
15 Сантос ИтанНападающий
-
19 Йоме МайклНападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Нидерланды
Гибралтар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
6
7
Среднее время на гол
15
12
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
3.5
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
25
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0
Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0
Результаты матчей
Нидерланды
Гибралтар
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Исландия
|Гуннарссон Арон
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Италия
|Ди Лоренцо Джованни
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нидерланды 0:0 Гибралтар
Исход игры
Нидерланды
97.8% (131)
Ничья
0.7% (1)
Гибралтар
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
96.49% (110)
Меньше
3.51% (4)
Обе команды забьют
Да
7.02% (8)
Нет
92.98% (106)
Популярный счёт
5:0 Нидерланды
23.9% (32)
3:0 Нидерланды
15.7% (21)
4:0 Нидерланды
15.7% (21)
6:0 Нидерланды
11.9% (16)
7:0 Нидерланды
6% (8)
2:0 Нидерланды
3% (4)
3:1 Нидерланды
1.5% (2)
4:1 Нидерланды
1.5% (2)
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