Первый тайм

5' Зацепился за мяч Вегхорст в чужой штрафной и сбросил под удар Дюмфрису, но мяч угодил точно в спину защитнику.

4' Мягко забросил Вейналдум в штрафную соперника, куда ворвался Симонс и пробил головой, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

3' С правого фланга навесил в центр штрафной Бергёйс, но здесь Чиполина выиграл верховую борьбу и вынес сферу подальше от ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.