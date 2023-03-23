Тур: 2. Стадион: Де Кёйп.
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История личных встреч
Нидерланды
Гибралтар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
6
7
Среднее время на гол
15
12
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
3.5
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
25
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0
Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0
Результаты матчей
Нидерланды
Гибралтар
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Нидерланды
|Блинд Дэйли
|1
|Азербайджан
|Махмудов Эмин
|1
Прогнозы на матч Нидерланды - Гибралтар
Исход игры
Нидерланды
100% (39)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
92.11% (35)
Меньше
7.89% (3)
Обе команды забьют
Да
13.16% (5)
Нет
86.84% (33)
Популярный счёт
3:0 Нидерланды
20.5% (8)
5:0 Нидерланды
17.9% (7)
4:0 Нидерланды
15.4% (6)
6:0 Нидерланды
7.7% (3)
2:0 Нидерланды
7.7% (3)
7:0 Нидерланды
7.7% (3)
4:1 Нидерланды
5.1% (2)
8:0 Нидерланды
5.1% (2)
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