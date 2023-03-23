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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #6
 
Позже
Гибралтар
FIFA #200
Прогнозы 39
Нидерланды 100% (39)
X 0% (0)
Гибралтар 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Гибралтар
1.01
66.00
20.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нидерланды
Гибралтар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
6:0
ОМЧ2Е
0:7

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

6
7

Среднее время на гол

15
12

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
25

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0
Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0

Результаты матчей

Нидерланды
Гибралтар

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Нидерланды 100% (39)
    X 0% (0)
    Гибралтар 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Гибралтар
    1.01
    66.00
    20.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нидерланды - Гибралтар онлайн

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    Прогнозы на матч Нидерланды - Гибралтар

    Исход игры
    Нидерланды
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Гибралтар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    92.11% (35)
    Меньше
    7.89% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    13.16% (5)
    Нет
    86.84% (33)
    Популярный счёт
    3:0 Нидерланды
    20.5% (8)
    5:0 Нидерланды
    17.9% (7)
    4:0 Нидерланды
    15.4% (6)
    6:0 Нидерланды
    7.7% (3)
    2:0 Нидерланды
    7.7% (3)
    7:0 Нидерланды
    7.7% (3)
    4:1 Нидерланды
    5.1% (2)
    8:0 Нидерланды
    5.1% (2)
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    Нидерланды
    Гибралтар
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