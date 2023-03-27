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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Молдова
FIFA #174
0:0
Первый тайм: 9'
Чехия
FIFA #38
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 79 Владение мячом, % 21
Прогнозы 132
Молдова 7.6% (10)
X 2.3% (3)
Чехия 90.2% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Чехия
19.00
7.20
1.27
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
4
Мудрак
Виктор
5
Посмак
Вячеслав
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
7
Кожокарь
Серафим
8
Моцпан
Никита
22
Раца
Вадим
11
Каймаков
Михаил
9
Николаеску
Йон
10
Домашкан
Виталий
23
Павленка
Иржи
3
Голеш
Томаш
4
Брабец
Якуб
2
Емелка
Вацлав
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
7
Барак
Антонин
15
Журасек
Давид
19
Чванчара
Томаш
9
Гложек
Адам
11
Кухта
Ян
Молдова
5-3-2
Чехия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 1 (1) 1
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 1 1
Крейчи Ладислав II 1 1
Чванчара Томаш 1 1
Цоуфал Владимир 0 0
Крал Алекс 0 0
Журасек Давид 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Соучек Томаш 1 0

Результаты матчей

Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0
Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2
Чехия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1
Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Нидерланды - Чехия 0:2

Результаты матчей

Молдова
Чехия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Молдова
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Молдова
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Албания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Польша
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Молдова
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Польша
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Албания
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Чехия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Молдова
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Польша
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Исландия Гуннарссон Арон 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Италия Ди Лоренцо Джованни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    12'
    Свисток арбитра ставит игру на паузу, в борьбе за мяч столкнулись Виталий Домашкан и Томаш Голеш. 
  • 11'
    Серафим Кожокарь прорвался по левому флангу и прострелил во вратарскую - Иржи Павленка забрал мяч. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Михаил Каймаков выиграл позицию у Томаша Соучека в центральном круге и добился права на штрафной удар. 
  • 9'
    Давид Журасек совершил рывок по левому флангу, но не сумел выполнить подачу, не справившись один на один с Ревенко. 
  • 8'
    Михаил Каймаков исполнил стандарт, но не лучшим образом, слишком высоко подняв игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Якуб Брабец нарушил правила вблизи собственной штрафной площадки, подтолкнув в спину Йона Николаеску. 
  • 6'
    На первых минутах Молдова больше работает с мячом, а Чехия пока не может зацепиться за игровой снаряд и провести наступление. 
  • 5'
    Вацлав Емелка выполняет чистый подкат на левом фланге, не позволяя Никите Моцпану обыграть себя. Аут для Молдовы. 
  • 4'
    Гости попытались провести наступление левым флангом, но хозяева справились, успешно вступив в отбор. 
  • 3'
    Иржи Павленка вступает в игру - выходит из ворот и фиксирует игровой снаряд после подачи Серафима Кожокаря с левого фланга. 
  • 2'
    Серафим Кожокарь выполнил передачу по левому флангу на Михаила Каймакова, который не справился с приёмом и выпустил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Молдова 0:0 Чехия

Исход игры
Молдова
7.5% (10)
Ничья
2.2% (3)
Чехия
90.3% (121)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
0:2 Чехия
38.1% (51)
0:3 Чехия
15.7% (21)
1:2 Чехия
10.4% (14)
1:3 Чехия
9.7% (13)
0:1 Чехия
7.5% (10)
0:4 Чехия
1.5% (2)
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Молдова
Чехия
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