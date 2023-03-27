Первый тайм

12' Свисток арбитра ставит игру на паузу, в борьбе за мяч столкнулись Виталий Домашкан и Томаш Голеш.

11' Серафим Кожокарь прорвался по левому флангу и прострелил во вратарскую - Иржи Павленка забрал мяч.

10' Михаил Каймаков выиграл позицию у Томаша Соучека в центральном круге и добился права на штрафной удар.

9' Давид Журасек совершил рывок по левому флангу, но не сумел выполнить подачу, не справившись один на один с Ревенко.

8' Михаил Каймаков исполнил стандарт, но не лучшим образом, слишком высоко подняв игровой снаряд.

7' Якуб Брабец нарушил правила вблизи собственной штрафной площадки, подтолкнув в спину Йона Николаеску.