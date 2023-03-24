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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Молдова
FIFA #174
 
Позже
Чехия
FIFA #38
Прогнозы 40
Молдова 7.5% (3)
X 0% (0)
Чехия 92.5% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Чехия
15.00
6.20
1.28
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 1 (1) 1
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 1 1
Крейчи Ладислав II 1 1
Чванчара Томаш 1 1
Цоуфал Владимир 0 0
Крал Алекс 0 0
Журасек Давид 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Соучек Томаш 1 0

Результаты матчей

Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0
Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2
Чехия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1
Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Нидерланды - Чехия 0:2

Результаты матчей

Молдова
Чехия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Молдова
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Молдова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Молдова
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Нидерланды Блинд Дэйли 1
Азербайджан Махмудов Эмин 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Чехия.
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    • Прогнозы 40
    Молдова 7.5% (3)
    X 0% (0)
    Чехия 92.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Чехия
    15.00
    6.20
    1.28
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Молдова - Чехия

    Исход игры
    Молдова
    7.3% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Чехия
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (17)
    Меньше
    55.26% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (13)
    Нет
    65.79% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Чехия
    39% (16)
    1:2 Чехия
    17.1% (7)
    0:1 Чехия
    9.8% (4)
    0:3 Чехия
    9.8% (4)
    1:3 Чехия
    9.8% (4)
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    Молдова
    Чехия
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