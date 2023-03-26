Тур: 2. Стадион: Batumi Stadium. Главный судья: Трейманис Андрис
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сорлот Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0
Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Нидерланды - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1
Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2
Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0
Результаты матчей
Грузия
Норвегия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Грузия
Норвегия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
Прогнозы на матч Грузия - Норвегия
Исход игры
Грузия
27.7% (13)
Ничья
23.4% (11)
Норвегия
48.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
1:2 Норвегия
25.5% (12)
1:1 Ничья
23.4% (11)
0:2 Норвегия
10.6% (5)
0:1 Норвегия
10.6% (5)
2:1 Грузия
8.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!