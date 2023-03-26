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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Трейманис Андрис
Грузия
FIFA #78
 
Позже
Норвегия
FIFA #43
Прогнозы 47
Грузия 27.7% (13)
X 23.4% (11)
Норвегия 48.9% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Норвегия
3.95
3.45
2.34
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0
Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Нидерланды - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1
Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2
Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0

Результаты матчей

Грузия
Норвегия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Грузия
Норвегия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Норвегия
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Шотландия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2023, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.

    Главный судья: Трейманис Андрис

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    • Прогнозы 47
    Грузия 27.7% (13)
    X 23.4% (11)
    Норвегия 48.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Норвегия
    3.95
    3.45
    2.34
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Грузия - Норвегия

    Исход игры
    Грузия
    27.7% (13)
    Ничья
    23.4% (11)
    Норвегия
    48.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    0:2 Норвегия
    10.6% (5)
    0:1 Норвегия
    10.6% (5)
    2:1 Грузия
    8.5% (4)
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    Грузия
    Норвегия
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