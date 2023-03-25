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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Косово
FIFA #107
 
Позже
Андорра
FIFA #153
Прогнозы 37
Косово 83.8% (31)
X 10.8% (4)
Андорра 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Андорра
1.33
5.20
4.90
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 1 1
Льовера Макс 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1
Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2
Андорра
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1
Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4

Результаты матчей

Косово
Андорра

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Косово
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Андорра от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 37
    Косово 83.8% (31)
    X 10.8% (4)
    Андорра 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Андорра
    1.33
    5.20
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Косово - Андорра онлайн

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    Прогнозы на матч Косово - Андорра

    Исход игры
    Косово
    83.8% (31)
    Ничья
    10.8% (4)
    Андорра
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (16)
    Нет
    55.56% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Косово
    29.7% (11)
    1:0 Косово
    18.9% (7)
    2:1 Косово
    16.2% (6)
    2:2 Ничья
    8.1% (3)
    3:1 Косово
    8.1% (3)
    1:2 Андорра
    5.4% (2)
    3:0 Косово
    5.4% (2)
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    Косово
    Андорра
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