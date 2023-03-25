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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Уэльс
FIFA #28
 
Позже
Латвия
FIFA #133
Прогнозы 37
Уэльс 97.3% (36)
X 0% (0)
Латвия 2.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Латвия
7.10
7.20
20.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бродхед Нейтан 1 1
Мефам Крис 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Латвия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Латвия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1
Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4
Латвия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1
Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1

Результаты матчей

Уэльс
Латвия

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Уэльс 97.3% (36)
    X 0% (0)
    Латвия 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Латвия
    7.10
    7.20
    20.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Уэльс - Латвия

    Исход игры
    Уэльс
    97.3% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Латвия
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.29% (12)
    Меньше
    65.71% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    31.43% (11)
    Нет
    68.57% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Уэльс
    54.1% (20)
    2:1 Уэльс
    24.3% (9)
    1:0 Уэльс
    8.1% (3)
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    Уэльс
    Латвия
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