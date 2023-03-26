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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Румыния
FIFA #52
 
Позже
Беларусь
FIFA #97
Прогнозы 37
Румыния 91.9% (34)
X 2.7% (1)
Беларусь 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Беларусь
10.00
4.70
9.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Румыния
Беларусь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
5:3
Е2
2:2
Е2
0:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 1 1
Ман Деннис 1 1
Марин Рэзван 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 1 0
Марин Рэзван 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хващинский Владимир 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Эбонг Макс 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
0
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2
Беларусь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1
Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0

Результаты матчей

Румыния
Беларусь

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Румыния
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 37
    Румыния 91.9% (34)
    X 2.7% (1)
    Беларусь 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Беларусь
    10.00
    4.70
    9.60
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    Прогнозы на матч Румыния - Беларусь

    Исход игры
    Румыния
    91.9% (34)
    Ничья
    2.7% (1)
    Беларусь
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    47.22% (17)
    Нет
    52.78% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    32.4% (12)
    1:0 Румыния
    24.3% (9)
    2:0 Румыния
    24.3% (9)
    1:2 Беларусь
    5.4% (2)
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    Румыния
    Беларусь
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