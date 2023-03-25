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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Турция
FIFA #44
 
Позже
Хорватия
FIFA #7
Прогнозы 40
Турция 10% (4)
X 47.5% (19)
Хорватия 42.5% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Хорватия
3.35
3.40
2.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Турция
Хорватия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
3:3
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:1
Е2
0:1
Е2
0:0
Е2
0:3
ЧЕ2(2
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
70

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 1
Актюркоглу Мухаммед 1 1
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 1 1

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булут Онур 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Демирал Мерих 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юранович Йосип 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1
Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3

Результаты матчей

Турция
Хорватия

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Турция
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Хорватия.
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    • Прогнозы 40
    Турция 10% (4)
    X 47.5% (19)
    Хорватия 42.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Хорватия
    3.35
    3.40
    2.35
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Турция - Хорватия

    Исход игры
    Турция
    10% (4)
    Ничья
    47.5% (19)
    Хорватия
    42.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    1:2 Хорватия
    27.5% (11)
    2:2 Ничья
    17.5% (7)
    2:1 Турция
    5% (2)
    0:1 Хорватия
    5% (2)
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    Турция
    Хорватия
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