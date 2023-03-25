Тур: 2. Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие.
История личных встреч
Турция
Хорватия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
70
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|1
|1
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|1
|Булут Онур
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|1
|1
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Булут Онур
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юранович Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1
Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Результаты матчей
Турция
Хорватия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Турция
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|3
|Австрия
|Забитцер Марсель
|2 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Северная Македония
|Благоя Милевски
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
Прогнозы на матч Турция - Хорватия
Исход игры
Турция
10% (4)
Ничья
47.5% (19)
Хорватия
42.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (11)
1:2 Хорватия
27.5% (11)
2:2 Ничья
17.5% (7)
2:1 Турция
5% (2)
0:1 Хорватия
5% (2)
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