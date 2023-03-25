  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 2. Стадион: .
Швейцария
FIFA #12
 
Позже
Израиль
FIFA #76
Прогнозы 37
Швейцария 89.2% (33)
X 10.8% (4)
Израиль 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Израиль
8.00
4.60
7.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Израиль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 3 3
Джака Гранит 1 1
Амдуни Зеки 1 1
Родригес Рикардо 0 0
Окафор Ноа 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 1 1
Манор Соломон 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Шломо Раз 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0
Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0
Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1
Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4

Результаты матчей

Швейцария
Израиль

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Дания Хёйлунн Расмус 3
Австрия Забитцер Марсель 2 (1)
Франция Мбаппе Килиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Северная Македония Благоя Милевски 1
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 37
    Швейцария 89.2% (33)
    X 10.8% (4)
    Израиль 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Израиль
    8.00
    4.60
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария - Израиль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Швейцария - Израиль

    Исход игры
    Швейцария
    89.2% (33)
    Ничья
    10.8% (4)
    Израиль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (27)
    Нет
    25% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    48.6% (18)
    2:0 Швейцария
    16.2% (6)
    3:1 Швейцария
    10.8% (4)
    1:0 Швейцария
    8.1% (3)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Швейцария
    Израиль
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     